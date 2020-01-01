Новости Украины и Новороссии 01 января 2020

Донецк готовится к Новому году. Весь город в ярких праздничных огнях, гирляндах. Жителей и гостей столицы приглашают на гуляния вокруг главной ёлки на площади Ленина. Кроме того, с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января в Республике приостановлено действие режима комендантского часа.

Конкурсы, театрализованные представления с участием главных героев — Деда Мороза и Снегурочки, а также танцы и хороводы, выступления лучших творческих коллективов Республики. Даже несмотря на отсутствие снега, в городе ощущается атмосфера праздника.

Для Донецка, который многое пережил за последние пять лет, открытие главной ёлки в центре города — это «символ того, что мы действительно хотим отмечать мирные праздники, хотим жить мирной жизнью», как сказал глава Республики Денис Пушилин.

Высота зелёной красавицы — 23 метра. Её ветки украшает трёхкилометровая гирлянда в сине-белых цветах, а также более чем 150 игрушек. Но главным её украшением является пятиконечная звезда ярко-белого цвета.

Донецкий блогер Иван Лихачёв в своём ролике показал, как выглядит праздничный Донецк сегодня.

«Для тех, кто сейчас будет рассказывать, что в Донецке нет народа, что все уже выехали, Донецк вымирает — ребята, просто посмотрите, что происходило, когда открывали новогоднюю ёлку!» — сказал он.

«Русская Весна» поздравляет своих читателей из Донецка и Луганска. С Новым годом Вас и наступающим Рождеством Христовым!

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