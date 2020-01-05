Без протокола о «законе о насилии над семьей»

Прямо накануне Нового года вашего покорного слугу пригласили принять участие в записи нового юридического ток-шоу «Без протокола».

Говорили мы о пресловутом законопроекте о профилактике сeмeйно-бытового нacилия, который в народе окрестили «законом о насилии над семьей». В декабре 2019 года лоббисты из НКО и феминистских организаций попытались побыстрому внести и принять этот разрушительнейший законопроект. Благодаря активной позиции родительской общественности, проведению митингов, пикетов, круглых столов и многочисленных публикаций в прессе, этот процесс удалось затормозить. До сих пор законопроект не внесен в Госдуму. Это победа – но победа не полная. Нет сомнений, что лоббисты сделают новую попытку протащить очередное щупальце ювенальной юстиции в России. В качестве основных мер защиты законопроектом «о насилии на семьей» предусмотрены судебное и защитное предписание.

В новом выпуске нашего Ток-Шоу «Без Протокола» обсуждался именно этот вопрос. Что не так в новой редакции законопроекта, нужен ли он вообще, и какие могут быть последствия в случае его вступления в силу.

Моими собеседниками и оппонентами были:

Николай Фрейтак. Управляющий партнер в Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»

https://www.facebook.com/freytak

https://www.instagram.com/nikolay.fre

http://freytakandsons.com

https://www.youtube.com/channel/UCHoY

Вадим Багатурия. Адвокат

https://www.facebook.com/VadimBagaturiya

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Источник: https://nstarikov.ru/bez-protokola-o-zakone-o-nasilii-nad-semej-112054