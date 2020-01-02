Ужасы средь бела дня. Фильм “Солнцестояние”. Алексей Орлов и Светлана Большакова
В этой передаче мы поговорим о фильме «Солнцестояние» режиссера Ари Астера.
Алексей Орлов и Светлана Большакова
Чему учит этот фильм, с какой целью снимался, стоит ли смотреть такие фильмы и какое влияние они оказывают на психику и сознание человека.
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Не удивительно ни разу. Это называется – дегенерация. Поцы о своём.