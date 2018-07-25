Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июля 2018
- 09:15 Теракт в Сирии унёс жизни 38 человек (ФОТО).
- 04:30 Царство террора в Сирии: как турецкие войска контролируют тысячи боевиков зоны «Идлиб» (ФОТО).
- 00:49 О будущем Идлиба.
Теракт в Сирии унёс жизни 38 человек (ФОТО)
Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек.
Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.
Пострадали более тридцати человек, добавил собеседник агентства.
Террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки группировки ИГИЛ*, ликвидировав боевиков до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Кроме того, жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт, передает сирийское агентство САНА.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Царство террора в Сирии: как турецкие войска контролируют тысячи боевиков зоны «Идлиб» (ФОТО)
Что стоит за сообщениями об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
«Оживление» группировок боевиков имеет свои объяснения. Ситуация в Идлибской зоне достаточно своеобразная.
Здесь сконцентрировано порядка 40 тысяч боевиков различных группировок. Значительную их часть составляют те, кто эвакуировался из других районов Сирии, в рамках процесса местных примирений перешедших под контроль правительственных сил.
Турки и их боевики
Существует так называемый «протурецкий» лагерь, к которому относятся формирования, участвующие в операциях турецких войск против курдов на севере страны
В Идлибской зоне деэскалации эти группировки (в первую очередь, «Нуреддин Аз-Зинки» и часть «Ахрар Аш-Шам») объединены в коалицию «Джебхат Тахрир Сурия» («Фронт освобождения Сирии», порядка 8–10 тысяч человек).
Сохраняет свои позиции и «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*, бывшая сирийская «Аль-Каида»), к которой примыкает радикальное крыло «Ахрар Аш-Шам», «Фейлак Ар-Рахман» и ряд других группировок (всего до 15 тысяч боевиков).
Война между группировками
Некоторое время назад сообщалось об активных боевых действиях между протурецкими формированиями и союзниками «Джебхат Ан-Нусры». Якобы отряды «Джебхат Тахрир Сурия» стремились нейтрализовать влияние террористов и обеспечить возможность размещения по периметру Идлибской зоны деэскалации турецких наблюдательных постов.
Есть основания считать, что борьба была кровавой только в сообщениях оппозиционных медиа-источников. Наличие у турецких спецслужб контактов с руководством всех без исключения группировок в Идлибской зоне не составляет секрета — иначе ни одно формирование существовать не может из-за отсутствия снабжения и финансирования.
Вся возня выглядела как попытка турок приструнить наиболее непослушных и создать видимость отвода банд, формально ассоциированных с «Джебхат Ан-Нусрой», от границ зоны деэскалации.
Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» уничтожили БМП «Хайят Тахрир Аш-Шам»
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Результаты на самом деле оказались иными.
«Джебхат Тахрир Сурия» отвоевала себе кусок самого Идлиба и более-менее закрепилась вдоль старого шоссе Алеппо — Хама и основных трасс, ведущих из Турции в зону деэскалации.
При этом наиболее враждебные «Джабхат Ан-Нусре» отряды из примирившихся с властями районов (например, «Джейш Аль-Ислам») турки вывезли на север, на «курдский фронт». В Идлибскую зону прибыли в основном те, кто с «Нусрой» состоит во вполне «конструктивных» отношениях. Например, «Фейлак Ар-Рахман».
Одиозный лидер «Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани убыл из Идлиба в горы Латакии, откуда последнее время все чаще обстреливаются позиции правительственных сил и запускаются в направлении российской авиабазы «Хмеймим» самодельные ударные беспилотники.
Без него «Хайат Тахрир Аш-Шам» вроде как примирилась со своими противниками, сохранила и даже усилила свои позиции к северо- и юго-западу от города Алеппо, обстреливая жилые кварталы второй сирийской столицы.
При этом «ХТШ» составила своего рода второй эшелон вдоль линии соприкосновения с правительственными войсками на остальных участках периметра границы зоны деэскалации. Вроде как не у турецких постов, но и недалеко от них.
«Аль-Каида» 2.0
Сформированная сторонниками «Аль-Каиды»* группа «Хуррас Ад-Дин» переместилась от турецкой границы в занимающие стратегическое положение на перекрестках трасс города Маарет Ан-Нуаман, Хан-Шейхун и Джиср Аш-Шугур. Здесь они кооперируются с иностранными наемниками из «Нусрат Аль-Ислам» — новосозданной группировки во главе с пресловутым саудовским шейхом Абдаллахом Аль-Мухайсини, выступавшим в свое время посредником между «Аль-Каидой», «Джабхат ан-Нусрой», ИГИЛ* и «Свободной сирийской армией» одновременно.
