Новости Украины и Новороссии 05 января 2020
- 10:16 Любимый сосед Украины.
- 09:00 В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа.
- 02:00 Неожиданный список: названы страны, куда депутаты Рады любят ездить «для обмена опытом».
- 01:30 Самозванец Епифаний из «ПЦУ» рассказал, когда на Украине перенесут Рождество (ВИДЕО).
- 00:00 «Хватит врать про аресты и прочие страсти»: о «панике» с регистрацией транспорта в ДНР.
- Вчера 22:05 Адвокаты Дугарь подают на меня в суд.
Любимый сосед Украины
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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Несмотря на сокращение транзита российского газа, компания «Оператор газотранспортной системы Украины» получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.
«Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35–45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах Оператор ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты», — написал он на странице в соцсети (орфография сохранена).
Как сообщала «Русская Весна», 1 января транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями предыдущего месяца. То есть, если в декабре в среднем объем составлял 261 миллион кубометров, то 1 января — всего лишь 49,3 миллиона кубометров газа, второго числа объемы транзита сократились еще больше — до 38,8 миллиона кубометров.
Напомним, на исходе года, вечером 30 декабря, Украина и Россия всё же подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через «незалежную», в том числе транзитный контракт на пять лет.
По нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
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Неожиданный список: названы страны, куда депутаты Рады любят ездить «для обмена опытом»
Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал состав депутатских групп по межпарламентским связям с зарубежными странами и выяснил, что народные депутаты чаще всего записываются в группы стран, чья туристическая ценность очевидно превышает парламентско-демократическую.
Как сообщает КИУ на своей странице в соцсети, самыми популярными направлениями для межпарламентских связей у украинских депутатов являются США, Канада и Великобритания. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.
По информации комитета, всего в Верховной раде действует 47 различных групп, где каждая группа — отдельная страна. Так, в группу межпарламентских связей с США входят 176 народных депутатов, Канады — 144, Великобритании — 135.
Также одним из лидеров по количеству депутатов является межпарламентская группа связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, в состав которой входит 118 депутатов. Также популярным направлением является Япония, которая насчитывает 117 депутатов.
Появление некоторых стран в списке направлений для «межпарламентских связей» вызывает лишь смех. Например, в перечень «экзотических» стран входит Куба (48 депутатов), Сингапур (48), Корея (41), Саудовская Аравия (21) и Монако (17).
«Институт депутатских групп по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма.
Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений есть не только стабильные парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Он назвал «сомнительной» практическую пользу для Украины от осуществления таких визитов. В частности, Кошель отметил, что 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией, хотя эта страна — абсолютная монархия во главе с королем, и её парламент не имеет сколько-нибудь серьезных полномочий.
«Похожая ситуация с Объединенными Арабскими Эмиратами, где роль парламента также далека от украинских реалий.
Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады, действительно, сложно», — подчеркнул председатель КИУ.
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Самозванец Епифаний из «ПЦУ» рассказал, когда на Украине перенесут Рождество (ВИДЕО)
Самозванец Епифаний (Сергей Думенко), величающий себя «предстоятелем» раскольнической «Православной церкви Украины» («ПЦУ»), заявил, что на данный момент переход на празднование Рождества по григорианскому календарю (25 декабря) был бы преждевременным.
В интервью одному из одиозных СМИ он отметил, что на Украине в настоящее время «идут дискуссии» о реформе календаря, однако этот вопрос является сложным.
«Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе», — с сожалением признал Епифаний.
Он, впрочем, рассчитывает, что после «объединения всех украинцев в единой православной церкви» такое решение будет провести легче.
«Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате», — пояснил глава раскольнической структуры.
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«Хватит врать про аресты и прочие страсти»: о «панике» с регистрацией транспорта в ДНР
В новом году в Донецкой Народной Республике актуальной темой остаётся обязательная регистрация транспортных средств на территории Республики. Не воспользоваться этой темой не могли разносчики паники и заукраинские и украинские «бойцы» информационного фронта.
Очень жёстко, не стесняясь в выражениях, ответили на это авторы Telegram-канала «Май ДНР».
«Новый год и новые методички от укроповских долбней, которые с удовольствием расшаривают наши долбни. Одна из них предписывает раздувать тему с регистрацией в ГАИ ДНР машин на укроповских номерах. С обычными страстями раздувать, мол, караул и все такое.
А вы не оборзели ли, панове?
Немножко разъясню:
1. Машина с иностранными номерами (например, гостевой визит) на территории любого государства без постановки на учет имеет право находиться короткое время, и ДНР — не исключение. 10 дней. Однако, в случае с Украиной у визитеров нет возможности доказать дату въезда. Поэтому, будьте любезны, пройти регистрацию сразу по прибытии. Это недолго и недорого.
2. У ГАИ МВД ДНР нет доступа к базам ГАИ Украины, а потому выяснить, находится ли машина в розыске, сложно. Регистрация — единственное доказательство „добропорядочности“ вашей машины. Опять же — это недолго и недорого.
3. Пора привыкать к нормальному порядку и соблюдать закон, особенно, в отношении имущества. Граждане ДНР к этому привыкли с 2015 года, пришла пора „приехалам“ уважительно относиться к нашему государству.
4. Хватит дочерям офицеров брехать про аресты и прочие страсти, займитесь лучше наведением порядка в собственном доме, мы как-нибудь справимся без зе-сопливых».
В Управлении ГАИ МВД Донецкой Народной Республики «Русской Весне» дали разъяснение о правилах эксплуатации транспорта на территории Республики.
«Транспорт, зарегистрированный в МРЭО ГАИ МВД ДНР, должен эксплуатироваться на территории Республики с номерными знаками государственного образца.
Госавтоинспекция напоминает физическим лицам, зарегистрированным на территории ДНР и эксплуатирующим транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, что срок проведения обязательной регистрации транспортных средств истек 01 августа 2018 года.
Согласно п. 3.9. Порядка, утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 04.12.2015 № 24–13, транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР.
Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств (за исключением Украины), обязательная регистрация транспортных средств проводится в течение 10 дней с момента пересечения границы ДНР на срок, указанный в таможенных документах.
Транспортные средства, находящиеся в международном движении на территории ДНР более трех месяцев, должны быть временно зарегистрированы в МРЭО ГАИ МВД ДНР.
Исключение составляют транспортные средства, принадлежащие иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые находятся на территории ДНР на отдыхе, лечении по соответствующим путевкам или иным документам на срок, определенный органом таможенной службы ДНР.
Эта норма предусмотрена для транспортных средств, которыми владеют и управляют лица, не имеющие регистрации на территории ДНР и Украины.
За управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 510 руб. РФ, при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку.
Повторное в течение года совершение данного правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 1020 руб. РФ также с временным задержанием транспортного средства на специальную площадку».
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Адвокаты Дугарь подают на меня в суд
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