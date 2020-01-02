Ужасы средь бела дня. Фильм “Солнцестояние”. Алексей Орлов и Светлана Большакова

В этой передаче мы поговорим о фильме «Солнцестояние» режиссера Ари Астера.



Алексей Орлов и Светлана Большакова



Чему учит этот фильм, с какой целью снимался, стоит ли смотреть такие фильмы и какое влияние они оказывают на психику и сознание человека.



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #солнцестояние #фильм #хорор #астер #сюжет #обзор #смысл #солцестояние #ритуал #ужасы #ари #традиции #обряды #сцены #алексей #орлов #светлана #большакова #2019



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Солнцестояние #Фильм #Ужасы #Хорор #АриАстер #СолнцестояниеСюжет #СолнцестояниеФильм2019 #ОбзорФильма #Традиции #СмыслФильма #Обряды #Сцены #СолцестояниеРитуал #ФильмыУжасов2019 #АлексейОрлов #СветланаБольшакова

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7RkQtJts2X0