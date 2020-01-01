Рубрика “Культурный ли вы человек?” журнала “Огонек”, 1936 год
19:02. 1 января 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Человека создают три вещи: душа, тело и обстановка, то есть внутреннее и внешнее состояние, и окружающий мир. Будьте кроткими и смиренными, но ни перед кем не заискивайте, не человекоугодничайте и не бойтесь обличать грешника, невзирая на чин и сан, но делайте это так – с любовью к образу Божию.