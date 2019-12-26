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Смоктуновский «Ночь на размышления»

14:11. 26 декабря 2019 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wHyOyUYXgNI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2321 1945
    Женечка 26 декабря 2019 в 14:37

    Оперативно. Вот откуда взялся ИОО в дилогии Ричарда Викторова “Москва-Кассиопея” и “Отроки во вселенной”. А сколько было предположений, что ИОО – это агент КГБ, кто-то видел в нём образ самого автора (хотя авторов было двое), иным кажется, что это образ учёного из будущего, бога, сатаны, кто-то увидел персонаж из романов Стругацких…

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