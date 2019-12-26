Путин отказался от примирения с Польшей
Президент России Владимир Путин начал крупномасштабное наступление на польскую историческую мифологию. О роли Варшавы в развязывании Второй мировой войны он за последние дни говорил уже трижды. Выступая на коллегии Минобороны РФ, российский лидер назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» польского посла в нацистской Германии. Этот исторический ликбез власти Польши получили в ответ на робкую попытку смягчить свою антироссийскую риторику. Путин в ответ дал понять, что не собирается налаживать отношения со страной, где очернение советского солдата и отрицание его подвига возведены в ранг государственной политики.
Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года. По мнению президента России, Красная Армия не оккупировала соседнюю страну, а фактически заняла бесхозную территорию. Польские власти к тому моменту находились в районе границы с Румынией и думали отнюдь не о том, как управлять страной дальше. Этот свой спич Путин дополнил историческим фактом: Польша принимала активное участие в Мюнхенском сговоре.
«Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной», — отметил Путин.
Варшава явно была в замешательстве. «Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
Только через два дня после пресс-конференции Путина на сайте Министерства иностранных дел Польши появилось пространное заявление о «лживых нарративах, представленных Российской Федерацией».
В нем, естественно, Варшава предстает главной поборницей мира на европейском континенте. Затем следует предложение возобновить работу польско-российской группы по сложным вопросам, которая «уже добилась значительных успехов, таких как выводы о роли СССР в начале Второй мировой войны».
Пока польский МИД придумывал ответ президенту России, тот продолжил раскрывать тему начала Второй мировой войны на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Здесь он прочел полноценную часовую лекцию, снабдив её выдержками из 17 исторических документов. В центре внимания снова оказалась Польша, которую Путин прямо обвиняет в шашнях с Гитлером и подстрекательстве раздела Чехословакии.
Еще через три дня президент РФ выступил на заседании коллегии Министерства обороны — традиционном итоговом мероприятии, посвященном деятельности вооруженных сил. Под занавес мероприятия разговор снова зашел о подстрекателях Второй мировой войны. Особое внимание он уделил польскому послу в Германии, который обещал поставить «великолепный памятник» Гитлеру за высылку евреев из Европы в Африку.
«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя, — вспылил Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве».
Эту цитату подхватили российские и зарубежные СМИ. Но не все обратили внимание на следующий тезис российского президента: те, кто сегодня сносят памятники солдатам Красной Армии в Европе, являются продолжателями дела тех, кто помогал Гитлеру развязать Вторую мировую войну. «Именно такого сорта люди».
Кого имеет в виду Путин, догадаться нетрудно — на ниве борьбы с советскими памятниками Варшава преуспела больше остальных.
С 2014 по 2019 год в Польше снесли около 100 монументов воинам-освободителям. Подобными «успехами» не может похвастаться даже Украина.
Выходит, современных русофобов из числа польских политиков Путин приравнивает к тем, кто содействовал нападению Третьего рейха на Советский Союз. Об этом он призывает помнить при строительстве российских вооруженных сил, а дальше плавно переходит к достижениям РФ в сфере гиперзвукового и лазерного оружия.
Явно не на такую реакцию рассчитывал Анджей Дуда, когда на недавнем саммите НАТО в Лондоне отказался называть Россию врагом Альянса. Следом от конфронтации с Москвой отмежевался глава президентской канцелярии и один из главных идеологов польской внешней политики Кшиштоф Щерский: «Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма».
Дальше всех, пожалуй, пошел член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. В недавно опубликованной книге он высмеял официальную польскую позицию по Крыму, раскритиковал планы по закупке вооружений в США, а самих американцев назвал болванами.
Казалось бы, в Кремле должны ликовать и заявлять о готовности наладить отношения с братским славянским народом. Но не тут-то было!
В ответ на миролюбивую риторику Дуды и компании президент России заводит разговор о Второй мировой войне и снесенных советских памятниках, тем самым четко расставляя приоритеты. Россия не заинтересована восстанавливать отношения со страной, которая возвела «игры с мертвыми» в ранг государственной политики.
Масла в огонь добавляет тот факт, что с 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Польская сторона утверждает, что его действие распространяется только на надгробные монументы — все остальное можно сносить.
Россия неоднократно предупреждала, что не намерена закрывать глаза на осквернение памяти героев-красноармейцев. Теперь этот вопрос, что называется, на контроле у главы государства.
Путин вызвался не только самостоятельно проанализировать архивные документы о предвоенном периоде, но и написать на их основе авторскую статью. То есть самое неприятное для Польши еще впереди.
На обложке: Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Фото kremlin.ru
Источник: https://nstarikov.ru/putin-otkazalsja-ot-primirenija-s-polshej-111739
ПОВЕСТКА ДНЯ!
„ Доктрина Путина“ !
БУДЕТ ЛИ ВОДВИГАТЬ КРЕМЛЬ -МОСКВА В ООН животрептящий вопрос для всех на Руси про ” СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ В 20 ВЕКЕ” ?
БУДЕТ ЛИ НОВАЯ ДОКТРИНА РОССИИ ПЕРЕД ВСЕГО МИРА , ПО ПОДОБИЕ ЕВРЕЕВ ИЗ ИСРАЕЛЯ ,
КОМУ И ПЛАТИТ ГЕРМАНИЯ КАЖДЫЙ ГОД ПО 1500 ЕURO ЗА КАЖДУЮ ДУШУ ИЗ ТЕХ 6 000 000 , , ПОТОМ 3 000 000 , ПОТОМ 1.5 000 000 , А СЕННЯ-600 000 ЕВРЕЕВ + ЦЕЛАЯ ФИЛЬМОВАЯ ИНДУСТРИЯ ХОЛИБЛУДА ДЛЯ ЗАБЛУДА GOYIM + 2 немецкие атомные подлодки подарок для АЛ-ЕРУСАЛЕМ АЛЕЙКУМ ?
