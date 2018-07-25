Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 июля 2018

Что стоит за сообщениями об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

«Оживление» группировок боевиков имеет свои объяснения. Ситуация в Идлибской зоне достаточно своеобразная.

Здесь сконцентрировано порядка 40 тысяч боевиков различных группировок. Значительную их часть составляют те, кто эвакуировался из других районов Сирии, в рамках процесса местных примирений перешедших под контроль правительственных сил.

Турки и их боевики

Существует так называемый «протурецкий» лагерь, к которому относятся формирования, участвующие в операциях турецких войск против курдов на севере страны

В Идлибской зоне деэскалации эти группировки (в первую очередь, «Нуреддин Аз-Зинки» и часть «Ахрар Аш-Шам») объединены в коалицию «Джебхат Тахрир Сурия» («Фронт освобождения Сирии», порядка 8–10 тысяч человек).

Сохраняет свои позиции и «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*, бывшая сирийская «Аль-Каида»), к которой примыкает радикальное крыло «Ахрар Аш-Шам», «Фейлак Ар-Рахман» и ряд других группировок (всего до 15 тысяч боевиков).

Война между группировками

Некоторое время назад сообщалось об активных боевых действиях между протурецкими формированиями и союзниками «Джебхат Ан-Нусры». Якобы отряды «Джебхат Тахрир Сурия» стремились нейтрализовать влияние террористов и обеспечить возможность размещения по периметру Идлибской зоны деэскалации турецких наблюдательных постов.

Есть основания считать, что борьба была кровавой только в сообщениях оппозиционных медиа-источников. Наличие у турецких спецслужб контактов с руководством всех без исключения группировок в Идлибской зоне не составляет секрета — иначе ни одно формирование существовать не может из-за отсутствия снабжения и финансирования.

Вся возня выглядела как попытка турок приструнить наиболее непослушных и создать видимость отвода банд, формально ассоциированных с «Джебхат Ан-Нусрой», от границ зоны деэскалации.

Боевики «Джебхат Тахрир Сурия» уничтожили БМП «Хайят Тахрир Аш-Шам»

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Результаты на самом деле оказались иными.

«Джебхат Тахрир Сурия» отвоевала себе кусок самого Идлиба и более-менее закрепилась вдоль старого шоссе Алеппо — Хама и основных трасс, ведущих из Турции в зону деэскалации.

При этом наиболее враждебные «Джабхат Ан-Нусре» отряды из примирившихся с властями районов (например, «Джейш Аль-Ислам») турки вывезли на север, на «курдский фронт». В Идлибскую зону прибыли в основном те, кто с «Нусрой» состоит во вполне «конструктивных» отношениях. Например, «Фейлак Ар-Рахман».

Одиозный лидер «Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани убыл из Идлиба в горы Латакии, откуда последнее время все чаще обстреливаются позиции правительственных сил и запускаются в направлении российской авиабазы «Хмеймим» самодельные ударные беспилотники.

Без него «Хайат Тахрир Аш-Шам» вроде как примирилась со своими противниками, сохранила и даже усилила свои позиции к северо- и юго-западу от города Алеппо, обстреливая жилые кварталы второй сирийской столицы.

При этом «ХТШ» составила своего рода второй эшелон вдоль линии соприкосновения с правительственными войсками на остальных участках периметра границы зоны деэскалации. Вроде как не у турецких постов, но и недалеко от них.

«Аль-Каида» 2.0

Сформированная сторонниками «Аль-Каиды»* группа «Хуррас Ад-Дин» переместилась от турецкой границы в занимающие стратегическое положение на перекрестках трасс города Маарет Ан-Нуаман, Хан-Шейхун и Джиср Аш-Шугур. Здесь они кооперируются с иностранными наемниками из «Нусрат Аль-Ислам» — новосозданной группировки во главе с пресловутым саудовским шейхом Абдаллахом Аль-Мухайсини, выступавшим в свое время посредником между «Аль-Каидой», «Джабхат ан-Нусрой», ИГИЛ* и «Свободной сирийской армией» одновременно.

Именно эта группа блокировала шиитские села Фуаа и Кефрая, а теперь перебрасывается поближе к передовой.

Бойцы идеологического фронта призывают к джихаду разместившиеся от гор Латакии до севера Хамы группировки «Хизб Аль-Ислами Ат-Туркестани», «Фейлак Ар-Рахман», «Свободной сирийской армии» и «Джебхат Аль-Ватани Ли Тахрир» (ряд группировок «ССА», объединившихся с радикальными формированиями из состава «Джейш Идлиб Аль-Хурр» и «Сукур Аш-Шам»).

Стоит отметить, что каких-либо серьезных междоусобных столкновений между различными группировками в настоящее время не происходит, хотя их взаимоотношения далеки от идеальных.

Расстрелянный пикап одного из главарей боевиков в Идлибе

Покушения и расправы

Хотя покушения на боевиков и расправы над некими «спящими ячейками» ИГИЛ происходят регулярно, противостояния между террористами и оппозицией в Идлибской зоне не наблюдается. Лояльные правительству городки северной Хамы, кварталы Алеппо и правительственные посты в горах Латакии боевики обстреливают совместно.

Появление турецких постов никак эту ситуацию не изменило. К ликвидации «Джабхат Ан-Нусры» и других террористических группировок ни турки, ни подконтрольные им формирования так и не приступили.

В то же время, радикалы сами по себе могут быть заинтересованы в дестабилизации обстановки, с тем, чтобы столкнуть турок, как гарантов существования Идлибской зоны, с сирийцами и Россией.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.