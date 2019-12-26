Путин отказался от примирения с Польшей

Президент России Владимир Путин начал крупномасштабное наступление на польскую историческую мифологию. О роли Варшавы в развязывании Второй мировой войны он за последние дни говорил уже трижды. Выступая на коллегии Минобороны РФ, российский лидер назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» польского посла в нацистской Германии. Этот исторический ликбез власти Польши получили в ответ на робкую попытку смягчить свою антироссийскую риторику. Путин в ответ дал понять, что не собирается налаживать отношения со страной, где очернение советского солдата и отрицание его подвига возведены в ранг государственной политики.

Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года. По мнению президента России, Красная Армия не оккупировала соседнюю страну, а фактически заняла бесхозную территорию. Польские власти к тому моменту находились в районе границы с Румынией и думали отнюдь не о том, как управлять страной дальше. Этот свой спич Путин дополнил историческим фактом: Польша принимала активное участие в Мюнхенском сговоре.

«Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной», — отметил Путин.

Варшава явно была в замешательстве. «Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

Только через два дня после пресс-конференции Путина на сайте Министерства иностранных дел Польши появилось пространное заявление о «лживых нарративах, представленных Российской Федерацией».

В нем, естественно, Варшава предстает главной поборницей мира на европейском континенте. Затем следует предложение возобновить работу польско-российской группы по сложным вопросам, которая «уже добилась значительных успехов, таких как выводы о роли СССР в начале Второй мировой войны».

Пока польский МИД придумывал ответ президенту России, тот продолжил раскрывать тему начала Второй мировой войны на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Здесь он прочел полноценную часовую лекцию, снабдив её выдержками из 17 исторических документов. В центре внимания снова оказалась Польша, которую Путин прямо обвиняет в шашнях с Гитлером и подстрекательстве раздела Чехословакии.

Еще через три дня президент РФ выступил на заседании коллегии Министерства обороны — традиционном итоговом мероприятии, посвященном деятельности вооруженных сил. Под занавес мероприятия разговор снова зашел о подстрекателях Второй мировой войны. Особое внимание он уделил польскому послу в Германии, который обещал поставить «великолепный памятник» Гитлеру за высылку евреев из Европы в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя, — вспылил Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве».

Эту цитату подхватили российские и зарубежные СМИ. Но не все обратили внимание на следующий тезис российского президента: те, кто сегодня сносят памятники солдатам Красной Армии в Европе, являются продолжателями дела тех, кто помогал Гитлеру развязать Вторую мировую войну. «Именно такого сорта люди».

Кого имеет в виду Путин, догадаться нетрудно — на ниве борьбы с советскими памятниками Варшава преуспела больше остальных.

С 2014 по 2019 год в Польше снесли около 100 монументов воинам-освободителям. Подобными «успехами» не может похвастаться даже Украина.

Выходит, современных русофобов из числа польских политиков Путин приравнивает к тем, кто содействовал нападению Третьего рейха на Советский Союз. Об этом он призывает помнить при строительстве российских вооруженных сил, а дальше плавно переходит к достижениям РФ в сфере гиперзвукового и лазерного оружия.

Явно не на такую реакцию рассчитывал Анджей Дуда, когда на недавнем саммите НАТО в Лондоне отказался называть Россию врагом Альянса. Следом от конфронтации с Москвой отмежевался глава президентской канцелярии и один из главных идеологов польской внешней политики Кшиштоф Щерский: «Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма».

Дальше всех, пожалуй, пошел член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. В недавно опубликованной книге он высмеял официальную польскую позицию по Крыму, раскритиковал планы по закупке вооружений в США, а самих американцев назвал болванами.

Казалось бы, в Кремле должны ликовать и заявлять о готовности наладить отношения с братским славянским народом. Но не тут-то было!

В ответ на миролюбивую риторику Дуды и компании президент России заводит разговор о Второй мировой войне и снесенных советских памятниках, тем самым четко расставляя приоритеты. Россия не заинтересована восстанавливать отношения со страной, которая возвела «игры с мертвыми» в ранг государственной политики.

Масла в огонь добавляет тот факт, что с 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Польская сторона утверждает, что его действие распространяется только на надгробные монументы — все остальное можно сносить.

Россия неоднократно предупреждала, что не намерена закрывать глаза на осквернение памяти героев-красноармейцев. Теперь этот вопрос, что называется, на контроле у главы государства.

Путин вызвался не только самостоятельно проанализировать архивные документы о предвоенном периоде, но и написать на их основе авторскую статью. То есть самое неприятное для Польши еще впереди.

На обложке: Владимир Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны. Фото kremlin.ru

Источник: https://nstarikov.ru/putin-otkazalsja-ot-primirenija-s-polshej-111739