ВАЖНО…Развитие и синхронизация полушарий головного мозга.

Мозг человека состоит из двух полушарий, левого и правого. И, как известно, у каждого полушария есть свои функциональные особенности.

Коллективом психиатрической клиники Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова АН СССР с 1967 года проводились исследования головного мозга с помощью электрошока и в особенности одностороннего электрошока. Односторонний электрошок угнетает не весь мозг, а только одно полушарие, при этом второе полушарие остается активным. Можно сказать, что после одностороннего шока человек действует и мыслит только одним активным полушарием.

Эти опыты позволили исследовать отличия в работе полушарий мозга и достоверно выяснить, за что отвечает каждое из них.

Итак, первая и главная особенность «левополушарного» человека в том, что у него сохранилась речь.

Он охотнее и легче вступает в беседу, захватывает инициативу в разговоре, его словарь становится богаче и разнообразнее, ответы более развернутые, он многословен, даже болтлив. У него улучшается и восприятие чужой речи. Он улавливает более тихую речь, чем мог это делать в обычном состоянии. Он быстрее и гораздо точнее повторяет слышимые слова. Но при этом его речь монотонна, бесцветна, тускла. Его голос приобретает носовой, несколько гнусавый оттенок либо становится неестественным, как бы лающим.

«Левополушарный» человек теряет способность понимать значение речевых интонаций.

Он не может различить с какой интонацией произнесены слова (с вопросительной или гневной и т. п.), не распознает мужские и женские голоса. Все мы знаем, что одни и те же слова, сказанные с разной интонацией или разными людьми, могут иметь совершенно разный смысл.

Прослушивание хорошо знакомых звуков, таких как кашель, смех, храп, голоса животных, шума грозы или прибоя у «левополушарного» человека вызывало только недоумение. Он их либо не узнавал, либо распознавание занимало длительное время. «Левополушарный» человек не только перестает узнавать знакомые мелодии, но и не может их напеть, даже если слышит музыку. Не справляясь с опознаванием звуков, он пытается их классифицировать и уложить в схему. И вместо того, чтобы сказать: «это лай», «это смех» например, он говорит: «это зверь», «это человек».

Если «левополушарному» человеку предложить подбирать пары одинаковых фигур — треугольников и квадратов, разбитых на окрашенные или заштрихованные секторы, он не справится с заданием, он не может разом охватить расположение секторов, их окраску и штриховку. Он будет бесконечно тасовать фигуры, многократно сверять их друг с другом, но подобрать пары правильно ему не удастся. Он не сможет также заметить в незаконченных рисунках недостающую деталь — отсутствие хвостика у свиньи, дужки у очков и т. п.

У «левополушарного» человека при сохранной словесной ориентировке наглядная ориентировка в месте и времени грубо нарушена.

Он правильно называет больницу, в которой находится, номер отделения, дату, день недели.

Но стоит расспросить его подробнее, и тогда выясняется, что, правильно на словах определяя свое местонахождение, зная, что он в больнице, «левополушарный» человек не узнает помещение.

Он недоуменно разглядывает кабинет, где много раз бывал, и уверяет, что попал сюда впервые.

Или же, правильно называя дату, он не может подкрепить свой ответ конкретными наблюдениями. Или же глядя на голые деревья и сугробы снега за окном, «левополушарный» человек не может сразу сказать, зима на дворе или лето. Если добиваться ответа, то он сообщит, что «январь — зимний месяц», но это только формальное умозаключение, а не результат непосредственных впечатлений.

«Правополушарный» человек – его речевые возможности резко ограничены, словарь беден, с трудом вспоминаются названия предметов, хотя он может объяснить назначение любого предмета и показать, как им пользоваться.

Речь он понимает плохо, с ним надо говорить очень короткими, простыми фразами. Он немногословен, охотнее отвечает мимикой и жестами. Беседовать с ним трудно, кратко ответив на один-два вопроса, он умолкает.

Он замечает только громко звучащие слова. Но даже достаточно громко произнесенные слова он далеко не всегда может правильно воспринять и повторить.

В то же время голос «правополушарного» человека остается таким же, каким он был: несмотря на скупость речи, сохраняется ее интонационный рисунок. «Правополушарный» человек даже лучше, чем обычно, различает мужские и женские голоса, тоньше и правильнее оценивает интонации собеседника.

Прослушивая мелодии песен, «правополушарный» человек гораздо быстрее, чем обычно, их узнает. Мало этого, у него возникает потребность их напевать, его не надо даже просить об этом.

В отличие от самого себя в «левополушарном» состоянии теперь он воспроизводит мелодии очень точно.

Однако если попросить его классифицировать звуковые образы, он откажется, эта задача ему непосильна.

«Правополушарный» человек легко подбирает пары треугольников и квадратов, разбитых на заштрихованные или окрашенные секторы, причем делает это быстрее, чем в обычном состоянии. Он не испытывает затруднений в оценке незаконченных рисунков и быстро подмечает дефект изображения.

