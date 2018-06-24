Конец глобализации или куда идет мир

Есть такая площадка для обсуждения важнейших тем. Она называется «Валдайский клуб». Международный дискуссионный клуб. Его участники встречаются с президентом России, то есть уровень обсуждения и экспертов очень высокий.

Один из последних материалов, опубликованный на сайте клуба, представляется мне очень важным.

По сути, автор вплотную подошел к пониманию происходящих в большой мировой политике процессов.

Это разрушение существующего миропорядка теми, кто играет в нем ведущую роль. Речь идет о конце глобализации. При этом разрушают процесс глобализации … сами глобализаторы. Почему это делается? Потому, что продолжение процесса глобализации чревато ослаблением США (Запада) и усилением Китая и других центров силы, к коим относится и наша страна.

Автор статьи – член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), экономист Александр Лосев.

Этот материал объемный и сложный. Но крайне важный, и заслуживает вдумчивого и подробного изучения.

Самый важный момент: автор приводит слова американского экономиста Дэни Родрика о том, что в сегодняшних условиях невозможно одновременно достигать трех целей:

Демократии (как её понимают США). Экономической глобализации. Государственного суверенитета.

Сосуществование этих трех целей политики на уровне национального государства одновременно невозможно.

Поэтому США, чтобы сохранить лидерство должны пожертвовать экономической глобализацией. Именно этот процесс, на мой взгляд, мы сегодня и наблюдаем. Торговая война с Китаем, заградительные пошлины Вашингтона против ближайших союзников. Разрушение всех дипломатических договоренностей по всем вопросам.

Любопытно, что Китай, как пишет автор, для своего развития отказывается от демократии.

Главный вопрос, который мы должны задать себе сегодня: от чего откажется Россия, которая сегодня строит «демократию» по американскому образцу, декларирует и продолжает сохранять верность принципам глобальной экономики и одновременно с этим строит суверенное государство. Согласно американскому экономисту Дэни Родрику – ещё раз подчеркну – сосуществование этих трех целей в политике страны невозможно.

Отчего откажется Россия? Главное, чтобы у нас ни в коем случае не произошел отказ от государственного суверенитета. Все остальное мы переживем без особых потрясений.

Источник: ru.valdaiclub.com Валдайская записка №87. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и торможение глобализации Глобализация «по-американски» достигла естественных пределов, и теперь главная задача «трампономики» – сохранить глобальное лидерство США и защитить его от набирающих силу претендентов. Ключевой категорией политики становится национальный интерес, возведённый в абсолют. Глобализация, ранее считавшаяся неотъемлемым атрибутом американского лидерства, начинает играть против Соединённых Штатов и способствовать подъёму других центров силы. Стремясь обратить вспять негативный тренд, Соединённые Штаты во главе с Дональдом Трампом запустили политику «трапономики», воплощениями которой становятся протекционизм, подчинённая исключительно национальным интересам страны внешняя политика, комплекс экономических мер, направленных на возвращение национального капитала и производства в США, а также ускорение прироста ВВП посредством новой бюджетной политики и вложений в инфраструктуру страны. К побочным эффектам этих действий можно отнести торговые войны, торможение глобализации и стремительное перевоплощение союзников США в конкурентов в глобальной борьбе за сохранение лидерства. Что такое «трампономика»? Есть ли у неё шансы на успех? По какому сценарию будут идти торговые войны? Ответы на эти вопросы – в новой Валдайской записке под авторством признанного профессионала фондового рынка, топ-менеджера и экономиста – Александра Лосева. Валдайская записка №87

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Источник: nstarikov.ru