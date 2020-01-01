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Новости Украины и Новороссии 01 января 2020

08:56. 1 января 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Цинизм Украины

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Поздравление Зеленского. Большая разница

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Как выглядит новогодний Донецк-2020: прогулка по городу (ВИДЕО)

Как выглядит новогодний Донецк-2020: прогулка по городу (ВИДЕО) | Русская весна

Донецк готовится к Новому году. Весь город в ярких праздничных огнях, гирляндах. Жителей и гостей столицы приглашают на гуляния вокруг главной ёлки на площади Ленина. Кроме того, с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января в Республике приостановлено действие режима комендантского часа. 

Конкурсы, театрализованные представления с участием главных героев — Деда Мороза и Снегурочки, а также танцы и хороводы, выступления лучших творческих коллективов Республики. Даже несмотря на отсутствие снега, в городе ощущается атмосфера праздника. 

Для Донецка, который многое пережил за последние пять лет, открытие главной ёлки в центре города — это «символ того, что мы действительно хотим отмечать мирные праздники, хотим жить мирной жизнью», как сказал глава Республики Денис Пушилин. 

Высота зелёной красавицы — 23 метра. Её ветки украшает трёхкилометровая гирлянда в сине-белых цветах, а также более чем 150 игрушек. Но главным её украшением является пятиконечная звезда ярко-белого цвета. 

Донецкий блогер Иван Лихачёв в своём ролике показал, как выглядит праздничный Донецк сегодня. 

«Для тех, кто сейчас будет рассказывать, что в Донецке нет народа, что все уже выехали, Донецк вымирает — ребята, просто посмотрите, что происходило, когда открывали новогоднюю ёлку!» — сказал он. 

«Русская Весна» поздравляет своих читателей из Донецка и Луганска. С Новым годом Вас и наступающим Рождеством Христовым!

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Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым годом и Рождеством Христовым (ТЕКСТ, ВИДЕО)

Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым годом и Рождеством Христовым (ТЕКСТ, ВИДЕО) | Русская весна

Глава ЛНР обратился к гражданам Республики

Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал для нас невероятно богатым на события, последствия которых еще принесут свои положительные плоды в будущем. Это, несомненно, — упрощение Российской Федерацией процедуры получения паспортов для жителей Республики, после чего более 55 тысяч граждан ЛНР уже имеют российское гражданство. Вопреки колоссальному давлению Запада и санкциям Украины нам удалось в очередной раз повысить зарплаты и пенсии. Хочу отметить продолжение курса на сближение с Российской Федерацией, сотрудничество с дружескими странами, которые помогают в борьбе за правду и справедливость, а также победы на полях переговоров в Минске. Все достижения 2019 года — и растущая экономика, и укрепление Республики — это, в первую очередь, заслуга жителей Донбасса.
 
За год удалось многого достичь. Мы сохранили и укрепили то единство и связь, благодаря которым достойно преодолеваем все сложности. Впереди еще предстоит многое свершить, но нами уже проделана большая работа на пути развития сильного и свободного государства. Искренне благодарен каждому из вас за самоотверженный труд, патриотизм и активное участие в становлении и развитии Луганской Народной Республики.

Новый год — не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Уверен, что нас ожидают положительные перемены. События, которыми был насыщен уходящий год, доказывают, что мы движемся в правильном направлении.

Дорогие соотечественники, друзья! С праздником! Пусть в новом году в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание. Желаю мира, любви, счастья и крепкого здоровья. С Новым 2020 годом!

С уважением, глава Луганской Народной Республики

Леонид Пасечник

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Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ТЕКСТ, ВИДЕО)

Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ТЕКСТ, ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР Денис Владимирович Пушилин поздравил жителей Донбасса с Новым, 2020-м годом.

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! 

Уходит в историю 2019 год. Вместе мы достойно прошли этот путь, еще раз доказав свою сплоченность, единство, преданность общему делу и своей Родине, интеграции с Россией!

Мы верны своим идеалам, ценностям, языку, культурному и историческому наследию, а значит, крепки духом. Мы упорно работаем, добиваемся успехов и строим планы на будущее. 
 
Я хочу поблагодарить каждого из вас за труд, за несгибаемую волю, за понимание и доверие. Благодаря вам Донецкая Народная Республика живет и развивается, заявляет о себе на международной арене, уверенно отстаивает свои права. 

Твердо убежден, все вместе мы сделаем следующий год прорывным: у нас для этого есть все основания. 
Еще одну искреннюю благодарность я хотел бы высказать от вашего имени Российской Федерации, ее руководству — без неоценимой помощи и поддержки России нам было бы стократ сложнее. 

Дорогие друзья! Через несколько мгновений мы войдем в новый, 2020 год! Это волнительное время, которое мы ждем с нетерпением и надеждами. 

Давайте пожелаем счастья всем, кого мы любим: родным и близким, дорогим нам людям. Крепко обнимем детей и поблагодарим родителей. 
Пусть в новом году в жизни каждого человека произойдут перемены к лучшему, исполнятся самые сокровенные желания. Пусть в каждом доме царят любовь, уважение и взаимопонимание.
 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и долгожданного мира. 

Будьте счастливы! С новым, 2020 годом!

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Метки: важное, компиляция

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