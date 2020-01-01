Главная » История, Творчество

Рубрика “Культурный ли вы человек?” журнала “Огонек”, 1936 год

19:02. 1 января 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9598360.html

Метки: пресса, ссср

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В эти дни враг мог прорваться к Москве, — интервью маршала Жукова (ВИДЕО)
Интервью четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова писателю Константину Симонову о критическом положении под Москвой осенью 1941 года. Интервью с военноначальником было записано в 1966 году, оно должно было стать частью ...
ЛЕТАЮЩАЯ ДЕВОЧКА В ЛЕСУ
Видео, представленное тут, недавно привлекло большое внимание пользователей Интернета. В нём показана, ни много, ни мало — летающая девочка. Видео под названием «Летающая девочка в российском лесу», было представлено на Youtube, пользователем Jevgenij2000...
Дёмин о Левашове
Демин о Левашове.mp4 Валерий Михайлович Дёмин - лидер омского Русско-Славянского Национального Союза, подполковник запаса, исследователь прошлого и писатель.Автор запрещенных книг: «От Ариев к Русичам», «От Русичей к Россиянам», «Война и вооруженная ...
Покаяние евреев перед Русскими
Источник http://rusvideo.org/
Секретные территории. Люди Будущего
К 2045 году человечество ожидает бессмертие. Оно будет достигнуто благодаря интеграции человеческого тела и машины. Наш мозг будет вживлён в роботизированное искусственное тело, не знающее болезней и усталости. Но до этого людьми будет создан искусственный...
Начнём с русского
... помойку. Как можно называться культурным человеком, не зная культа собственного... народа? Даже словосочетанье «культурный человек» в головах современников несет ...толкуют люди. Чтобы привлечь внимание человек что, должен застрелиться, повеситься...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)