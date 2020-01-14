Южно-арийская Наука Времени. Геноскоп Рода. Введение. Кирилл Запорожец.Выпуск 2
Южно-арийская (зороастрийская, авестийская, персидская) Наука Времени.
Автор-сказитель – Кирилл Запорожец
Выпуск 1 – https://youtu.be/vRJ9miK_3QQ
- Великая Асса: противостояние двух сверхсистем во вселенной, в галактике, в солнечной системе, на Мидгард-Земле. Свет против тьмы, добро против зла, Род против Антирода (Аннигилона), Белобог против Чернобога, Ахура Мазда против Ангро Манью, страны ОДКБ (бывшего Варшавского договора) против стран НАТО, социализм против капитализма, Восток против Запада…
- Потопленные древние континенты: Арктида (Гиперборея, Даария), Атлантида (Антлань), Лемурия, Пацифида, заснеженная Антарктида. Проигрыш социалистической системы капиталистической в 1991 году, закрепление колониального статуса РФ в конституции 93 года, написанной американской фирмой USA ID. Подобие оккупационной конституции оккупационному западному, григориано-юлианском календарю Ватикана. Решение проблемы отсутствия суверенитета – народно-освободительное движение (НОД) для конституционной, а затем и календарной реформы. История захвата нашего мира хищниками космоса, осквернение Земли.
- Строение нашей солнечной системы и циклы земель (планет) раньше (до вторжения зла) и теперь.
Земля Хорса (Меркурий, Буддха или Тири) – цикл изменился от 100 до 88 дней.
Земля Мерцаны (Заря-Заряница, Венера, Шукра или Анахита) – от 260 до 225 дней.
Наша Мидгард Земля (Гея, Терра, Бхуми, Рапитвина или Родина) – от 360 до 365,25 дней.
Земля Орея (Марс, Арес, Мангала, Картикея или Бахрам) – от 750 до 687 дней.
Земля Сварога (Дэя, Фаэтон, Траэтоана или Мальдек) – от 6 (5,25) до 4,6 лет у осколков пояса астероидов сейчас.
Земля Перуна (Юпитер, Гуру или Муштар) – от 12 до 11,86 лет.
Земля Стрибога (Сатурн, Шани или Кейван) – от 32 до 29,5 лет.
Земля Индры (астероид 2060, Хирон или Шрита) и т.д.
- Великие арийские учителя современности: Александр Юрьевич Хиневич (Коловрат) и Павел Павлович Глоба, как передатчики Науки Времени древних ариев: северных (славяно-скифы, родноверы и староверы) и южных (персы, зороастрийцы). Связь этих двух календарно-астрологических систем: 32-летний древний цикл Сатурна (основа зороастрийского календаря южных ариев) = 2 Круга Лет по 16 лет (основа Круголета Числобога северных ариев).
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Ставить рядом с А.Ю.Хиневичем этого глобу – просто неуместно… Да и внешность у него – не тунгуса, а библейца…