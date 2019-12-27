Главная » Мировоззрение, Политика

Конец глобализации

08:32. 27 декабря 2019 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман, Александр Бузгалин и Нурали Латыпов обсуждают основной итог 2019 года и констатируют провал глобализации.

04:15

В последнее время российский текстиль и трикотаж стал дешевле китайского.

Видимо это достижение.

Как вам сказать. Это достижение, когда это достигнуто совершенствованием оборудования. Так вот. Насколько мне известно российские текстильщики сейчас закупают новое оборудование, которое оказывается современнее китайского. Поскольку китайцы свои фабрики последний раз переоснащали лет десять – пятнадцать назад.

А где мы закупаем это оборудование?

Примерно там же, где и китайцы.

07:44

Это мне напомнило фразу из советского фильма “Валерий Чкалов”. Честно скажу, я не помню говорил ли это Чкалов именно в такой форме, какая попала в фильм. Но что-то подобное он говорил реально. Когда после перелёта из Советского союза в Соединённые государства Америки его спросили богат ли он, он ответил: “Да. У меня 170 миллионов. – Рублей или долларов? – Людей. Моих сограждан, которые работают на меня, так же как я работаю на них”.

09:20

Есть ещё несколько интересных эффектов связанных с конкретной формой этой самой формой глобализации. Кстати, что касается магнитов. Помнится где-то пол-года назад швейцарские исследователи нашли примерно полтораста корпораций владеющих фактически всей мировой экономикой. То есть через цепочки владений, когда одна фирма покупает другую и её покупает потом третья и так далее.При этом торговые марки сохраняются, но владение общее. Так вот. Пока выявлено полтораста таких владельцев мира. Причём ещё не известно, может они тоже между собой как то завязаны. Просто открытых данных о коммерческих связях этих центров между собой пока нет. Но что касается глобализации, на мой взгляд, дело усугубляется тем какой именно её формат выбран. Где-то около двух десятилетий назад я опубликовал статью “Глобализация это разнообразие“. Где показал, что глобализация может стать реально полезна только если каждому производителю будет открыт доступ ко всему разнообразию желаний потребителей. И каждому потребителю будет открыт доступ ко всему разнообразию возможностей производителей…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/konecz-globalizaczii/

Метки: видео блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Конец глобализации или куда идет мир
...её понимают США). Экономической глобализации. Государственного суверенитета. Сосуществование этих... Pax Americana и торможение глобализации Глобализация «по-американски» достигла ..., возведённый в абсолют. Глобализация, ранее считавшаяся неотъемлемым атрибутом...
Унесённое глобализацией. Бразилия.
... самая установка, к которой приходит конец линии из столбов. Не исключено... Муромский водопровод. Только здесь противоположный конец земного шара. Вот так оказывается... его местах. Ничего не поделаешь, глобализация есть глобализация. Будем считать, что это...
Глобализация - процесс объективный; управление же ею носит субъективный характер
... смертельно запуталась в паутине глобализации.Иными словами, глобализация — это паутина, сотканная несколькими... загнуться издыхающему капитализму, оттягивает его конец. Всё это обеспечивается жесточайшей эксплуатацией...
Глобализация против планеты. Феномен БРИКС
...фундамента экономической системы капитализма. Глобализация тоже есть ограбление слабых,...смертельно запуталась в паутине глобализации. Иными словами, глобализация — это паутина,...издыхающему капитализму, оттягивает его конец. Всё это обеспечивается жесточайшей...
1453 г.: падение Константинополя и Византии как один из видимых аспектов глобализации «по-западному»
...его истинным назначением в процессе глобализации.Глобализация — процесс объективныйНесмотря на тот...некой содержательно не определённой «глобализации вообще».Концепции управления глобализациейЕсли ...самое время, по состоянию на конец XIV — начало XV веков...
Мировая мышеловка глобализации захлопывается
...результате экономики стран, ставших частью глобализации, оказывались под контролем транснациональных ... на планете. Соответственно, от глобализации выигрывали порядка 3000 транснациональных корпораций..., детище Стива Джобса на конец 2018 года имело свыше 5500...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)