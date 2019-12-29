Черти «Дома-2» и демографический ад
Вы хохотали над «Домом-2», вы игнорировали этот телебордель, делая вид, что его просто не существует. И что — помогло? Один нацист-диктатор с дурацкими усиками и большими комплексами говорил: «Вы можете не соглашаться с нами. Вы можете ненавидеть нас. Вы можете не замечать нас. Но ваши дети уже с нами».
Так и произошло, по заветам фюрера. Академия Ксюши Собчак воспитала не одно — сразу несколько поколений. Миллионы идиотов, живущих в культе ценностей «Дом-2». Сама Собчак — политик и журналист. Бузова — главная певица. Целый рассадник прим.
Напомню, что наша страна вновь проваливается в демографическую яму. И когда Водонаева говорит подобное, она это падение всячески подталкивает и стимулирует. Вот только мигранты из Средней Азии, а также наши кавказские граждане Алёну слушать не станут, а как рожали, так и будут рожать дальше. Русским же людям как быть?
Многодетные семьи заслужили презрения от Водонаевой — те, кто живёт в нищете, но имеет по три-четыре ребёнка. А раньше, в былые годы, разве мало было таких семей? Презирали ли их — или, наоборот, поддерживали и восторгались? Да, есть, действительно, те, кто рожает, потому что лишь бы родить, но хватает и тех, кто воспитывает детей в любви, но не имеет достатка. И не их в том вина. Эти люди — герои, совершающие в наше сложнейшее время великий подвиг.
Можно сказать: кто вообще станет слушать эту Водонаеву? Но проблема именно в том, что так мы регулярно и говорили. Бузова? Эта дурочка? Кто станет её слушать? А четырнадцать миллионов подписчиков не хотите? У Водонаевой их поменьше — два миллиона, но всё равно оцените масштаб.
Умные дядечки продолжают посмеиваться в бороды и кулачки. Попутно они брякают что-то в духе Екклесиаста: «Всё пройдёт — пройдёт и это». Не стоит, мол, обращать внимание на халифов на час, на выползших каракатиц. Но умные дядечки не в силах и не в желании понять, что сотни тысяч молодых людей внемлют Бузовой, Собчак, Дудю больше, чем Серафиму Саровскому, Достоевскому или Пушкину. И слова Водонаевой значат для молодых людей гораздо больше, чем заявление любого депутата.
Водонаева сыплет русофобскими штампами — про нищую страну, про рабов, а ей верят, как верят всей той чуши, которая льётся на уши людей, превращая их существование в кошмар. Они мечтают вырваться из него, но, на самом деле, сами загоняют себя в угол. И многие, без всяких водонаевых и бузовых, решают жить для себя, когда человек человеку — не просто волк, а инфернальный, свирепый хищник, готовый не просто толкнуть падающего, но и обглодать его труп, чтобы насытиться впрок.
Неужели Водонаева — сама мать, кстати — не видит, что отношение к детям в России и без того всё больше окрашивается чёрными красками? Вспомните ужас, который случился в этом году в Кирове. Там мать оставила свою трёхлетнюю дочь одну дома — и малышка, спасаясь от голода, пробовала есть стиральный порошок. Она мучительно умирала семь дней, пока её биологическая мамаша вела прямую трансляцию в Instagram о том, какая у неё, мамаши, красивая и яркая жизнь.
Разве это не жизнь по заветам таких, как Водонаева? Живи для себя, живи в кайф, если что — аборт или равнодушие к детям. Страшное, доведённое до абсурда, до критического предела общество потребления, пожирающее само себя, где люди — каннибалы в самом широком смысле данного слова.
У подобного общества могут быть исключительно такие проповедники, как Водонаева. Других оно не заслужило. Но и проповедники эти, замыкая порочный круг, сами создают именно такое общество. Есть дьявольщина, сатанинская усмешка и выверт лихой судьбы в том, что авторитетами становятся именно такие персонажи. Чему они могут научить? Чего реально добились? И как добивались своего позора? Они, как звучало в мюзикле «Чикаго», «знамениты лишь тем, что они знамениты».
Но разве их не возносили на пьедестал медиа? Разве не навязывали они народу вот таких персонажей? Ведь это телевидение, социальные сети, таблоиды — матрица вбивала в головы образ таких девиц. Это она твердила нам с утра и до вечера — будь, как они, старайся быть, как они. Потому что они счастливы. Ведь их показывают в прайм-тайм. Они покупают себе роскошные шмотки и тусят на курортах только лишь потому, что в своё время их показали по телевизору, пусть и вызывали они омерзение, а после не стали заморачиваться с совестью и моралью.
Нам показывают полых людей, на зловещую пустоту которых натянут макет «нового человека». На день рождения старшей дочери, по её просьбе, я купил огромную надувную Ариэль. Её накачали гелием — или чем там их накачивают? — чтобы она приобрела объём, прекратила быть плоской. Так и со всеми этими селебрити. Есть фантик, оболочка, которую затем надувают медиа — и существо это становится как бы объёмным, но на деле-то — внутри пустота.
Это полые черти, которые тащат нас в ад, потому что ад — это то, что наоборот, а грех — это то, что не вовремя и не к месту. И самые страшные вещи совершаются из-за отсутствия мудрости, когда остаётся лишь внешняя пёстрая сторона, ради которой человек готов съесть другого человека. И из-за своей глупости он не в силах будет понять, что поступает мерзко. Именно это мы и наблюдаем сейчас. В прайм-тайм, где силиконовые проповедники рассказывают нам и нашим детям, как жить так, чтобы приблизить ад. Только они называют его иначе — успех.
Обложка: Алёна Водонаева, т/ф Деффчонки. 2015. Россия
Источник: https://nstarikov.ru/cherti-doma-2-i-demograficheskij-ad-111825
О, позорище ,Стариков скатился до водонаевой и бузовой(прости стрелец ,специально с маленькой буквы напишу).Первая вообще низкопробная шл.,вторую использовали дядьки повыше.
Скоро будет и порно и Беркова ))
Стариков всё меньше интересено но хочете денешек всё больше.
И скатывается и скатывается
Вообще странно…Я Старикова за пи…са считал всегда.Как и хохлушу,в разных никовых ипостасях,как и мари,гомосексуалиста-химеру…Что не нравится мне,то априори должно нравится гомикам…Это что такое сделал стариков,чтобы не понравится гомикам…Накопительное свойство пи..са сделало свое дело…Даже свои отвернулись…Б..ть это-талант.Остался последний рубеж-это Брахман.
Свой своим не нравится. Знач угроза.
все-таки знаком со сливками Питера и москвы
Кстати, а, что , – должно быть наоборот в “капстране” под сионистами ?
Стариков под сионостами?
Не знаю, кто это – “сионОсты” по Вашему.
опять приемчик серых применяешь,ты же с головой дружишь вроде.
Стариков -это Кирила,так что инсинуации Табаки возможно и имеют что-то там,тем более …….
Смысл в том, чтобы продолжить свою генетическую линию. Всё. Кто не продолжил – тот не продолжил. Кто продолжил – тот продолжил. Оба варианта не плохо,и не хорошо само по себе, только относительно чего либо.
Дополню.
Природа сама разберется, если у человека по тем или иным причинам атрофируется инстинкт размножения – он вымрет, останутся те у кого он сохранился, чистая биология и никакой политики.