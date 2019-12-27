Конец глобализации

Анатолий Вассерман, Александр Бузгалин и Нурали Латыпов обсуждают основной итог 2019 года и констатируют провал глобализации.

04:15

В последнее время российский текстиль и трикотаж стал дешевле китайского.

Видимо это достижение.

Как вам сказать. Это достижение, когда это достигнуто совершенствованием оборудования. Так вот. Насколько мне известно российские текстильщики сейчас закупают новое оборудование, которое оказывается современнее китайского. Поскольку китайцы свои фабрики последний раз переоснащали лет десять – пятнадцать назад.

А где мы закупаем это оборудование?

Примерно там же, где и китайцы.

07:44

Это мне напомнило фразу из советского фильма “Валерий Чкалов”. Честно скажу, я не помню говорил ли это Чкалов именно в такой форме, какая попала в фильм. Но что-то подобное он говорил реально. Когда после перелёта из Советского союза в Соединённые государства Америки его спросили богат ли он, он ответил: “Да. У меня 170 миллионов. – Рублей или долларов? – Людей. Моих сограждан, которые работают на меня, так же как я работаю на них”.

09:20

Есть ещё несколько интересных эффектов связанных с конкретной формой этой самой формой глобализации. Кстати, что касается магнитов. Помнится где-то пол-года назад швейцарские исследователи нашли примерно полтораста корпораций владеющих фактически всей мировой экономикой. То есть через цепочки владений, когда одна фирма покупает другую и её покупает потом третья и так далее.При этом торговые марки сохраняются, но владение общее. Так вот. Пока выявлено полтораста таких владельцев мира. Причём ещё не известно, может они тоже между собой как то завязаны. Просто открытых данных о коммерческих связях этих центров между собой пока нет. Но что касается глобализации, на мой взгляд, дело усугубляется тем какой именно её формат выбран. Где-то около двух десятилетий назад я опубликовал статью “Глобализация это разнообразие“. Где показал, что глобализация может стать реально полезна только если каждому производителю будет открыт доступ ко всему разнообразию желаний потребителей. И каждому потребителю будет открыт доступ ко всему разнообразию возможностей производителей…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/konecz-globalizaczii/