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Разница в воспитании

08:30. 26 декабря 2019 167 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/YtjiYQs-3Zo

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14353 11127
    jackomb 26 декабря 2019 в 10:22

    Страшно ребята, но товарищ то прав. И возникает извечный русский вопрос- что делать? По большому счёту, так жить нельзя, но так живут большинство наших сограждан. Порочный круг, ругаем на кухне власть, жалуемся коллегам на жизнь, но палец о палец не ударим, что элементарно отстоять свои права. Ребята, куда мы катимся?

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    1
  • 12736 974
    ХОХОЛ 26 декабря 2019 в 12:29

    Разница в том что Юлина и других совком покалеченных воспитывали на “подвигах” Павлика Морозова ПРИДАТЕЛЯМИ.
    Потому они легко предают и СССР и КПСС а потом ехидненько-гаденько поскуливают падонГи…

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