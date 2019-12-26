Разница в воспитании
08:30. 26 декабря 2019 167 просмотров 3 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/YtjiYQs-3Zo
Источник: https://youtu.be/YtjiYQs-3Zo
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Мы приходим в такое жалкое состояние, что становимся тождественны вещам, окружающим нас и определяющим нашу индивидуальность и наше счастье.
Страшно ребята, но товарищ то прав. И возникает извечный русский вопрос- что делать? По большому счёту, так жить нельзя, но так живут большинство наших сограждан. Порочный круг, ругаем на кухне власть, жалуемся коллегам на жизнь, но палец о палец не ударим, что элементарно отстоять свои права. Ребята, куда мы катимся?
Никто не мешает умереть и не муцаЦЦо.
Разница в том что Юлина и других совком покалеченных воспитывали на “подвигах” Павлика Морозова ПРИДАТЕЛЯМИ.
Потому они легко предают и СССР и КПСС а потом ехидненько-гаденько поскуливают падонГи…