Именно эта группа блокировала шиитские села Фуаа и Кефрая, а теперь перебрасывается поближе к передовой.
Бойцы идеологического фронта призывают к джихаду разместившиеся от гор Латакии до севера Хамы группировки «Хизб Аль-Ислами Ат-Туркестани», «Фейлак Ар-Рахман», «Свободной сирийской армии» и «Джебхат Аль-Ватани Ли Тахрир» (ряд группировок «ССА», объединившихся с радикальными формированиями из состава «Джейш Идлиб Аль-Хурр» и «Сукур Аш-Шам»).
Стоит отметить, что каких-либо серьезных междоусобных столкновений между различными группировками в настоящее время не происходит, хотя их взаимоотношения далеки от идеальных.
Расстрелянный пикап одного из главарей боевиков в Идлибе
Покушения и расправы
Хотя покушения на боевиков и расправы над некими «спящими ячейками» ИГИЛ происходят регулярно, противостояния между террористами и оппозицией в Идлибской зоне не наблюдается. Лояльные правительству городки северной Хамы, кварталы Алеппо и правительственные посты в горах Латакии боевики обстреливают совместно.
Появление турецких постов никак эту ситуацию не изменило. К ликвидации «Джабхат Ан-Нусры» и других террористических группировок ни турки, ни подконтрольные им формирования так и не приступили.
В то же время, радикалы сами по себе могут быть заинтересованы в дестабилизации обстановки, с тем, чтобы столкнуть турок, как гарантов существования Идлибской зоны, с сирийцами и Россией.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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О будущем Идлиба
Аналитик Элайджа Магье о перспективах военных операций в Сирии осенью 2018 года.
Южная Сирия сдалась силам сирийской армии: заключены сделки между сирийским правительством и боевиками, в том числе джихадистами, принадлежащими Джабхату аль-Нусре (они же Хаят Тахрир аль-Шам). Основное условие, выдвигаемое российскими переговорщиками, позволяет любому присоединившись к каравану, сесть на зеленые автобусы, неся свое личное легкое оружие. отправиться в северный город Идлиб, который становится крупнейшим собранием джихадистов, Сирийская армия сталкивается с реальным логистическим вызовом, ее силы не ожидали падения Южного фронта так быстро. Поэтому военное командование просит боевиков и джихадистов оставаться в своих деревнях до тех пор, пока не придет их очередь на эвакуацию или пока не будут завершены процессы их примирения с властямии.
Цель также состоит в том, чтобы не допустить, чтобы ИГИЛ, занимая анклав в бассейне Аль-Ярмука, расширил свой контроль над соседними заброшенными деревнями, в которых базировались джихадисты, которые сегодня уже не хотят сражаться.
Единственный оставшийся карман – это «Джаиш Халед бен аль-Валид», где сирийская армия и ее союзники начали атаку после окружения его со всех сторон, за исключением западного фланга, граничащего с 1974 годом с Израилем.
Территория отбитая у ИГИЛ в течении 23-24 июля.
Несмотря на то, что это еще не конец ИГИЛ, военное командование считает, что для полного прекращения контроля ИГИЛ может потребоваться менее двух месяцев. Это также связано с следующим сражением, ожидаемым после сентября на севере Сирии, где продолжается подготовка к самой большой, последней битве в Сирии.
Россия уже готовится к своей операции в сельской местности Латтакии и в горных районах вокруг Джиср-эль-Шохура находящихся под контролем Джабхат аль-Нусры. Причина, по которой россияне полны решимости освободить этот район, в основном обусловлена повторяющимися вооруженными нападениями беспилотников на ее основную военную базу и аэропорт в Хмеймиме, который является центром координации российской группировки с Москвой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Россию о том, что сделка в Астане будет поставлена под угрозу, если когда-либо будет затронута зона деэскалации в Идлибе. Турция, Россия и Иран развернули 12 наблюдательных пунктов вдоль зоны деэскалации в сельских районах Идлиба, чтобы предотвратить наземные атаки джихадистов.
