Новости Украины и Новороссии 05 января 2020

Несмотря на сокращение транзита российского газа, компания «Оператор газотранспортной системы Украины» получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.

«Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35–45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах Оператор ГТС України, так как услуги оказываются по принципу предоплаты», — написал он на странице в соцсети (орфография сохранена).

Как сообщала «Русская Весна», 1 января транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями предыдущего месяца. То есть, если в декабре в среднем объем составлял 261 миллион кубометров, то 1 января — всего лишь 49,3 миллиона кубометров газа, второго числа объемы транзита сократились еще больше — до 38,8 миллиона кубометров.

Напомним, на исходе года, вечером 30 декабря, Украина и Россия всё же подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через «незалежную», в том числе транзитный контракт на пять лет.

По нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

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