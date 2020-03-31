Фильм «Плохие парни навсегда»: Любителям смотреть на казни посвящается

- Оценка фильма на сайте КиноЦензор

Кратко:

Фильм пропагандирует пошлость, алкоголь, нецензурную лексику, насилие как главный способ решения проблем. В роли главного положительного героя представлен персонаж с низкими морально-нравственными качествами, склонный к необдуманному и агрессивному поведению. Иногда он ведёт себя как ребёнок, иногда как маньяк. Но так как он побеждает главного злодея, то в целом симпатии зрителей на его стороне.

Подробно:

После просмотра фильма «Плохие парни навсегда» сложилось устойчивое впечатление, что примитивизация контента в жанре «Боевик» продолжает усиленно нарастать. И дело даже не в обычных деструктивных закладках типа сцен в баре, пошлого юмора, восхищения «тачками», обилия насилия и зацикленности на своей крутости, а в том, что сюжет и поведение персонажей сами по себе являются верхом глупости и абсурда. Такое ощущение, что голливудское кино сегодня делают по принципу «чем тупее и похабнее – тем лучше!».

Какая-то женщина с целью побега из тюрьмы устраивает кровавое убийство надзирательницы и бригады врачей. Выбравшись на волю, она встречает своего сына Армандо и говорит ему, что он должен отомстить за смерть их отца – известного мексиканского наркобарона. Для этого надо убить всех, кто был причастен к событиям двадцатилетней давности. Её сынок, совершенно случайно оказавшийся суперпрофессиональным киллером, начинает в одиночку расстреливать различных высокопоставленных лиц, в том числе совершает покушение на главного героя – детектива Майка Лоури, после чего тот на несколько месяцев попадает в больницу.

Элитная команда американской полиции пол года не может выйти на след Армандо, который абсолютно открыто устраивает бойни в крупных городах среди бела дня (они даже ни разу не пытаются проследить по камерам наружного наблюдения, откуда он появляется и куда уезжает на своём мотоцикле). Когда, наконец, Майк выходит из больницы, он вместе со своим напарником Маркусом быстро выходит на нужных информаторов и через них на главного убийцу. Ближе к финалу боевик превращается в «Санта-Барбару»: Майк узнаёт, что киллер, которого они все ищут, на самом деле его сын от единственной «любви» всей его жизни, которую он 20 лет назад посадил в тюрьму, потому что она была сумасшедшей ведьмой-садисткой. В финальной сцене ведьму убивают, а сына он спасает и, судя по эмоциональности сцены и тональности разговоров, морально не осуждает его – а ведь тот только и делал, что крошил всех направо и налево на протяжении всего фильма. С болью в сердце за родную кровинушку Майк всё же сажает в тюрьму Армандо за совершённые преступления, но обещает регулярно навещать! Хэппи-энд!

Идейные закладки в фильме

Так как сам сюжет ничего, кроме отторжения не вызывает, то пройдёмся по некоторым типовым моментам. Ради таких «закладок» зачастую и создаются подобные фильмы, чтобы определённым образом повлиять на любителей «публичных казней» (когда-то люди собирались на площадях посмотреть, как очередного преступника ведут на эшафот, а сегодня, чтобы насладиться кровавым зрелищем, можно пойти в кинотеатр на боевик или фильм ужасов…):

1. Алкоголь является неотъемлемым атрибутом любого важного события в жизни героев: родился ребёнок – это повод напиться; хочешь душевно поговорить с другом – бутылка в помощь; победили злодея – срочно праздновать в бар; восстанавливаешься после травмы – алкоголь лучшее лекарство; празднуешь свадьбу – тост за здоровье молодых, и т.д. В целом, те или иные спиртные изделия присутствуют в кадре около 10-15 минут всего хронометража фильма. Через такое навязчивое акцентирование внимания на этой теме зрителей приучают к аналогичному образу жизни с регулярным самоотравлением спиртом. Потому что как сказал немецкий психиатр Эмиль Крепелин: «Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкоголь».

2. Если ты взрослый состоявшийся мужчина и успешный профессионал своего дела, то вполне естественно постоянно материться, бравировать своей крутостью и регулярно отпускать шуточки на туалетные темы. И что же ещё обсудить двум закадычным друзьям, как не свои достижения на интимном фронте?