Однако источники, близкие к президенту Сирии, заявили, что «Башар аль-Асад не будет соблюдать никакую сделку с Турцией или США, которая позволила бы этим двум странам занять территорию Сирии, даже если Россия подписала сделку».
Асад и его союзники – Иран и Хезболла – считают, что они способны освободить город Идлиб, поскольку большая часть Сирии теперь освобождена. Поэтому Асад настаивает на освобождении оккупированного севера и попросил своих союзников быть готовыми направить больше сил на реализацию следующего оперативного этапа.
Источники на местах заявили, что «Хезболла будет участвоватьс большими силами в ликвидации« Аль-Каиды и других иностранных боевиков и джихадистов, базирующихся на севере Сирии.
Россия и Дамаск договорились открыть безопасные коридоры для всех гражданских лиц, желающих покинуть Идлиб и проследовать в охраняемые районы под контролем сирийской армии или примириться с правительством Дамаска, как это было в случае с десятками тысяч боевиков по всей Сирии. По оценкам, число жителей города Идлиб составляет около двух миллионов (1,5 до войны), включая беженцев, перемещенных внутри страны.
Северная зона деэскалации согласно соглашениям в Астане. Синим отмечены наблюдательные пункты турецкой армии, которые обеспечивают прекращение активных боевых действий. Со стороны Асада этим занимаются российская военная полиция и иранские прокси.
Россия не прочь увидеть, как сирийская армия возвращает Идлиб для защиты восточного Алеппо и его сельской местности, которая все еще находится под контролем джихадистов. Президент Эрдоган будет негодовать, когда начинается освобождение Идлиба, из-за его тесных связей с боевиками и джихадистами. Однако все прокси-группировки становятся бременем для их операторов по мере развития сирийской войны. Турция будет счастлива контролировать курдский район, чтобы не допустить, чтобы курды имели свое мини-государство. Курды, крупнейшие проигравшие в этой войне, заслужили враждебность как Эрдогана, так и Асада из-за их неявного одобрения раздела Сирии и предоставления США возможности использовать их в качестве щита на северо-востоке Сирии. Силы США оккупируют Аль-Хасаке и часть провинции Дейр-эз-Зор. Они развернули там свои военные базы и аэродромы и разрешили Израилю, согласно источникам в этом районе, использовать военные объекты США для нападения на Сирию и Ирак (Хашд аль-Шааби).
Битва в Идлибе не будет прогулкой, поскольку это последняя значительная битва в Сирии. Аль-Каида и другие джихадисты и тысячи иностранных боевиков не будут сдаваться. Россия обещает ликвидировать «Аль-Каиду», если Турция сама не решит эту проблему. Вряд ли президент Эрдоган начнет войну против «Аль-Каиды», Эрдоган много лет поддерживал их, и позволил джихадистам занимать Идлиб в течение многих лет. Тем не менее, настало время прекратить войну в Сирии, и Турция явно не желает держать этих джихадистов под своим крылом.
Это последняя битва в этом году. Сирийская армия не будет нападать на оккупационные силы США лицом к лицу, но будет поддерживать местное сопротивление, если эти силы не уйдут из Сирии. После битвы за Идлиб Сирия сможет начать реализовать главный итог всех кровопролитных сражений – примирение и реконструкцию. Мир не смог сменить сирийский режим, и план США по поводу нового Ближнего Востока закончился неудачей. Нет никакого смысла, чтобы какие-либо оккупационные силы оставались в Леванте, и настало время сирийцам зализать их раны, начав все заново.
https://ejmagnier.com/2018/07/24/the-last-southern-battle-in-syria-finish-off-isis-and-then-on-towards-idlib/ – цинк
Стоит отметить, что несмотря на все истерики Израиля и США, Хезбалла действительно ясна дала понять, что она предоставит свои силы для операций САА на севере Сирии, что конечно же происходит с одобрения Ирана, который заинтересован в дальнейшем укреплении военно-политических возможностей организации Насраллы.
