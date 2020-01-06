Е.Ю.Спицын против А.Н.Сытина на “Первом канале” в программе “Время покажет”

Чем больше человек потребляет чужого, тем больше обирает других, тем скуднее его душа, тем больше я жалею его, потому что люди в безумии и злобе отвращаются от небесного благого закона и срываются в адскую пропасть, и необходимо их остановить, отрезвить и спасти.

— Фёдор Филиппович Конюхов