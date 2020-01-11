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Главные раввины Израиля инициируют поиск “сомнительных евреев”.

11:59. 11 января 2020 91 просмотр 5 коммент. Опубликовал:

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Причем проверки, по замыслу авторов законодательной инициативы, будут производиться произвольно, а в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства.

Резко против подобной идеи выступили депутаты Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская и Одед Форер.

В частности, Малиновская потребовала от министра юстиции незамедлительно пресечь продвижение этого законопроекта, а также обратилась к председателю парламентской комиссии Кнессета по внутренним делам с требованием созвать экстренное заседание для обсуждения данного вопроса.

По словам депутата, предложение раввината направленно против репатриантов и грубо нарушает базовые права человека, а также основные юридические нормы. В свою очередь, Одед Форер назвал инициативу раввинов абсурдной и дискриминационной.

"Она наводит на мысль, что следует разработать законопроект, который даст право составлять списки "сомнительных раввинов", а также заново взвесить их полномочия", — заявил Форер.

Источник: https://apcnews.ru/index.php/v-mire/izrail/760-glavnye-ravviny-izrailya-initsiiruyut-poisk-somnitelnykh-evreev

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1375 977
    Игорь 11 января 2020 в 12:13

    Вот кто, Кот, оказывается определяет национальность человека – раввины. Как там у Тараса Бульбы,- веришь? Верю. Ну тогда перекрестить и иди записывайся в любой полк. А раввинов на это дело видимо сам папа римский будет проверять. Перекрестить раввинушка двоеперстием, послушай хорал и записывайся в любую синагогу.

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    • 24257 21129
      ВячеславИгорь 11 января 2020 в 12:19

      Ты, видать, “не в теме”… Это папы раввинам ручки лобзают… 13 ноября 1991 года Абрам Моисеевич Ридигер (В Эстонской газете была фотография его «Свидетельства о рождении» – Абрам Моисеевич Ридигер. В 16 лет поменяли на Алексий Михайлович.), более известный, как Алексий второй, перед раввинами города Нью-Йорка сказал следующее:
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      • 8201 2846
        nikolayВячеслав 11 января 2020 в 12:31

        Алексий Второй, он же Ридигер по маме еврей, по папе немец. В предчувствии перестройки, он резко поменял мировоззрение, стал придерживаться христианства. Был убит и подброшен в туалет, якобы от инфаркта.

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  • 24257 21129
    Вячеслав 11 января 2020 в 12:15

    “…в эти списки будут заноситься люди, которые даже не обращались в раввинат за подтверждением еврейства”.

    ХОХОЛ в жутком смятении
    Долго скрывать нельзя
    Всё скоро обнаружится

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    • 8201 2846
      nikolayВячеслав 11 января 2020 в 12:36

      Первым в списке должен быть финасовый спекулянт Джордж Сорос. Несмотря на еарейские корни, он не признаёт еврейство вообще. Его интересуют только деньги. Ни в каких жидомероприятиях не участвует. Осуждён за это евреями США.

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