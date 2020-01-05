Белая орда и Российская империя. Акай Кине и Елена Андреева

Российская Империя – одна из нескольких могучих Держав, территория которой имела огромные границы, о которых мы порой только догадываемся.



Акай Кине и Елена Андреева









Народы, которые входили в эту Империю тоже имели очень большое значение и оказывали огромное влияние на её могущество. Что принесла Белая Орда в Российскую Империю нам поведает Акай Кине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7jbXpSgF3JA