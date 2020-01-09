Западные фармацевтические гиганты сегодня, или Скорее умрешь, чем заплатишь

Так, американская компания Pfizer недавно решила выплатить 2,3 миллиарда долларов (!), чтобы избежать судебного разбирательства относительно того, как и где она вводила в заблуждение покупателей и каких официальных лиц она подкупала. Другой фармагигант GlaxoSmithKline не только заплатил 500 миллионов штрафа в Китае, но и расстался с 3 миллиардами долларов у себя дома в Великобритании из-за похожего дела.

Эта ситуация осложняется особенностями существующей на Западе правовой системы, где компания, опасаясь серьезного скандала, еще больших финансовых потерь и даже уголовной ответственности отдельных сотрудников, может пойти на мировую не только с потерпевшим, но и со стороной обвинения.

Это происходит потому, что люди, которые стремятся получать подобные суммы денег, как правило, не остановятся ни перед чем на пути к своей цели. В ход идет буквально все — подкуп врачей, подлог результатов исследований, «ублажение» официальных лиц и покупка целых больниц с целью «повышения осведомленности пациентов о продуктах компании».

Однако давно пора понять, что в тех вопросах, где речь идет о сотнях миллионов долларов, вещи, которые кажутся любому человеку чем-то само собой разумеющимся, внезапно приобретают совсем другие оттенки.

Поэтому зачем подобные компании стали бы не только измываться над населением других стран, но и травить свое собственное население?

Ну ведь и правда, именно благодаря им эти компании и зарабатывают свои деньги. Да и потом, здоровье населения — это вопрос национальной безопасности для любой страны. Ведь всем же ясно, что страна здоровых и самоотверженных людей имеет куда больше шансов отразить внешнее нападение, чем страна людей больных и наркозависимых.

Как отмечает в своей статье постоянный обозреватель НВО Урсан Гуннар, любому нормальному человеку кажется очевидным, что у любого западного фармацевтического гиганта, обладающего огромной властью и финансовыми ресурсами, забота о больных стоит на первом месте.



Однако особый цинизм можно заметить в действиях второй по величине в мире компании по производству лекарственных средств — корпорации Novartis. В 2012 году американские СМИ сообщили, что небольшой госпиталь в США смог разработать лекарства от рака крови на те деньги, которые были сделаны в качестве добровольных пожертвований.

Путем модифицирования генного кода больного, доктора смогли добиться полного выздоровления тех людей, которых уже в живых не должно было быть, при этом подобный эффект сохраняется на всю жизнь.

Но одна инъекция, а именно столько нужно для успешного лечения — это не очень хорошо для бизнеса. В итоге после покупки прав на революционное лечение, корпорация Novatris взвинтила цены на лечение с 20 тысяч долларов (себестоимость) до 300-600 тысяч. Видимо, делает вывод автор, такой ценник был выбран для того, чтобы подтолкнуть умирающих к более «традиционным» лекарственным препаратам, производство которых подобные корпорации давно поставили на поток.

Вот тебе и клятва Гиппократа!

Переведено с помощью Яндекса:

Очень немногие еще не пришли к осознанию того, что западные фармацевтические корпорации и системы здравоохранения, которые они создали, контролируют, манипулируют и эксплуатируют, представляют собой не только особую вершину коррупции, но и угрожают, а не сохраняют здоровье многих миллионов людей, которые находятся в пределах их досягаемости.

Они не только угрожают Западу, подрывая то, что в противном случае должно было бы быть здоровым и процветающим населением, но их щупальца простираются глубоко в Евразию, Южную Америку, Африку и за ее пределы.



По номинальной стоимости…

Фармацевтические корпорации, или big-pharma, были вовлечены в один скандал за другим от всего, включая фальсификацию научных исследований и исследований эффективности, до продажи опасных лекарств детям.

Некоторые из крупнейших западных фармацевтических корпораций на планете были пойманы в многонациональных многомиллиардных взяточничестве рэкетов.

Собственное Министерство юстиции США в заявлении под названием "Министерство юстиции объявляет о крупнейшем в своей истории урегулировании мошенничества в области здравоохранения" признает:

Американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. и его дочерняя компания Pharmacia & Upjohn Company Inc. (далее совместно “Пфайзер") согласились выплатить $2,3 млрд, крупнейшее урегулирование мошенничества в сфере здравоохранения в истории Министерства юстиции, для урегулирования уголовной и гражданской ответственности, вытекающей из незаконного продвижения определенных фармацевтических продуктов, объявило сегодня Министерство юстиции.

