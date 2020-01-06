Мы не должны прощать обман народа

С начала второго прихода В.В.Путина на пост президента в 2012 году 25 миллионов высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест … не создано. Хотя и было обещано в едином порыве вместе с правительством, партией власти и чиновниками. Вероятно, сама заявленная цифра настолько большая, что реализовать ее трудно. Вот нацпроекты без конкретных показателей и сроков – это можно, тут и отчитываться просто. А где 25 миллионов, где конкретные сроки – так наши власть имущие не умеют. А сколько можно было создать за семь лет - с начала призыва - рабочих мест?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TGzy5bVlT2E