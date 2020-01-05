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Михаил Делягин. Сталин и глобальные финансовые элиты

09:16. 5 января 2020 130 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Какие важнейшие процессы начали набирать обороты в конце правления Сталина. Как это переросло в современный кризис. Какие уроки нам необходимо вынести из прошлого, чтобы получить хоть минмальный шанс в будущем. Выступление известного экономиста, доктора исторических наук Михаила Делягина на конференции “Сталинские чтения” 21.12.2019.

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#ДеньТВ #Делягин #экономика #капитализм #финансы #элита #СССР #глобализация #кризис

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y8GL7l18saE

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 855 751
    georgi tarabov 5 января 2020 в 11:00

    Пока «Илья Муромец» был Н-1 ВЫСАКО И ДАЛиКО в WW-1, , АНГЛИЦКИЕ ГИЕНЫ КАК НА ПРОГУЛКУ ВОШЛИ В КРЫМ , УКРАЛИ ЦАРСКИЕ КОРОНЫ РУССКОЙ ЦАРИЦЕ МАРИЕЙ ФЕДОРОВНЫ , , ПОТОМ 1200 ТОНН РУССКОЕ ЗОЛОТО, , ПОТОМ КОРАБЛЬ С 5 ТОНН ЗОЛОТО НИКОЛАЯ ГОТТОРПОВИЧА ГОЛДЩАЙН И ЕГО ЯЙЦА БРИЛЯНТОВЫЕ , , , , И УШЛИ -НИ ЛУК ЯЛ , НИ ЛУК МИРИСАЛ !
    МИРИС-БОЛГ- ЗАПАХ

    А сення ваш друг- ИРАН В БЕДЕ, , , ЕСЛИ ТАРАКАНЫ -ОЛИГАРСИ НА РУСИ НЕ ПОМОГУТ, , ИМ ПО БАРАБАНУ ,А СТЫД БУДЕТ ЗА РУССКИМИ ЛЮДЬМИ !

    Следущие 100 лет персы будут помнить , , как связываться с продажного русского правительства , и депутаты- “ВАНЬКА-ВСТАНЬКА” , ,КОГДА ВОЙДУТ АМЕРОКОЗЕЛСКИЕ СЕНАТОРАФ В ГОС.ДУМЕ- МОСКВА- КРЕМЛИН- СОЛОФИОВ !

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  • 855 751
    georgi tarabov 5 января 2020 в 11:01

    КОНЕЦ ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ,ГОВОРИТЕ ,ДА?
    НУ-НУ ,,,, “А воз и ныне там…”

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  • 855 751
    georgi tarabov 5 января 2020 в 11:02

    Братя русские !
    ИДИОТЫ- ЕКСПЕРДАФ ПОЯВИЛИСЯ НА ПОЛИТИКОЗ -КРЕМЛИН !
    Вроде генерал Сулеймани ,что 5 лет смотрит на войну и смерть в глазах на месте ,ТАМ, а не на мониторе как некоторые гИниралАф , так его обьявляют ” иранского террориста №1 Сулеймани ” ! БЕЗОБРАЗИЕ !
    Нельзя допускать уроды на тот сайт- они загрязняют имидж России !
    К тому же ,пусть СВЕТЛЕЙШИЙ ПОЛКОФНИК ИЗ КГБ ПОПРОБУЕТ ВЗЯТЬ ПОСОЛЬСТВО США – ВАШИ ПАГТНЬОРАФ,КАК СДЕЛАЛИ ИРАНЦЫ 30 ЛЕТ НАЗАД??
    Ето вам не прогулка с Батискафами в океанаф и морях ,с ТВ-ДЖУРНАЛЮСТАФ ВОКРУГ !
    КАКОЙ ЦИРК, , КАКОЙ ЛИЛИПУТ !
    Да здравствует полк. КВАЧКОВ- МАРШАЛ РУССКОЙ СОПРОТИВОЙ ПРОТИВ БОЯРАФ И ЖИДОВ-ТАРАКАНЧИКИ В КРЕМЛИН-СОЛОФИОВ !
    Они и есть НЯШЪН Н-1 , , ЕСЛИ ЗАКАЗЫВАЮТ УБИЙСТВА РУССКИХ ДИПЛОМАТОВ, ОБСТРЕЛ РУССКИХ САМОЛЕТОВ, КРАЖА РУССКОГО ЗНАМЯ ИЗ ПОСОЛЬСТВА ,ВОИНГ НАД ДОНБАССОМ , , И ЕЩЕ , , ЕЩЕ , , ,
    ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ !
    А friend in need -is a friend indeed !
    ДРУГ В НУЖДЕ УЗНАЕШ !
    Следущий раз-опять ваша очередь , а мне стыдно за вас !
    САРМАТЫ, ДА?
    АВАНГАРДЧИКИ -ВЫСАКО ,ДАЛИКО !
    Иначе легько поставить жестянку на заднице , , чтобы паГтниоры амеро-козлодойские не нагадили вам в штанах, , , РУСИЯ ,ИРАН, КИТАЙ- ПЛОХИЕ ФУДБАЛИСТАФ, , АМЕРИКАНЦЫ ВАМ ГОЛЫ В ВАШИХ ВОРОТ УЖЕ СОТНИ ПОСТАВИЛИ ,СТЫД КОКОЙ !
    №5 ↑ pollux
    Сегодня, 10:10
    Там и так бойня. А посыл статьи абсолютно детский и поверхностый. По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина. Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии.
    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/125319-ubiystvo-v-irane-ssha-hotyat-vtyanut-rossiyu-v-voynu.html
    Politikus.ru

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