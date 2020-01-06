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Мы не должны прощать обман народа

21:11. 6 января 2020 114 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

scale_1200

 
С начала второго прихода В.В.Путина на пост президента в 2012 году 25 миллионов высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест … не создано. Хотя и было обещано в едином порыве вместе с правительством, партией власти и чиновниками. Вероятно, сама заявленная цифра настолько большая, что реализовать ее трудно. Вот нацпроекты без конкретных показателей и сроков – это можно, тут и отчитываться просто. А где 25 миллионов, где конкретные сроки – так наши власть имущие не умеют. А сколько можно было создать за семь лет - с начала призыва - рабочих мест? 
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TGzy5bVlT2E

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 6951 2819
    BlackCat 6 января 2020 в 21:46

    О, очередная серость) Думаю для кого то это куда интереснее, чем балы кадетов казачьего корпуса. Кушайте – не обляпайтесь.

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  • 6951 2819
    BlackCat 6 января 2020 в 22:00

    Одно радует – раз весёлая братия снова постит серость – значил где то у кого то снова что то не вышло. И не выйдет. Так что продажный Серый долго будет ещё радовать нас всякими сорами го…, ой, серости)

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  • 4136 3538
    Мирослава 6 января 2020 в 22:30

    А правда ГДЕ рабочие места? Которые были Обещанием? Кто За Это Ответит? Или пусть Переизберут, Он Еще Наобещает Гору обещаний.Но люди не верят обещаниям, все замордовались Так жить-выживать!Народ собирает гнев!!!

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