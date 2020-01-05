Михаил Делягин. Сталин и глобальные финансовые элиты
Какие важнейшие процессы начали набирать обороты в конце правления Сталина. Как это переросло в современный кризис. Какие уроки нам необходимо вынести из прошлого, чтобы получить хоть минмальный шанс в будущем. Выступление известного экономиста, доктора исторических наук Михаила Делягина на конференции “Сталинские чтения” 21.12.2019.
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Пока «Илья Муромец» был Н-1 ВЫСАКО И ДАЛиКО в WW-1, , АНГЛИЦКИЕ ГИЕНЫ КАК НА ПРОГУЛКУ ВОШЛИ В КРЫМ , УКРАЛИ ЦАРСКИЕ КОРОНЫ РУССКОЙ ЦАРИЦЕ МАРИЕЙ ФЕДОРОВНЫ , , ПОТОМ 1200 ТОНН РУССКОЕ ЗОЛОТО, , ПОТОМ КОРАБЛЬ С 5 ТОНН ЗОЛОТО НИКОЛАЯ ГОТТОРПОВИЧА ГОЛДЩАЙН И ЕГО ЯЙЦА БРИЛЯНТОВЫЕ , , , , И УШЛИ -НИ ЛУК ЯЛ , НИ ЛУК МИРИСАЛ !
МИРИС-БОЛГ- ЗАПАХ
А сення ваш друг- ИРАН В БЕДЕ, , , ЕСЛИ ТАРАКАНЫ -ОЛИГАРСИ НА РУСИ НЕ ПОМОГУТ, , ИМ ПО БАРАБАНУ ,А СТЫД БУДЕТ ЗА РУССКИМИ ЛЮДЬМИ !
Следущие 100 лет персы будут помнить , , как связываться с продажного русского правительства , и депутаты- “ВАНЬКА-ВСТАНЬКА” , ,КОГДА ВОЙДУТ АМЕРОКОЗЕЛСКИЕ СЕНАТОРАФ В ГОС.ДУМЕ- МОСКВА- КРЕМЛИН- СОЛОФИОВ !
КОНЕЦ ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ,ГОВОРИТЕ ,ДА?
НУ-НУ ,,,, “А воз и ныне там…”
Братя русские !
ИДИОТЫ- ЕКСПЕРДАФ ПОЯВИЛИСЯ НА ПОЛИТИКОЗ -КРЕМЛИН !
Вроде генерал Сулеймани ,что 5 лет смотрит на войну и смерть в глазах на месте ,ТАМ, а не на мониторе как некоторые гИниралАф , так его обьявляют ” иранского террориста №1 Сулеймани ” ! БЕЗОБРАЗИЕ !
Нельзя допускать уроды на тот сайт- они загрязняют имидж России !
К тому же ,пусть СВЕТЛЕЙШИЙ ПОЛКОФНИК ИЗ КГБ ПОПРОБУЕТ ВЗЯТЬ ПОСОЛЬСТВО США – ВАШИ ПАГТНЬОРАФ,КАК СДЕЛАЛИ ИРАНЦЫ 30 ЛЕТ НАЗАД??
Ето вам не прогулка с Батискафами в океанаф и морях ,с ТВ-ДЖУРНАЛЮСТАФ ВОКРУГ !
КАКОЙ ЦИРК, , КАКОЙ ЛИЛИПУТ !
Да здравствует полк. КВАЧКОВ- МАРШАЛ РУССКОЙ СОПРОТИВОЙ ПРОТИВ БОЯРАФ И ЖИДОВ-ТАРАКАНЧИКИ В КРЕМЛИН-СОЛОФИОВ !
Они и есть НЯШЪН Н-1 , , ЕСЛИ ЗАКАЗЫВАЮТ УБИЙСТВА РУССКИХ ДИПЛОМАТОВ, ОБСТРЕЛ РУССКИХ САМОЛЕТОВ, КРАЖА РУССКОГО ЗНАМЯ ИЗ ПОСОЛЬСТВА ,ВОИНГ НАД ДОНБАССОМ , , И ЕЩЕ , , ЕЩЕ , , ,
ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ !
А friend in need -is a friend indeed !
ДРУГ В НУЖДЕ УЗНАЕШ !
Следущий раз-опять ваша очередь , а мне стыдно за вас !
САРМАТЫ, ДА?
АВАНГАРДЧИКИ -ВЫСАКО ,ДАЛИКО !
Иначе легько поставить жестянку на заднице , , чтобы паГтниоры амеро-козлодойские не нагадили вам в штанах, , , РУСИЯ ,ИРАН, КИТАЙ- ПЛОХИЕ ФУДБАЛИСТАФ, , АМЕРИКАНЦЫ ВАМ ГОЛЫ В ВАШИХ ВОРОТ УЖЕ СОТНИ ПОСТАВИЛИ ,СТЫД КОКОЙ !
№5 ↑ pollux
Сегодня, 10:10
Там и так бойня. А посыл статьи абсолютно детский и поверхностый. По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина. Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/125319-ubiystvo-v-irane-ssha-hotyat-vtyanut-rossiyu-v-voynu.html
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