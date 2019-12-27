Масштабные прожекты
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2020 году начнутся масштабные поставки самолетов пятого поколения Су-57 в ВКС России.
Интересно, как это может произойти, если бюджетом РФ уже определено, что в 2019 году ВКС должны получить один Су-57 и в 2020 еще один? Первый серийный самолет пятого поколения, который должен был поступить в войска в этом году, потерпел аварию позавчера 24 декабря и значит ВКС России в этом году Су-57 уже не получат. Остается надежда, что в 2020 году будут выпущены два Су-57, но федеральным бюджетом производство двух самолетов в 2020 году не предусмотрено и значит денег на это нет.
Кроме того надо разобраться, что такое масштабные поставки. Судя по сообщениям СМИ, производственные мощности Комсомольского - на - Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина («КнААЗ им. Ю.А. Гагарина») позволяют выпускать не более 6-7 самолетов в год. Кроме того для производства самолетов нужна кооперация десятков и сотен заводов, поставляющих готовые изделия, комплектующие и материалы, т.е. огромная по масштабам технологическая цепочка.
Но в условиях деиндустриализации России, особенно уничтожения ее электронной промышленности, потери сотен технологий и производственных мощностей рассчитывать на бесперебойную поставку изделий, комплектующих и материалов для сборки самолетов в Комсомольске-на-Амуре не приходится. И поэтому названная цифра производственный мощностей КнААЗ им. Ю.А. Гагарина вызывает серьезные сомнения.
Вспоминая советские времена, можно утверждать, что в те годы поставки самолетов в ВВС СССР осуществлялись, как правило, полковыми комплектами, т.е. не менее 36-40 самолетами в год в одну авиационную часть. Причем зачастую перевооружение однотипными самолетами осуществлялось одновременно несколькими авиационными полками.
Точно также сейчас действуют США, аналогичным образом осуществляя перевооружение своих ВВС.
И чтобы сравнить наши возможности и возможности США, напомню, что по планам производства самолетов пятого поколения F-35 в 2020 году планируется произвести более 200 таких самолетов. У нас один Су-57.
Почувствуйте разницу - один Су-57 и 200 F-35. А ведь США является нашим вероятным противником, и боевая авиация создается не для парадов, а для ведения боевых действий.
Источник: https://vk.com/away.php?to=httpswww.facebook.com100007030293985posts2574219232822395&post=-19071927_559349&cc_key=
В качестве комментария не удержусь от цитаты:
“Выдумать животное
– вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике –
еще труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий Местек
обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка, на
Виноградах, за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть
в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором
валялась девка с Жижкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый
газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в
зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников, из
картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано
что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен,
а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем
очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней
написано: “До свидания!” Зато насчет грудей было слабо: висели
у ней до самого пупка, словно у старой шлюxи. В семь часов
вечера Местек закрывал панораму и говорил: “Сирена, можете идти
домой”. Она переодевалась и в десять часов вечера ее уже можно
было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто
случайно говорила каждому встречному мужчине: “Красавчик,
пойдем со мной побалуемся”. Ввиду того что у нее не было
желтого билета, ее вместе с другими “мышками” арестовал во
время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою
лавочку.” (Я.Гашек ПБСШ)
Я думаю что Россия в современной фазе производства не только не способна сделать и выставить новый самолёт любой масштабно для своей армии, но и ремонтировать старые она вскоре будет не в состоянии. Предполагаю также что уже работает план Б, как и в на параллельной постсоветской республике, – так у китайцев купим, и надо признать что остались только штрихи до его реализации.