Ориентировка в месте и времени у «правополушарного» человека также изменена, но иначе, чем у «левополушарного».

Если полагаться только на ответы, то «правополушарный» человек кажется совершенно дезориентированным — он не может сказать, где он находится, назвать дату и даже год. Однако он подмечает детали обстановки и, опираясь на эти наблюдения, скажет, что, вероятно, он в больнице, хотя и не знает, в какой. Он узнает кабинет, в котором происходит исследование, хотя и не скажет, каково назначение этого кабинета.

Будучи не в состоянии назвать ни месяца, ни года, он, выглянув в окно, правильно определит время года и предположительно скажет, какой теперь месяц.

Из этих исследований становится понятно, что эффективно функционировать человек может только с двумя активными полушариями.

Например, даже для такого простого дела, как сварить суп, необходима слаженная работа обоих полушарий, чтобы прочитать или вспомнить рецепт, найти нужные продукты в нужном количестве, порезать, смешать и сварить их по определенному алгоритму, периодически проверяя получившееся блюдо на вкус.

Также при обычном общении с другим человеком, мы всегда пользуемся обоими полушариями, например, понимаем слова и оцениваем интонацию.

Чем более слаженна и синхронизирована будет работа полушарий головного мозга, тем быстрее, легче и эффективнее мы будем справляться со своими делами в жизни.

И тем быстрее мы будем продвигаться к достижению своих целей и задач.

И тогда появляется закономерный вопрос — что делать, чтобы синхронизировать полушария головного мозга?

Согласованная и гармоничная работа полушарий — это естественное состояние работы мозга. Поэтому, первое, что необходимо — это оживить работу того полушария, которое менее активно.

Учеными и психологами разработано множество техник и способов, которые нужно регулярно практиковать для этого. Но если быть честными, то кто сегодня будет специально выделять время чтобы делать все эти техники регулярно? При том обилии правил и всяческих других рекомендаций, которые также нужно выполнять.

Наше время – это время смарт-способов – таких упражнений, которые можно вписать в свой ритм жизни, в другие дела, получая дополнительную пользу от уже выполняемых привычных действий.

Таким смарт-способом активизации менее активного полушария и синхронизации работы полушарий головного мозга будет смена привычного порядка:

- чистите зубы другой рукой – мы все равно это делаем 2 раза в день, почему бы не добавить пользы от привычного действия;

- кушайте другой рукой – это позволит вам не только развивать мозг, но и контролировать свой вес, так как будет усиливаться ваше внимание при еде, и вы не пропустите момент насыщения;

- пользуйтесь ножом и вилкой дома – также развив этот навык, вы будете чувствовать себя превосходно в любом ресторане;

— намыливайтесь в душе другой рукой;

- купите продукты не там, где обычно;

- послушайте новую музыку;

- пойдите новой дорогой, которой никогда не ходили.

Еще одним смарт-способом будет использование цветных мандал и янтр.

Еще в древние времена мудрецы Востока использовали цветные мандалы и янтры для воздействия на свое сознание.

Идеальной мандалой для синхронизации головного мозга будет ваша личная мандала по дате и месту рождения – фото души. В фото души есть цвета, как для левого, так и для правого полушария. Они гармонично переплетаются в индивидуальном узоре мандалы, и тем самым синхронизируют работу полушарий мозга.

Вы можете повесить ваше фото души дома на стену и разглядывать его, когда пьете чай или отдыхаете, во время рекламы по телевизору или во время разговора по телефону. Очень легко сделать брелок с фото души и тогда его можно будет разглядывать сидя в транспорте или когда выдастся свободная минутка.

Smart – значит умный, найдите в своем распорядке дня те моменты, которые можно использовать для своего развития и позвольте себе новый уровень мышления!

Автор: Ольга Курпас

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Почему мальчики в голубом, а девочки в розовом?

В ответе на этот вопрос можно опираться на различные теории и исторические факты.

Бытует мнение, что в России это связано с указом Павла I, по которому каждый родившийся великий князь становился кавалером ордена Андрея Первозванного, а великая княжна получала орден Святой Екатерины. После крещения новорожденного ребенка «перепоясывали» голубой андреевской или алой екатерининской лентой.

Но так как обычай одевать мальчиков в голубое, а девочек в розовое существует не только в России, поэтому эта версия не выдерживает критики.

Даже однополую любовь во всем мире называют «голубой» или «розовой».

В наше время много говорят о различиях мужчин и женщин. И часто эти различия связывают с полушариями мозга.

Левое полушарие – логическое. Оно связано с правой частью тела и отвечает за речевую функцию, за сознательную деятельность, обрабатывает информацию исходя из прошлого опыта, и передает ее в соответствии с системой представлений и ценностей данного человека.

Левое полушарие преимущественно реагирует на сине-зеленую часть спектра.

Правое полушарие — интуитивное. Оно контролирует левую половину тела и связано в основном с неосознанной деятельностью, ориентацией в пространстве, чувством ритма, ощущениями, образами, чувствами. Правое полушарие обрабатывает получаемую информацию как единое целое и выдает все как есть, без суждений.

