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Ужасы средь бела дня. Фильм “Солнцестояние”. Алексей Орлов и Светлана Большакова

12:34. 2 января 2020 88 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этой передаче мы поговорим о фильме «Солнцестояние» режиссера Ари Астера.

Алексей Орлов и Светлана Большакова

Чему учит этот фильм, с какой целью снимался, стоит ли смотреть такие фильмы и какое влияние они оказывают на психику и сознание человека.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7RkQtJts2X0

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