Мы не должны прощать обман народа
21:11. 6 января 2020 114 просмотров 4 коммент. Опубликовал: Серый
С начала второго прихода В.В.Путина на пост президента в 2012 году 25 миллионов высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест … не создано. Хотя и было обещано в едином порыве вместе с правительством, партией власти и чиновниками. Вероятно, сама заявленная цифра настолько большая, что реализовать ее трудно. Вот нацпроекты без конкретных показателей и сроков – это можно, тут и отчитываться просто. А где 25 миллионов, где конкретные сроки – так наши власть имущие не умеют. А сколько можно было создать за семь лет - с начала призыва - рабочих мест?
О, очередная серость) Думаю для кого то это куда интереснее, чем балы кадетов казачьего корпуса. Кушайте – не обляпайтесь.
Одно радует – раз весёлая братия снова постит серость – значил где то у кого то снова что то не вышло. И не выйдет. Так что продажный Серый долго будет ещё радовать нас всякими сорами го…, ой, серости)
А правда ГДЕ рабочие места? Которые были Обещанием? Кто За Это Ответит? Или пусть Переизберут, Он Еще Наобещает Гору обещаний.Но люди не верят обещаниям, все замордовались Так жить-выживать!Народ собирает гнев!!!
Если бы был другой человек, но условия все те же, было бы иначе? Сказки только не рассказывайте, пожалуйста.