Оно воспринимает преимущественно красно-желтую часть спектра.

Левое полушарие часто связывают с мужчинами, а правое с женщинами. Возможно, именно с этим связан обычай одевать маленьких мальчиков в синие цвета, а девочек — в розовые, чтобы обозначить пол младенца.

Тот образ мужчины, который пропагандируется в обществе, связывают именно с функциями левого полушария мозга – логичность, ум, эмоциональная холодность («мальчики не плачут», «ты же не девчонка чтобы бояться» и т.д.).

А женщин с правым полушарием – эмоциональность, интуитивность, нелогичность.

Но такое разделение абсолютно неадекватно и может только лишь ограничивать нас, так как у каждого есть как правое, так и левое полушарие. И каждый человек, будь то мужчина или женщина, задействует в своей жизнедеятельности оба полушария. Да, они работают по-разному, у мужчин и женщин. И в этом есть наши отличия и особенности.

Целостно развивая каждое из полушарий и гармонизируя их совместную деятельность, мы можем становиться супер-женщинами или супер-мужчинами, проявлять все свои таланты, ставить более высокие цели и достигать их.

Как известно и уже давно доказано, что цвет оказывает огромное влияние на человека и с помощью цвета можно эффективно стимулировать работу головного мозга и синхронизировать оба полушария.

Поэтому значительно здоровее будет окружать ребенка любого пола различными цветами, как теплой, так и холодной гаммы.

Способствовать, таким образом, развитию обоих полушарий его мозга и становлению человека успешным и эффективным в его жизни.

Автор: Ольга Курпас

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Определение доминирующего полушария головного мозга.

Этот простой тест показывает какое полушарие головного мозга ведущее у вас прямо сейчас, именно в настоящий момент.

Если «Балерина» вращается по часовой стрелке, то доминирующее левое полушарие мозга. А если против часовой стрелки, то ведущее правое полушарие мозга.

У множества людей одно полушарие головного мозга сильно доминирует над другим, и они видят кружение балерины только в какую-то одну сторону.

Но если работа обоих полушарий головного мозга гармонична и синхронизирована, то вы можете смотреть на балерину и видеть, что она кружится, то в одну сторону, то в другую.

Или сознательно и просто изменять направление ее движения вправо или влево. Чем более синхронизированы полушария, тем легче это делать.

А вот такой же тест с забавными инопланетянами.

Если вы смотрите на картинку компанией или семьей, то вы заметите, что одновременно один видит вращение по часовой стрелке, а другой — против. Это нормально, просто в данный момент у вас активны разные полушария мозга.

Восприятие их вращений может быть совершенно различным у одного и того же человека в разное время.

Если вы видите вращения всегда только в одну сторону, то это значит, что у вас доминирующее только одно полушарие головного мозга и значительные резервы вашего мозга сейчас скрыты.

Но эту ситуацию можно изменить в любой момент, начав тренировать и развивать активность другого полушария.

Дети с рождения являются ярко выраженными правополушарными существами, но постепенно с развитием речи, начинает подключаться и левое полушарие мозга.

И если развитию интеллекта уделяется большее внимание, чем творческому, эмоциональному и физическому развитию, то левое полушарие со временем начинает доминировать. К сожалению, современная образовательная система построена именно таким образом. Ресурсы правого полушария остаются незадействованными, а жизнь становится скучной и пресной.

Преимущества гармоничной работы полушарий мозга огромны.

Это своеобразный ключ, позволяющий

открыть дверь, за которой

лежат бесчисленные потенциальные

возможности человека.

Захотите ли вы открыть эту дверь, раскрыть всю глубину вашего потенциала, добавить своих красок в этот мир – зависит только от вас!

Автор: Ольга Курпас

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Как развивать полушария головного мозга?

Если вы задались вопросом “Как развивать полушария головного мозга?”, то скорее всего вы уже знаете как работают полушария головного мозга, зачем нужно их развивать и к чему приводит синхронизация полушарий головного мозга.

Есть множество упражнений для развития и синхронизации полушарий головного мозга.

Но сегодня мне хочется познакомить вас с простым и увлекательным упражнением, которое задействует оба полушария мозга, и левое и правое, и основано на умении читать и различать цвета.

Это упражнение может делать любой, кто умеет читать по-русски и различать цвета. В процессе выполнения упражнения происходит тренировка взаимодействия правого и левого полушарий мозга, их синхронизация.

Упражнение заключается в следующем: нужно называть цвет, которым написано слово.

Для безопасности упражнение начинается и заканчивается «правильными» комбинациями слово-цвет.

Делая регулярно это удивительно простое упражнение, вы заметите, что выполнять его со временем становится все проще и проще.

Довольно весело выполнять это упражнение для развития и синхронизации полушарий мозга вместе с детьми, которые уже умеют хорошо читать.

Можно соревноваться друг с другом на меньшее количество совершенных ошибок или на время.

Автор: Ольга Курпас