Распродажа России набирает обороты

9 января правительство РФ опубликовало план приватизации на 2020−2022 годы. В него вошли такие крупные компании как , ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Алмазювелирэкспорт».

Власти рассчитывают, что приватизация будет ежегодно приносить федеральному бюджету 3,6 млрд. рублей.

Согласно плану, за три года следует приватизировать 186 акционерных обществ, 86 федеральных унитарных госпредприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов. Конкретные сроки и способы приватизации правительство определит «с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», говорится в документе.

Новый итоговый план приватизации 2020−2022 порождает вопросы. Понятно, когда государство избавляется от убыточных активов. Но как может быть убыточным Новороссийский порт, или тем паче «Совкомфлот» ?!

Складывается впечатление, что в новый список, наоборот, включили наиболее ликвидные активы — те, которые гарантированно уйдут с молотка.

Зачем это делается — можно только гадать. Возможно, узкий круг лиц, в руках которого сосредоточена большая часть богатств страны, пытается максимально монетизировать свои активы. Потому что момент транзита власти-2024 все ближе, а после этого срока нынешние плутократы окажутся в зоне турбулентности.

секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов Дмитрию Медведеву — В России построен сословно-распределительный, феодальный капитализм, где главная цель — национализация убытков и приватизация прибылей, — отмечает. — Думаю, правительству и лично премьерузаранее известно, кому достанутся вкусные активы, которые вошли в новый приватизационный план.

Удивительно: при всех разговорах, что нужно пополнять бюджет ненефтегазовыми доходами, на торги выставляются - морские порты. По сути, на наших глазах правительство режет курицу, которая несет золотые яйца.

Ведь это важнейшие объекты инфраструктуры, без которых невозможен экономический прорыв — но они пойдут с молотка.

«СП»: — Почему распродаются эти активы?

— В элите в преддверии транзита наблюдается брожение . Транзит российскую элиту пугает. Думаю, группа в окружении премьера Медведева, которая продавливала решение о приватизации, хочет быть ее бенефициаром и «окэшить» госсобственность из приватизационного списка.

Других рациональных мотивов в нынешней приватизации я просто не вижу.

— Если называть вещи своими именами, идет финальная распродажа России, — считает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — До какого-то момента наши компрадорские чиновники еще искали аргументы, позволявшие принимать решение о приватизации. Как правило, в качестве основного выдвигался «убойный» аргумент: в казне нет денег, и потому мы якобы вынуждены продавать активы.

Но сегодня бюджет не просто профицитен. Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в 2019 году правительство не смогло распределить из бюджета около 1 трлн. рублей — эти средства остались неиспользованными. Поэтому сейчас внятных аргументов в пользу приватизации вообще не приводится — просто идет передача активов в руки зарубежных инвесторов.

«СП»: — Почему государство не пытается приватизировать убыточные активы, чтобы снять лишнюю нагрузку с бюджета?

— Вы не правы — государство порой искусственно делает убыточными активы, подлежащие приватизации. Делается это как раз для того, чтобы чиновники могли сказать: активы неэффективны, от них надо избавиться. Но проблема даже не в этом.

Ключевая проблема приватизации — к государству нельзя относиться, как к коммерческой лавке. Значительная часть предприятий из приватизационного списка имеют стратегическое значение. Возьмите «Совкомфлот» — это компания двойного назначения. В мирное время она занимается перевозками коммерческих грузов по Северному морскому пути, но в военное время ее корабли должны использоваться для поддержки ВМФ России. Как же такую компанию выставлять на торги?

То же самое можно сказать про морские порты — это стратегически-значимые объекты. Я вообще не понимаю, на каком основании их включают в приватизационные списки.

В целом, нашу приватизацию можно сравнить с передачей рычагов управления экономикой РФ в руки противника. По большому счету, это можно расценивать как предательство.