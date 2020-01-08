Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке.
- РИА Новости
По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.
«Сейчас очередной виток напряжённости, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Она отметила, что этот виток напряжённости в регионе произошёл из-за накопившейся критической массы противоречий.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе.
8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство США генерала КСИР.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/705816-zaharova-udar-iran-ssha
https://youtu.be/MsZTNxB-ehc
ничего удивительного. иран ещё при ахмадинежаде предупреждал сша о том что ответ будет. ну а что там прокоменнтировала захарова, бузова, всем до лампочки
Рыжего, пока, на маленько, вернули в себя. Войны, пока, не будет. Хотя, картавые так не думают.