Немцы по-прежнему занимают в конфликте с Ираном не ту сторону, уверена корреспондент Welt am Sonntag Антье Шиппманн. По её мнению, правительство Германии должно не заниматься ослаблением напряжённости в регионе, а активно выступить в поддержку своих американских партнёров, уничтоживших самого влиятельного человека на Ближнем Востоке — генерала Касема Сулеймани.

Немцы продолжают оставаться не на той стороне, считает корреспондент Welt am Sonntag Антье Шиппманн. По её мнению, нанесение удара по иранскому генералу и «террористу» Касему Сулеймани было оправданным. Более того: его необходимо было нанести намного раньше.

Сулеймани стоял за «экспортом Исламской революции» и отвечал за финансируемое государством вооружение и образование боевиков таких групп, как ХАМАС и Хезболла. Он заведовал отправкой сотен тысяч единиц оружия и ракет террористам на Ближнем Востоке и развивал их сети в Европе, Южной Америке и Африке, утверждает автор статьи.

Также, по версии Антье Шиппманн, Сулеймани несёт ответственность за «бойню в Сирии», финансовую и военную поддержку Башара Асада, убийство сотен американских солдат в Ираке и террористические атаки по всему миру, в том числе против иранских диссидентов в Европе.

Поэтому смерть «самого влиятельного человека на Ближнем Востоке», как его называли высокопоставленные представители ЦРУ, намного более значительна для изменившейся глобальной структуры безопасности, чем смерть главы «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена или предводителя ИГ** Абу Бакра аль-Багдади. Теперь следует ждать мести против военных и гражданских США и их союзников, в том числе в Европе, полагает автор статьи.

Поэтому правительство Германии сейчас должно заявить о своей позиции, считает немецкий журналист. Однако, по её замечанию, до сих пор Берлин воздерживался от решительного выступления на стороне американских партнёров. Министр иностранных дел Хайко Маас публикует в Twitter поучения для Вашингтона: из-за действий США снизить напряжённость стало не проще. Об этом он ясно заявил и госсекретарю Майку Помпео.

Также Маас написал, что теперь необходимо избежать превращения всего региона в очаг конфликта, — как будто Ближний Восток до сих пор не охвачен боевыми действиями, спровоцированными Сулеймани, пишет Welt am Sonntag.

Заявления Мааса показывают, что правительство Германии продолжает настаивать на своём прежнем курсе. Проблема в том, что это не даёт ответов на текущую ситуацию и «агрессивную экспансивную политику Ирана». Даже внутри собственной страны правительство не предпринимает последовательных действий против сетей Сулеймани, подчёркивает издание. Хотя немецкие спецслужбы выяснили, что агенты Ирана планировали нападения на еврейские детские сады в Германии, никаких политических последствий в отношении Ирана не было.

Такую позицию Берлина невозможно полностью объяснить при помощи рациональных аргументов, уверяет автор статьи. Иран не является для Германии ни особенно значимым торговым партнёром, ни существенной угрозой.

Для оправдания своих действий Берлин указывает на атомную сделку, которую необходимо спасти. Между тем, именно это соглашение, наряду с отводом американских войск из Ирака и несоблюдением красных линий администрации Обамы, сделало возможным превращение Сулеймани в «икону шиитского джихадизма». Миллиарды, которые в результате получило правительство Ирана, пошли не на пользу иранскому населению или повышению открытости страны, как надеялись западные страны, а на финансирование операций Сулеймани и террора Революционной гвардии, уверяет журналист издания.

Поэтому последние два года протесты иранской молодёжи постоянно оказываются косвенно направлены против финансирования терроризма, пишет немецкая газета. Для иракского протестного движения Сулеймани тоже был наиболее ненавидимым и вызывавшим опасения человеком. Когда пришло известие о его гибели, среди протестующих зазвучали «спонтанные возгласы ликования», хотя они и должны были опасаться мести со стороны силовиков, которые в новогоднюю ночь пошли маршем на американское посольство, утверждает автор. По её уверениям, они были в этом не одиноки: в Сирии и Ливане известие о гибели Сулеймани тоже восприняли с радостью и облегчением.

Тот факт, что сунниты и шииты в равной степени благодарны США за устранение, возможно, «худшего мучителя региона», даёт надежду на новый Ближний Восток, полагает Антье Шиппманн. Вместо того чтобы постоянно поддерживать коррумпированную тиранию в регионе и предостерегать от дестабилизации и разжигания конфликта, правительство в Берлине могло бы уже распознать признаки времени и встать на сторону светских демократических протестных движений — против Революционной гвардии и её «апокалиптических воззрений»,настаивает корреспондент Welt am Sonntag.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.