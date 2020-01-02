Лучшие фильмы 2019 года по версии КиноПоиска и оценка их влияния на КиноЦензоре

Аналитики портала «КиноПоиск» составили рейтинг фильмов и сериалов, которые вышли с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года и получили высокую оценку пользователей сайта.

Главным иностранным фильмом года стала «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Эта работа американского режиссера оказалась и одной из самых популярных картин на КиноПоиск HD. В список главных зарубежных кинолент также вошли «Джокер» и «Мстители: Финал».

Среди российских фильмов первое место занял «Балканский рубеж» Андрея Волгина. Кроме того, в первую тройку зрители включили «Текст» Клима Шипенко и «Завод» Юрия Быкова. Главным анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные», а «Игру престолов» признали главным сериалом года. Среди новых сериалов зрители выделили «Чернобыль» от HBO.

Предлагаем познакомиться с оценками этих же фильмов на сайте КиноЦензор, чтобы, во-первых, узнать, какие идеи и смыслы продвигают эти картины, а во-вторых, наглядно увидеть разницу в оценке с позиции «развлечения» (КиноПоиск) и с позиции «влияния на широкую аудиторию» (КиноЦензор):

Оценка / количество голосов на сайте КиноЦензор (на момент публикации новости):

Смотрите фильмы осознанно и оценивайте их правильно вместе с КиноЦензором!

Источник: КиноЦензор

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/u0-ddGNosPg/