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Белая орда и Российская империя. Акай Кине и Елена Андреева

18:31. 5 января 2020 82 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Российская Империя – одна из нескольких могучих Держав, территория которой имела огромные границы, о которых мы порой только догадываемся.

Акай Кине и Елена Андреева




Народы, которые входили в эту Империю тоже имели очень большое значение и оказывали огромное влияние на её могущество. Что принесла Белая Орда в Российскую Империю нам поведает Акай Кине.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7jbXpSgF3JA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24011 20959
    Вячеслав 5 января 2020 в 19:11

    Баламут какой-то… То Пыжиков воду мутил, теперь этот инородец… “Российская Империя – одна из нескольких могучих Держав…” Автор погорячился… Империя – это одно, а Держава – совсем другое… В Державе и структура иная, и цели другие, Державой руководит выбранный самый достойныный представитель общества – монарх, сама Держава НИКОГДА не вела захватнических войн… А императоры, на примере Франции (и не только), – всякие бывали… Дослушал только до Тартарии, а дальше желание пропало чушь слушать…

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