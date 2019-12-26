Смоктуновский «Ночь на размышления»
14:11. 26 декабря 2019 125 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна.
Оперативно. Вот откуда взялся ИОО в дилогии Ричарда Викторова “Москва-Кассиопея” и “Отроки во вселенной”. А сколько было предположений, что ИОО – это агент КГБ, кто-то видел в нём образ самого автора (хотя авторов было двое), иным кажется, что это образ учёного из будущего, бога, сатаны, кто-то увидел персонаж из романов Стругацких…