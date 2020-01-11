Главные раввины Израиля инициируют поиск “сомнительных евреев”.
Причем проверки, по замыслу авторов законодательной инициативы, будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства.
Резко против подобной идеи выступили депутаты Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и Одед Форер.
В частности, Малиновская потребовала от министра юстиции незамедлительно пресечь продвижение этого законопроекта, а также обратилась к председателю парламентской комиссии Кнессета по внутренним делам с требованием созвать экстренное заседание для обсуждения данного вопроса.
По словам депутата, предложение раввината направленно против репатриантов и грубо нарушает базовые права человека, а также основные юридические нормы. В свою очередь, Одед Форер назвал инициативу раввинов абсурдной и дискриминационной.
"Она наводит на мысль, что следует разработать законопроект, который даст право составлять списки "сомнительных раввинов", а также заново взвесить их полномочия", — заявил Форер.
Источник: https://apcnews.ru/index.php/v-mire/izrail/760-glavnye-ravviny-izrailya-initsiiruyut-poisk-somnitelnykh-evreev
Вот кто, Кот, оказывается определяет национальность человека – раввины. Как там у Тараса Бульбы,- веришь? Верю. Ну тогда перекрестить и иди записывайся в любой полк. А раввинов на это дело видимо сам папа римский будет проверять. Перекрестить раввинушка двоеперстием, послушай хорал и записывайся в любую синагогу.
Ты, видать, “не в теме”… Это папы раввинам ручки лобзают… 13 ноября 1991 года Абрам Моисеевич Ридигер (В Эстонской газете была фотография его «Свидетельства о рождении» – Абрам Моисеевич Ридигер. В 16 лет поменяли на Алексий Михайлович.), более известный, как Алексий второй, перед раввинами города Нью-Йорка сказал следующее:
- «Шалом вам братья. Во имя бога любви и мира, бога отцов наших Авраама, Исаака и Якова»…
– Христиане потому отделяются от иудеев, что они не вполне христиане. А иудеи потому отделяются от христиан, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собой иудейство, а полнота иудейства есть христианство”.
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Папа Иоанн Павел II: В апреле 1986 года папа впервые в истории католической церкви переступил порог синагоги, где, сидя рядом с верховным раввином Рима, произнёс фразу, ставшую одним из наиболее цитируемых его высказываний: «Вы — наши возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья». Теперь понятно, что это за христиане и кто их старшие братки?
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«Кто почитает Иисуса Христа, почитает еврейство» – Папа Бене-дикт ХVI (Ратцингер)
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Папа Римский Франциск I побил все рекорды «юдофилии», проявленные его предшественниками. Он согласился, что «внутри каждого христианина сидит еврей», и заявил, что «нельзя быть настоящим христианином, не признавая свои еврейские корни» — «не в расовом, а в религиозном смысле», пояснил понтифик. Подчеркнув сохраняющееся присутствие иудаизма в христианстве, Франциск пошел дальше Иоанна Павла II, назвавшего евреев «старшими братьями» христиан. Франциск сказал, что ежедневно молится словами псалмов Давида, как еврей, а потом совершает обряд евхаристии как христианин…
Алексий Второй, он же Ридигер по маме еврей, по папе немец. В предчувствии перестройки, он резко поменял мировоззрение, стал придерживаться христианства. Был убит и подброшен в туалет, якобы от инфаркта.
“…в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства”.
ХОХОЛ в жутком смятении
Долго скрывать нельзя
Всё скоро обнаружится
Первым в списке должен быть финасовый спекулянт Джордж Сорос. Несмотря на еарейские корни, он не признаёт еврейство вообще. Его интересуют только деньги. Ни в каких жидомероприятиях не участвует. Осуждён за это евреями США.