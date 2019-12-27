Масштабные прожекты

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в 2020 году начнутся масштабные поставки самолетов пятого поколения Су-57 в ВКС России.

Интересно, как это может произойти, если бюджетом РФ уже определено, что в 2019 году ВКС должны получить один Су-57 и в 2020 еще один? Первый серийный самолет пятого поколения, который должен был поступить в войска в этом году, потерпел аварию позавчера 24 декабря и значит ВКС России в этом году Су-57 уже не получат. Остается надежда, что в 2020 году будут выпущены два Су-57, но федеральным бюджетом производство двух самолетов в 2020 году не предусмотрено и значит денег на это нет.

Кроме того надо разобраться, что такое масштабные поставки. Судя по сообщениям СМИ, производственные мощности Комсомольского - на - Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина («КнААЗ им. Ю.А. Гагарина») позволяют выпускать не более 6-7 самолетов в год. Кроме того для производства самолетов нужна кооперация десятков и сотен заводов, поставляющих готовые изделия, комплектующие и материалы, т.е. огромная по масштабам технологическая цепочка.

Но в условиях деиндустриализации России, особенно уничтожения ее электронной промышленности, потери сотен технологий и производственных мощностей рассчитывать на бесперебойную поставку изделий, комплектующих и материалов для сборки самолетов в Комсомольске-на-Амуре не приходится. И поэтому названная цифра производственный мощностей КнААЗ им. Ю.А. Гагарина вызывает серьезные сомнения.

Вспоминая советские времена, можно утверждать, что в те годы поставки самолетов в ВВС СССР осуществлялись, как правило, полковыми комплектами, т.е. не менее 36-40 самолетами в год в одну авиационную часть. Причем зачастую перевооружение однотипными самолетами осуществлялось одновременно несколькими авиационными полками.

Точно также сейчас действуют США, аналогичным образом осуществляя перевооружение своих ВВС.

И чтобы сравнить наши возможности и возможности США, напомню, что по планам производства самолетов пятого поколения F-35 в 2020 году планируется произвести более 200 таких самолетов. У нас один Су-57.

Почувствуйте разницу - один Су-57 и 200 F-35. А ведь США является нашим вероятным противником, и боевая авиация создается не для парадов, а для ведения боевых действий.

Источник: https://vk.com/away.php?to=httpswww.facebook.com100007030293985posts2574219232822395&post=-19071927_559349&cc_key=