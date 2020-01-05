Белая орда и Российская империя. Акай Кине и Елена Андреева
Российская Империя – одна из нескольких могучих Держав, территория которой имела огромные границы, о которых мы порой только догадываемся.
Акай Кине и Елена Андреева
Народы, которые входили в эту Империю тоже имели очень большое значение и оказывали огромное влияние на её могущество. Что принесла Белая Орда в Российскую Империю нам поведает Акай Кине.
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Баламут какой-то… То Пыжиков воду мутил, теперь этот инородец… “Российская Империя – одна из нескольких могучих Держав…” Автор погорячился… Империя – это одно, а Держава – совсем другое… В Державе и структура иная, и цели другие, Державой руководит выбранный самый достойныный представитель общества – монарх, сама Держава НИКОГДА не вела захватнических войн… А императоры, на примере Франции (и не только), – всякие бывали… Дослушал только до Тартарии, а дальше желание пропало чушь слушать…