Михаил Делягин. Сталин и глобальные финансовые элиты

Какие важнейшие процессы начали набирать обороты в конце правления Сталина. Как это переросло в современный кризис. Какие уроки нам необходимо вынести из прошлого, чтобы получить хоть минмальный шанс в будущем. Выступление известного экономиста, доктора исторических наук Михаила Делягина на конференции “Сталинские чтения” 21.12.2019.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=y8GL7l18saE