Pfizer будет пойман в подобных уголовных разбирательствах по всей планете, а Washington Post в своей статье “Pfizer соглашается заплатить $ 60 млн для урегулирования дела о подкупе иностранцев", признав:

Pfizer Inc. согласился во вторник заплатить $ 60 млн для урегулирования обвинений в том, что некоторые из его иностранных дочерних компаний подкупили врачей и медицинских работников, чтобы получить одобрение регулирующих органов на лекарства компании и увеличить продажи в этих странах.

Страны, упомянутые в статье, включали Болгарию, Хорватию, Казахстан и Россию.

Британский фармацевтический гигант GSK также будет уличен в массовом взяточничестве. The New York Times в своей статье” наркобарон столкнулся с расплатой, поскольку Китай нацелился на взяточничество " будет утверждать, что:

Дело Glaxo, которое привело к рекордным штрафам почти в 500 миллионов долларов и ряду признаний вины руководителями, перевернуло динамику власти в Китае, раскрывая все более настойчивое правительство, решившее ужесточить свою власть над транснациональными корпорациями. За три года, прошедшие после арестов, китайское правительство во главе с председателем Си Цзиньпином в полной мере использовало силу авторитарной системы страны в рамках более широкой повестки дня экономического национализма.

Взяточничество GSK в Китае было не просто изолированным инцидентом для компании. Она уже много лет занимается безудержной и опасной коррупцией, причем на разных континентах.

Лондонская Guardian сообщит в своей статье, Что GlaxoSmithKline оштрафовали на $3 млрд после подкупа врачей для увеличения продаж лекарств, которые:

Фармацевтическая группа GlaxoSmithKline была оштрафована на $3 млрд (£1,9 млрд) после признания подкупа врачей и поощрения назначения детям неподходящих антидепрессантов. Glaxo также, как ожидается, признает, что не сообщил о проблемах безопасности с диабетическим препаратом Авандия в окружном суде в Бостоне в четверг.



Компания поощряла торговых представителей в США к неправильной продаже трех лекарств врачам и щедро одаривала гостеприимством и откатами тех, кто соглашался выписывать дополнительные рецепты, в том числе поездки на курорты Бермуд, Ямайки и Калифорнии.

В начале 2014 года Лондонский Телеграф сообщит в своей статье “ "GlaxoSmithKline" подкупила "врачей для продвижения лекарств в Европе, утверждает бывший рабочий", что:

GlaxoSmithKline, крупнейшая британская фармацевтическая компания, была обвинена в подкупе врачей для назначения своих лекарств в Европе.



Врачи в Польше якобы получали деньги за продвижение своего лекарства от астмы Seretide под видом финансирования образовательной программы, утверждает бывший торговый представитель.



Медики также говорили, что им платили за лекции в стране, которые не состоялись.

Дела Pfizer и GSK говорят нам, что массовая коррупция не изолирована от одного инцидента или даже одной фармацевтической корпорации, но является нормой во всей Западной большой фарме.

Во многих отношениях Западная big-pharma представляет собой наркоторговцев в лабораторных халатах, вооруженных массивными лоббистскими ресурсами, отделами по связям с общественностью и маркетингу, чтобы создать иллюзию легитимности там, где на самом деле, и как показывает шлейф массовых скандалов, никакой легитимности на самом деле не существует.

Но как бы плохо ни было подкупать врачей и навязывать детям опасные лекарства, Западная big-pharma намного хуже.



Висящая жизнь над умирающими

Захватывающие заголовки скандалы, исходящие от big-pharma, происходят так часто и в таких масштабах, что общее население кажется нечувствительным к ним. Дело в том, что сами корпорации по какой-то причине обвиняются в исследованиях, разработках, производстве и распространении жизненно важных лекарств, по-видимому, управляемых преступниками, которые пользуются почти безнаказанностью, не зарегистрировали как кризис здравоохранения человека, который действительно есть.

Но есть и другие, гораздо худшие рэкеты, над которыми работает big-pharma, иллюстрирующие истинную развращенность не только самой фармацевтической промышленности, но и западных академических кругов, западных специалистов в области здравоохранения и, конечно, западных основных средств массовой информации, все из которых играют определенную роль в увековечении или оправдании хорошо известных скандалов, а также хорошо скрытых скандалов.

Генная терапия представляет собой сдвиг парадигмы в здравоохранении человека. Вместо того, чтобы использовать фармацевтические препараты для лечения состояния, генная терапия изменяет саму ДНК пациента и лечит их постоянно в самом источнике заболевания или состояния, от которого страдает пациент.