Сам Иран конечно не собирается уходить из Сирии, а провокации Израиля ведут лишь к активизации работы по структурированию этого военного присутствия и обеспечению работы моста Тегеран-Бейрут (где на сирийско-иракской границе продолжает нарастать военное присутствие "Хашд-Шааби" и других иранских прокси), который подкрепляется усилиями Ирана по выдавливанию про-американских сил из Ирака, что вызывает беспокойство Вашингтона в свете удачного для Ирана исхода парламентских выборов в Ираке. В этом отношении, на фоне попыток США и Израиля покусывать иранское влияние в регионе, Иран коллекционирует долгосрочные стратегические выгоды, обеспечивающие ему устойчивые позиции в Ливане, Сирии и Ираке на годы вперед, сполна пожиная плоды победы в Сирийской войне. Одновременно с этим влияние США и Израиля на эти страны продолжает падать, отсюда и нынешняя анти-иранская истерия, порожденная конечно не мифическим ядерным оружием Тегерана, а провальным исходом Сирийской войны для США и Израиля. Также как Россия не откажется от плодов своей победы в Сирии, также от них не откажется и Иран, поэтому требования полного ухода Ирана из Сирии абсолютно не реалистичны. Как максимум, возможен некий компромиссный вариант, с ограничением присутствия Ирана в юго-западной Сирии, который может быть увязан с уходом США из Сирии и предоставлением Ирану гарантий со стороны ЕС и России.
Как представляется, в августе-сентябре мы увидим обильные консультации между Россией, Ираном и Турцией на предмет будущего Идлиба и гарантий недопущения создания курдского государства/автономии, с параллельными переговорами с вменяемыми вождями SDF и племенными союзами северной Сирии на предмет признания власти Дамаска. Вопросы Идлиба и Рожавы взаимозависимы, поэтому решать их предстоит одновременно. В первую очередь это конечно вопрос дипломатии. Если консультации по идлибскому и курдскому вопросу будут успешны, то возможно в сентябре на встрече Трампа и Путина в Вашингтоне, вопрос о выводе американских войск из Сирии будет поднят уже в практической ключе в рамках конкретных предложений по возможной сделке, которая даст США сохранить лицо при уходе из Сирии под лозунгом "Мы победили ИГИЛ, пора уходить".
В случае с Турцией, Россия очевидно будет настаивать на том, что надо решать вопрос "Ан-Нусры" в Идлибе, так как Турция подписала в Астане бумагу, где обязалась помочь в ее ликвидации. Естественно, если Турция не хочет/не может этого сделать, Россия и Иран будут настаивать на проведении военной операции против "Ан-Нусры" в Северной Латакии и южном Идлибе, где нападения БПЛА на авиабазу в Хмеймиме будут служить дополнительным аргументом в споре о судьбе северной зоны деэскалации. Турция естественно будет пытаться сохранить свои позиции как минимум до ключевых переговоров о будущем послевоенной Сирии, поэтому она будет либо тянуть время, либо предлагать поменять (как уже делала) южный Идлиб на Таль-Рифат и авиабазу Менаж. Разумеется, Эрдоган за просто так Идлиб не сдаст, как обычно пытаясь совершить выгодный для себя обмен, который конечно затрагивает не только вопрос курдов. При этом, ухудшающиеся отношения Турции с США и Израилем будут объективно подталкивать Эрдогана к продолжению сотрудничества с Россией и Ираном, что повышает вероятность успешных договоренностей и новых сделок. Но это конечно же не дружба, это "бизнес", в котором нет ничего личного, кроме разве что глубокой личной неприязни Асада и Эрдогана, которых Россия и Иран так и не смогли пока что усадить за стол переговоров.
В каком направлении будут развиваться переговоры о будущем северной Сирии, станет понятно в ближайшие пару месяцев. Очевидно, что Асад не откажется от линии на восстановлении 100-процентного контрооля над довоенной территорией страны, поэтому именно это будет являться предметом обсуждения с оставшимися в игре участниками войны.
Стоит понимать, что грядущие месяцы будут играть важнейшую роль в определении контуров региона на десятилетия вперед. Россия имеет немало возможностей для того, чтобы повлиять на то, каким будет регион после окончания войны, что затронет судьбы многих стран и народов. И добиться желаемого результата на дипломатической арене будет не менее трудно, нежели выиграть сирийскую войну на полях сражений. Но если оглянуться назад, то спустя почти 3 года после вступления России в Сирийскую войну, можно увидеть тот огромный путь который был пройден и те "неодолимые" преграды, которые были преодолены усилиями военных и дипломатов. Идлиб это просто еще одно препятствие на пути к финалу сирийской войны.
PS2. На заглавной фотографии боевики "Ан-Нусры" штурмуют дом в Идлибе, где засели боевики ИГИЛ совершавшие нападения на других боевиков. Жизнь "воинов джихада" проходит весело и увлекательно.
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