3. Главный герой должен быть выскочкой-одиночкой, желательно ещё безрассудным, импульсивным и самонадеянным. Только тогда ему будет сопутствовать удача во всех делах. «Армандо – он того же возраста, чокнутый, как я, беспощадный, как я и настырный, как я» – с серьёзным видом рассказывает главный ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ персонаж фильма, к которому вроде как должен проникнуться симпатией зритель. Получается, что быть сумасшедшим и беспощадным – это вроде как хорошо… В другом месте он же поучает «в борьбе с преступником – важно быть немного преступником!» По сути, через таких героев зрителю транслируют посыл, что на пути достижения цели – любые методы хороши. Вот только в жизни, в отличие от кино, такая идеология не приводит ни к чему хорошему.

4. Насилие – отличный способ решения всех проблем. Зачем включать мозг, если можно просто убить того, кто тебе не нравится или мешает. А если надо узнать какую-то важную информацию – в 21-м веке удар молотком по пальцам несговорчивого подельника по-прежнему самый надёжный метод.

5. Ты – хозяин жизни, и можешь свободно разъезжать по многолюдным улицам на огромной скорости, подвергая риску десятки пешеходов – просто потому что тебе это в кайф, или потому, что ты хочешь порадовать своего друга, побыстрее доставив его в роддом на встречу со своим первым внуком. Друг – это ведь гораздо важнее, чем возможная случайная смерть прохожего. Описанная логика поведения опять же представлена ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ героями фильма.

6. В многочисленные мелкие сцены, которые длятся буквально по паре секунд и не имеют никакого отношения к сюжету, лучше всего вставлять полуголые женские тела в купальниках, бокалы, сигары или порнографические сайты и сцены с извращениями. Ведь это так хорошо дополняет общий посыл фильма на деградацию!

7. Для полного комплекта хорошо бы раскрыть материнскую тему. В фильме всё время звучит слово «мать», но привязано оно к самому безжалостному персонажу, хладнокровно убивающему всех и даже своего сына, когда он становится на её пути. Словом «Мать» за два часа десятки раз называют настоящее исчадье ада, что невольно выстраивает крайне негативные ассоциации с этим святым для каждого человека словом. Справедливости ради стоит сказать, что есть в картине и несколько ярких сцен, описывающих радость рождения ребёнка. Но они всё время чередуются с иными эпизодами, в которых «мамочка» наставляет своего «сыночка», кого и как надо убивать.

8. Создатели фильма как следует поизмывались над верующими людьми, выставив в идиотском свете такие понятия как религия, Бог, карма и так далее (досталось всем – от буддистов до христиан). Этот посыл был раскрыт через поведение Маркуса, который в какой-то момент решил отказаться от насилия и задуматься о миссии человека, но естественно у него из этого ничего не вышло. В целом, по сюжету складывается впечатление, что Бог одобряет любые методы насилия и даже не предоставляет людям возможностей как-то по-другому решать конфликтные ситуации. Таковы представления авторов фильма о нашем мироздании, которые они транслируют массовой аудитории.

А есть ли в этом фильме хоть что-то хорошее?

Да есть. Главные герои постоянно напевают песню Боба Марли «Bad Boys», в которой звучат вот такие строчки:

«Плохие парни, зачем вам надо быть такой мразью?

Знаете ли вы, что вы – представители человеческого рода,

Рожденные матерью и любимые отцом.

Образ жизни приходит и уходит.

Я знаю, бывает, что вы хотите завязать,

Я знаю, иногда вы хотите завязать».

Но создатели фильма, по всей видимости, решили идти по другой дорожке и агитировать зрителей в сторону деградации, дав весьма однозначно понимаемое название своей картине: «Плохие парни навсегда!»

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

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СМИ управляют обществом не только путём оглашения той или иной информации, но и путём замалчивания того, что действительно важно. Важнее не то, что мы слышим, а то, что остаётся сокрытым в умолчаниях. Поднимите завесу обыденности и взгляните на происходящее трезвым взглядом, и вам откроется совсем другой мир. Готовы узнать правду?

В интернете сегодня существует множество сайтов, позволяющих оценивать фильмы. Самые известные из них в российском сегменте – это КиноПоиск, Film.Ru, Кино-Театр.Ру, ФильмПро и другие. Все они предоставляют примерно аналогичный функционал, позволяющий пользователю получить общую информацию о фильме, а также оценить его с позиции «нравится/не нравится» (поставить от 1 до 10 звёздочек) и написать рецензию. Возникает закономерный вопрос – зачем в этой ситуации создавать ещё один подобный ресурс? Зачем нужен КиноЦензор, и чем он отличается от других сайтов?

Аудио воспроизведение статьи

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/vrec2eZurRU/