Например, смертельный лейкоз рака крови был вылечен путем корректировки ДНК клеток иммунной системы человека. Заново запрограммированные клетки могут обнаружить и разрушить лейкемию и установить пациента в постоянную ремиссию. Первоначальные исследования проводились на пациентах, которые не смогли ответить на одобренные формы терапии и которые в противном случае умерли бы, если бы генная терапия не работала.

Еще более невероятным в генной терапии является то, что она назначается один раз и продолжает работать на протяжении всей жизни пациента. Это происходит потому, что по мере того, как перепрограммированные клетки копируют и делятся сами, они также копируют новый код ДНК, включенный в них, чтобы найти, бороться и устранить лейкемию.

Для пациента, страдающего смертельной болезнью, представление о том, что одна инфузия лечит их состояние постоянно, является чудом современной медицины.

Для фармацевтической промышленности, ориентированной на получение прибыли, идея постоянного лечения болезни с помощью одной инфузии, которая дешевле, чем обычные и менее эффективные методы лечения, является кошмаром.

Вот почему генная терапия, разработанная благотворительной организацией и медицинской командой из Пенсильванского университета во главе с доктором Карлом Джуном, которая буквально вылечила лейкемию, была куплена Norvartis, и на нее был наложен массивный ценник, чтобы обеспечить прорыв, оставшийся нереалистичным и недоступным для большинства пациентов.



Отказ От Лечения, Обеспечение Прибыльности

The New York Times в статье 2012 года, озаглавленной “ В последней надежде девушки, измененные иммунные клетки побеждают лейкемию”, сообщила об этом впечатляющем прорыве, сделанном благотворительными исследованиями и разработками, утверждая (мой акцент):

Доктор Джун сказал, что производство искусственных Т-клеток обходится примерно в 20 000 долларов на пациента — гораздо меньше, чем стоимость трансплантации костного мозга. Масштабирование процедуры должно сделать ее еще менее дорогостоящей, сказал он, но добавил: “Наши затраты не включают в себя какую-либо рентабельность, затраты на амортизацию объекта или другие расходы на клиническую помощь и другие расходы на исследования.”

Тем не менее, к июлю 2017 года газета Washington Post в своей статье “ первая генная терапия – 'настоящий живой препарат' — на пороге утверждения FDA " отметила, что Novartis выкупает генную терапию и сообщает о ее цене, что:

Novartis не раскрывает цену своей терапии, но аналитики прогнозируют от $300 000 до $600 000 за разовую инфузию. Брэд Лонкар, чей инвестиционный фонд фокусируется на компаниях, которые разрабатывают иммунотерапевтические процедуры, надеется, что стоимость не вызовет негативной реакции. “Кар-ти-это не ЭпиПен, – сказал он. "Это действительно толкает конверт и на переднем крае науки.”

Эта модель скупки крупных фармацевтических компаний и повышения цен повлияла на генную терапию всех видов. "Биг-Фарма “хваталась за один правительственный или благотворительный проект за другим, повышая цены, чтобы гарантировать, что они остаются вне досягаемости умирающих и отчаявшихся пациентов, а их другие, гораздо более выгодные продукты, остаются единственным” жизнеспособным" выбором для подавляющего большинства населения.

Это иллюстрация всего правильного и неправильного в отношении Запада на данный момент.

У Запада есть невероятная способность к инновациям и улучшению жизни на этой планете, но он настолько огорожен коррумпированными, глубоко укоренившимися и явно не встречающими сопротивления монополиями, что у него нет никаких средств когда-либо сделать это.

Такие газеты, как NYT и Washington Post, являются соучастниками, ранее сообщая об истинных затратах на эти прорывы, а затем представляя их выкуп и надбавки как разумные и “здравомыслящие” для ничего не подозревающих читателей.

Университеты, академики и медицинские работники, вероятно, благодетели либо принуждения, либо взяточничества, взяточничество, которое мы знаем, является второй натурой для большой фармы, также препятствуют тому, чтобы прозвучала тревога не только об опасности, которую большая фарма ставит нынешнее здоровье человека, но и о том, что большая фарма отрицает людей, которые больше всего нуждаются в лечении и лечении.

Для остального мира здоровое население является ключом к экономическому, политическому и военному успеху. Сохранение такой коррумпированной и опасной отрасли, как Западная большая фармацевтика, как можно дальше, кажется, должно быть ключевым столпом в Стратегии национальной обороны любой страны.

Гуннар Ульсон



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