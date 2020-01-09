Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году. А. Фурсов. В. Панов
Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие основные тенденции развития человечества заслуживают наибольшего внимания.
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