Ведь ,жертвы РОССИИ и жители СССР в сотни раз надвишают т.н. Еврейски хелоу-кауст ?
ХВАТЯТ ЛИ СВЕЖИЕ ДОЛАРЫ В ЖИДО-БАНКАХ НА WALL STREET-НЮ ОРКА ,ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ УБЫТКИ СССР ЗА 5 ЛЕТ ВОЙНЫ СО ВСЕГО МИРА ИЗКЛЮЧАЯ СЕРБИЮ и Фр. АВИО- полк-”НОРМАНДИЯ НЕМАН” , ЕСЛИ тов. генералисимус СТАЛИН упростил только ГЕРМАНИИ 100 000 000 000$ РЕПАРАЦИИ ПОСЛЕ ТОГО , КАК ОНИ ВЫПЛАТИЛИ ТОЛЬКО 20 МИЛЛИАРДА ИЗ НИХ России ?
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РУССКИЙ БРАТ !
БУДЬ ПАТРИОТОМ ВНУТРИ РОССИИ , ,
А ВОН ИЗ НЕЕ- БЕЙСЯ ЗА ПРИЗНАНИЕ СОВЕРШЕНИЕ ” СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ В 20 ВЕКЕ” ОТ ТЕХ “БОГОВЫБРАННЫХ ” ОТ ДЬЯВОЛА ,ЧТО ПРЯЧУТСЯ В БАНКАХ С КРОВАВЫМИ ДЕНЬГАМИ !
Не надо забывать те , кто первые обьявили войну русским народом:
Речь Менахема М. Шнеерсона о планах иудеев по уничтожению славян ( 1994 г. )
https://ruskin-as.livejournal.com/69410.html
БОГУ НАДЕЙСЯ ,
НО САМ НЕ ТАНЦУЙ,
ПОД ДУДКОЙ ФАЛЬШИВОЙ ,
ПРИ ТОМ И ПАРШИВОЙ !
Правильно – “вещи” нужно называть своими именами.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
Мое личное мнение как болгарушка и гост здесь, , (тоже самое ,что и тов. ГОЗМАН-ГРЯЗМАН ,,,который ВСЕГДА ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕТО ) :
-ЕСТЬ БОЛЕЕ НАБОЛЕВШИЙ ПРОБЛЕМ НА РУСИ, , ,
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После того , как СЛАВЯНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ,тов. ПУТИН, ЗАЩИТИЛ ЕВРЕЕВ В ВОСТ. Европе , , , , дело чести для РОССИИ будет, , ,
если он промолвит слова про ” СЛАВЯНСКИЙ ХОЛОКОСТ В 20 ВЕКЕ ” -
С НАЧАЛО ОКТ. ПЕРЕВОРОТА в 1917г ,НА ДЕНЬГАХ ЖИДО-ЕВРЕЙСКИЕ БАНКИРЫ ИЗ НЮ-ОРКА ,
ВПЛОТЬ ДО 1945год – не пропуская те 27 000 000 сов. жертвы, дарили свободу Европе от Нацизма , выращен англо-американских банкиров, спонсоры ГИТЛЕРА ,
начиная с ЯКОВ ШИФТ, ОТКАЗАЛ КРЕДИТ РУССКОМУ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ ФИТТЕ В 1914г , , , С УГОВОРКОЙ , , ЕСЛИ РУССКИЙ ЦАРЬ НИКОЛАЙ 2 ГОЛЩЕЙН ОСВОБОДИТ ЕВРЕЕВ ОТ ЗАКОНА ДЛЯ ОСЕДЛОСТИ — Царь НИКОЛАЙ 2 ГОЛЩЕЙН не согласился , , и пошел план о погроме РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ !
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Донести правду про ” СЛАВЯНСКОГО ХОЛОКОСТА” В 20 ВЕКЕ в РОССИИ – ЕТО БУДЕТ АКТ САМОУВАЖЕНИЯ ,И СОЛИДАРНОСТЬ С АЛ-ИСРАЕЛ,
И ПРОТЕСТ , , ПРОТИВ 800 ЕВРЕЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ ГИТЛЕРА (UBERMENCH ), НА СЛУЖБУ В ВЕРМАХТЕ , УНИЩОЖАВШИЕ РУССКОГО ЕТНОСА ПО ПРОГРАМУ НАПИСАННУЮ ХИМЛЕРА-SS , ГЕБЕЛЬСА ,МЮЛЕРА-ГЕСТАПО , КАК ПРОТЕСТ БЕЛОЙ РАСОЙ ПРОТИВ ОПИТЫ ЖИДА МЕНГЕЛЕ , или цинизм ГЕРИНГА, воплощенный в КРИЛАТОЙ ФРАЗОЙ:
” – Я САМ РЕШАЮ КТО ЗДЕСЬ ЕВРЕЙ , И КТО-НЕТ !”
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Хоть и самый популярный политик 21 века , тов ПУТИН ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СВОЙ РУБИКОН, КАК ДОСТОЙНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ !
Ему , думаю , НЕЧЕМ БОЯТСЯ , ЕСЛИ ПРАВДА и народ на ЕГО СТРАНЕ !
Счастье всем русским людям на земле !
Слава на РУСИЯ- ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА 9 МОРЕТА И 2,3 ОКЕАНА- НАШИ БРАТЯ ОСВОБОДИТЕЛИ – ПОКЛОН ВАМ !