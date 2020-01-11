Главные раввины Израиля инициируют поиск “сомнительных евреев”.

Причем проверки, по замыслу авторов законодательной инициативы, будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства.

Резко против подобной идеи выступили депутаты Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и Одед Форер.

В частности, Малиновская потребовала от министра юстиции незамедлительно пресечь продвижение этого законопроекта, а также обратилась к председателю парламентской комиссии Кнессета по внутренним делам с требованием созвать экстренное заседание для обсуждения данного вопроса.

По словам депутата, предложение раввината направленно против репатриантов и грубо нарушает базовые права человека, а также основные юридические нормы. В свою очередь, Одед Форер назвал инициативу раввинов абсурдной и дискриминационной.

"Она наводит на мысль, что следует разработать законопроект, который даст право составлять списки "сомнительных раввинов", а также заново взвесить их полномочия", — заявил Форер.

Источник: https://apcnews.ru/index.php/v-mire/izrail/760-glavnye-ravviny-izrailya-initsiiruyut-poisk-somnitelnykh-evreev