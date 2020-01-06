Русский — значит справедливый

Даниил Безсонов, экс-официальный представитель Народной милиции ДНР, а ныне заместитель министра информации Республики о русских ценностях.

Русские ценности как объект непрерывной атаки.

Россия всегда была великим государством и, как другие развитые страны, вела колониальную политику и присоединяла к себе земли. Но в отличие от западных колонизаторов, Россия не вела захватнические войны и не устраивала геноцид малых народов.

Напротив, колониальная политика России часто называлась «мирной», в первую очередь потому, что присоединение к России давало возможность немногочисленным народам выжить и сохранить свой этнос.

До сих пор на территории России проживают почти 200 малых народов, сохранивших свой этнос. А как дела у американских или австралийских индейцев?

Кстати, более 200 лет назад Россия построила в Калифорнии форт Росс, где некоторые племена индейцев нашли защиту от испанских колонизаторов. Потомки индейского племени кашайа помнят об этом до сих пор.

Россия всегда воспринималась другими странами как справедливое государство. Слабые малые народы искали в ней защиту, а крупные и развитые страны ненавидели её за это. Это происходит до сих пор.

После развала СССР и падения социалистической идеологии в русском обществе наступил духовный, морально-психологический распад, обусловленный экономическим кризисом и вмешательством западных агентов влияния.

Последствия этого разложения мы видим до сих пор. И да, действительно, на данном этапе самой большой проблемой русского общества является отсутствие идеологии. Ментальность, гуманизм, доброта и другие позитивные качества в наших людях сохранились, несмотря на тотальную промывку мозгов Западом и нищету 90-х, но нет идеологической системы, идеологического ориентира.

Правительство знает об этой проблеме и пытается её решить, но на уровне исполнителей всё заканчивается очередной неудачей.

Как правило, причина в том, что исполнители решают не выдумывать велосипед и применяют технологии, которые работали в СССР, забывая, что экономическая, социальная и идеологическая обстановка в обществе резко отличается от той, которая была в Союзе.

Громкие лозунги и речёвки у настрадавшегося общества вызывают только отвращение. Обещания и реклама «сладкой жизни» вызывают ненависть.

Идеология должна пробуждать в обществе самосознание и стимулировать к действию, самоорганизации, терпению и обеспечивать уверенностью на века. Лозунги работают в краткосрочной перспективе и ограниченное количество раз.

На сегодняшний день главная идея нашего общества, навязанная Западом, — потребительство и получение удовольствия от жизни, для чего необходимы деньги, а это означает, что человек оценивается не по человеческим качествам, а по количеству денег.

Получается, что главная идея большинства представителей русского общества — американская мечта, деньги. Подобная идеология утопична, особенно для русского менталитета. Значит, очередной развал нашего общества, нашей страны неминуем, и вопрос лишь во времени.

Начинать выстраивать антипотребительскую идеологию и идеологию духовного развития и гуманизма на данном этапе неэффективно.

Изначально нам нужно на государственном уровне признать поражение в информационно-пропагандистской войне, которую ведёт против нас Запад. Признать, что это является следствием капитуляции элит СССР в 1991 году.

После признания поражения нам нужно мобилизоваться, сгруппироваться и выстроить линию обороны. Определить, на какие сферы жизнедеятельности общества идут основные атаки, и все силы бросить на оборону этих сфер.

Русский менталитет всегда отличался тем, что если русский человек реально понимает опасность, силы, средства и методы врага, то он всегда готов на подвиг и всегда способен совершить чудо во имя защиты своих ценностей. Потому Запад давно понял, что русских можно победить не открытой силой, а только путём обмана, изнутри.

Примеры ценностей русского общества, на которые идут информационно-пропагандистские атаки Запада:

История — героические подвиги наших предков для русского человека всегда были святым.

Если на государственном уровне акцентировать внимание на том, что весь мир пытается у нас это забрать и навязать нашим потомкам свою историю, у каждого русского человека возникнет желание мобилизовать силы и сопротивляться.

Русский язык — уважение к родному языку среди молодёжи.

Сам язык, как форма речи, искореняется и дискредитируется. Эти действия направлены преимущественно на молодёжный сегмент.

Чтобы привить молодежи уважение и желание развивать свои языковые знания, нужно провести интересную историческую параллель — наш язык не просто возможность выражать свои мысли, в русском языке зашифрованы послания наших великих предков, подлинная история нашего народа.

Кроме этого, современные исследователи альтернативной истории выпускают много работ, посвящённых декодированию русской речи. Таким образом, можно заинтересовать молодёжь в уважении к родному языку и его изучении.

Культура и традиции — одна из основных сфер, на которые направлены информационно-пропагандистские атаки противника.

Как пример — поведение русских за границей. Все отечественные масс-медиа направлены на дискредитацию русских за рубежом методами, замаскированными под юмористические и сатирические проекты.

Никто не говорит о том, сколько героических поступков совершают русские за границей, спасая и помогая другим людям в опасных условиях в то время, когда иностранцы бездействуют. К сожалению, эти темы поднимаются только редкими неофициальными Интернет-ресурсами.

То, что масс-медиа, в том числе отечественные, убедили весь мир, что главным достоянием русской культуры является водка, а русской традицией — алкоголизм, остаётся аргументом.

Это основные общественные сегменты русских ценностей, на которые идут атаки, на которых стоит акцентировать внимание и от которых нужно отталкиваться, формируя фундамент идеологической концепции — «глухая оборона русских ценностей».

Преодолев этот этап, сформированная идеологическая концепция трансформируется и совершенствуется.

Но без признания поражения и построения обороны другие действия окажутся очередными лозунгами и пропагандистской акцией, от чего наше русское общество давно устало.

Одновременно с этим каждый русский человек должен знать самое главное о себе, что русский — значит справедливый. Поступая по совести к себе и окружающим, наше общество вновь расцветёт и будет непобедимым и вечным.

Нам нельзя растерять то, что подарили нам наши славные предки.

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Даниил Безсонов