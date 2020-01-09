США и Иран обменялись сообщениями о деэскалации.
Соединенные Штаты и Иран обменялись сообщениями по деэскалации возникшего между ними конфликта при помощи неофициального канала передачи информации, сообщила британская Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.
По информации издания, контакт был осуществлен в ночь на среду при посредничестве Швейцарии, передает ТАСС.
При этом издание делает вывод, что сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа по Ирану свидетельствует о том, что Вашингтон и Тегеран делают шаг назад от пятидневного балансирования на грани войны.
Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».
В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.
Источник: https://vz.ru/news/2020/1/9/1017193.html
Миру – Мир!
Пока будет существовать государство Израиль мира не видать. Минус нечайно нажал.
Именно поэтому израильтяне так торопятся на войну с Ираном?
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Вот почему торопятся, а убийство сулеймани разведка боем. Иран ведь тоже на месте не стоит, копируют, строят разрабатывают, смотришь ракеты полетели, дроны падать стали сшанские. Значит какие такие технологии имеются… А если промедлить ещё, то произойдут улучшения и конкретно по харе обратно схлопотать можно будет.. Пытались революцию, не прокатило, войну думали, но тут прилетать начало. Не удивлюсь если бесполётную зону объявят над Ираном как над Ливией было но это скорей на вряд-ли, а вдруг ядерное оружие имеется, землетрясения не спроста же. Будут более шакальи методы и более изощрённые искать. Либо берут время на сбор контингента. У Иранцев с молоком матери Прививается не терпимость к жидам, жиды очень этого боятся, так как ни водкой ни сексом Иранцев не взтяь, остаются деньги, подлость и хитрость.
Израиль сам в силах все изменить. Им нужен новый лидер, и он у них появится. Из своих, евреев. Топор войны проще закопать, нежели чем ломать каждый раз и новый ковать.
Тору и кабалу почитайте сначала и о судном проценте. У жидов убивать грабить и насиловать всё что не еврейское с рождения заложено. Иранцы это знают, а евреи знают что Иранцы про них знают. И время тикает так как Иранцев всё больше, не даром в Сибирь переносить Изида Ра Эль собрались. Они святорусов деморализовали и почти уничтожили, разделили. Но про Иран приза были, а там ещё и законы свои, так просто в конституцию не залезешь. И комитет семьи не создаёшь. Аборты Аллах не велит делать.
“Резолюции, представленные Лобби Израиля в Конгрессе, проходят единогласно. Если Израиль хочет войны, Израиль получает желаемое. Когда Израиль совершает военные преступления против палестинцев и Ливана и идет в разрез с принципами ООН, то США посредствам своего права вето снимает ответственность с Израиля.
Власть крошечного Израиля над сверхдержавой США – это уникальный исторический прецедент.
Нетаньяху хочет войны против Ирана. Он набрасывается на всех, кто выступает против его военной прихоти. В последнее время назвал генералов Израиля «кисками» для предупреждения возражений против войны с Ираном. Он считает бывшего израильского премьер-министра и бывшего главу израильской разведки изменниками за их противодействие его решимости напасть на Иран. Он осудил администрацию и верховного главнокомандующего Америки за «мягкость по отношению к Ирану». Последнего опроса в Израиле показывает, что значительное большинство израильтян выступают против израильской атаки на Иран. Но Нетанияху не заинтересован в мнении израильских граждан. У него за спиной есть Вашингтон. Остается загадкой, почему израильтяне продолжают терпеть Нетаньяху в государственном учреждении, а не поместят его в сумасшедший дом.
Нетаньяху не одинок. У него есть американские неоконсерваторы. Американские неоконсерваторы являются такими же сумасшедшими, как Нетаньяху. Они верят в ядерную войну и жаждут сбросить атомную бомбу на некоторые мусульманские страны, а затем добраться до сбрасывания атомной бомбы на Россию и Китай. Удивительно, что не более двух-трех десятков человек держат судьбу всего мира в своих руках.””
Я о том же. Всех жидов выселить на марс! Пусть ная… Ют там друг друга..
Трамп проявляет мудрость, Иран и подавно.
Самолет Москва – Тель-Авив вынужденно вернулся в Шереметьево
9 января 2020, 10:05Текст: Ольга Никитина
Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевшей в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика топливной системы, сообщили в экстренных службах.
«У самолета после вылета сработал датчик топливной системы, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», – сказал источник ТАСС.
П.С. И что это с Боингами ?или с кем?