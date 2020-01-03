Южно-арийская Наука Времени. Геноскоп Рода. Введение. Кирилл Запорожец. Выпуск 1

Данный курс – продолжение курса по славяно-арийской (северо-арийской) науке времени, выходившей на Народном Славянском Радио в 7527 лете от с.м. (2019 году от р.х.).



Автор-сказитель – Кирилл Запорожец



Презентация нового курса: южно-арийская (персидская) наука времени.



- Зороастризм, авестизм или маздеизм: проторелигия, добрая религия Света.

- Обзор мировых религий, наше место в строю.

- Веды и Авеста – священные книги ариев.

- Звёздное происхождение ариев. Большая Медведица или Арта.

- Суточное движение Солнца: время благости и духовной практики (саттвагуна), время страсти и бодрости (раджагуна), время невежества и сна (тамагуна).

- Уничтожение Авесты Аристотелем и Александром Македонским.

- 2 сверхсистемы Космоса: РОД (БелоБог или Ахура Мазда) и АнтиРОД (ЧерноБог или Ангро Манью), Добро и Зло, созидание и разрушение. БелоБог и ЧерноБог – не братья, а противники.

- Родина или Рапитвина – изначально созданная Родом (Ахура Маздой) совершенная земля с циклом в 360 дней (360⁰) вокруг Солнца.

Захват Ведической арийской империи демонами Ватикана, исторические закономерности периодических майданов и революций в мире и в нашей стране.

- Единство славянских народов, грядущее воссоединение арийских народов, Белая Вера с Севера. Великая Асса – космическая битва богов против демонов. Осквернение Родины, изменение продолжительности года, появление прецессии земной оси, искажение календарей гармонии. Современные версии древних календарей: КолоДар (12*30) превратился в солнечный персидский календарь (12*30+5/6) и деградировал до григориано-юлианского (12*31/30/29/28), а КолядыДар (9*40) стал неравномерным (9*40/41). КалиЮга или Ночь Сварога? От 360⁰ и 360 дней на Родине до 365,242 дней в году сейчас на осквернённой Мидгард Земле…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRJ9miK_3QQ