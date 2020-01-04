Как сообщали российские СМИ, в своем новогоднем поздравлении спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что мировое сообщество признало его государство преемником Эстонской Республики, основанной в 1918 году, а Тартуский мирный договор по-прежнему находится в реестре ООН.