Филипп де Виллье – единственный из французских политиков, удостоившихся в СМИ и политических кругах Франции прозвища "Француз, который говорит правду" – по-русски это лучше всего передать словом "правдоруб". Он автор 10 книг, одна из которых, "Я потянул за ниточку, и всё вышло", посвящённая разоблачению лжи европейской политики.

Филипп ле Жоли де Виллье де Сентиньон , известный как Филипп де Виллье, родился 25 марта в Булони – французский политический деятель, лидер правой националистической партии "Движение за Францию", выходец из старинной аристократической семьи. На протяжении своей карьеры был государственным секретарём министра культуры Франции (заместителем министра правительства Франции), депутатом парламента Французской республики и президентом генерального совета (председателем парламента) Вандеи, мэром Булони, кандидатом в президенты Франции на выборах 2007 года.

Мы часто слышим о том, что в Европе есть много политиков, "понимающих Путина" и настаивающих на необходимости равноправного диалога с Россией, но редко сталкиваемся с тем, что на самом деле говорят эти люди. Портрет Владимира Путина , написанный рукой евроскептика и правого французского политика – это очень интересно. Вдвойне интересно, если старший из авторов, Филипп де Виллье по прозвищу "Правдивый француз" – аристократ и лидер правой националистической партии "Движение за Францию".



Если путинское видение власти отличается от того, как видит её остальной мир, причина заключается в том, что он – не человек политики. Он никогда не делал карьеру.



Он, как это часто бывало с выдающимися людьми на рубеже веков, наследник какой-либо эпохи, который возвеличил всё, что она ему дала.



Эпоха исторического брожения, через которую Россия двигалась на ощупь в поисках своего будущего и ключа к восстановлению в глубоко нестабильном политическом контексте, – изнутри растерзанная жадными волками, а снаружи подстерегаемая "ястребами".



Путин – истинный глава государства, ставший тем, что он есть, в силу каприза истории и давления событий. Осадок времени, одиночество на вершине и страдальческий опыт утончили его взгляд – взгляд мечтателя.

Слишком мало было таких трудов, которые напомнили бы, насколько небывалое дело – судьба российского президента.

Владимир Владимирович Путин попал на высший пост в государстве, проделав совершенно невероятный путь; Санкт-Петербург, партия "Наш дом – Россия", кабинет президента Федерации, Совет безопасности, в течение нескольких месяцев – пост премьер-министра, потом – президентство, и всё это за каких-нибудь три года…



Он никогда не бежал за властью. Он легитимист, он любит стабильность, как он показал в 1991 году, отказавшись поддержать путчистов. С другой стороны, это приведёт его к решению – редкое дело – формально покинуть КГБ из-за духа независимости.



Верный без упрёка, он отказывается оставить Собчака после его поражения на выборах петербургского мэра; ему будут ставить в упрёк недостаток оппортунизма… Когда Ельцин призвал его возглавить правительство в ситуации расстройства, он сначала отказывается, сомневаясь в том, что способен реформировать страну.



Многие ли на Западе отказались от подобного поручения? Владимир Путин стал одним из величайших глав Российского государства, воистину не желая того: его выбрала история.

И в самом деле, нужно напомнить, что, когда Путин пришёл к власти в марте 2000 года, он был другим, он сам не знал, какое будущее его ждёт и как он будет жить на высоком посту, для которого его избрала судьба.



Выходец из народной гущи, рабочей и крестьянской, он носит в себе зародыш русской силы характера и обаяния, – они придают ему естественный авторитет истинных властителей. Он – выходец из "базы", и он её понимает и глубоко любит. Русский завод и русское поле – вот кто дал России Путина.



Поле, с незапамятных времен поливаемое потом и кровью поколений, высеченных резцом страдания, – такого, какое, например, выпало на долю его родителей; поле, пронизываемое ледяными и влажными ветрами с Урала и северных морей.



Громадное, безграничное поле, где человек не может не потеряться и не опустить головы, склоняясь к смирению, как говорит Солженицын, скорее, нежели к гражданской гордости, порождению узких горизонтов, уютных и солнечных, куда человек, как полагает, прибыл сам и где он предаётся своей гордыне. Такова страна Путина.

Его дед пал на поле чести, родители были самого скромного происхождения и из совершенно провинциальной среды, двое братьев, умерших в детстве, жизнь, преисполненная забот, и тернистая молодость сделают из Путина человека выдержанного, сильного бойца, спокойного и устойчивого, с глубокой патриотической жилкой, знающего, что история трагична.

Но естественные особенности его темперамента склоняют его к скромности, сдержанности и застенчивости высокой пробы. Владимир Путин – не любитель размашистых жестов, высокопарных декламаций, коротко знакомый с мирским елеем под светом прожекторов. К власти он пришёл с чёрного хода.



И если началом своего пути он избрал КГБ, то причиной был не только патриотизм, но и вкус к действиям и к незаметности.



Слишком часто этот мир рассматривают сквозь призму интриг и предполагаемых "двойных агентов", забывая при этом, что люди из секретных служб принимают в силу самой природы своей деятельности не только возможность самопожертвования, но и перспективу пойти на это в условиях глухого молчания и забвения, чего требует их призвание.



Когда Путин вступает в КГБ, он далёк, очень далёк от политики.

Филипп де Вилье и Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Ливадийском дворце. Фото: Михаил Метцель / ТАСС



Он обладает тем видом смирения, который по своей природе противоположен комедии гордыни, во что превратился театр западных демократий, но он уже интересуется государственными делами и испытывает личные страдания, видя свою страну на грани хаоса.



И если нам попятное движение истории даёт возможность насладиться крушением коммунизма, нужно представить себе, чем был период 1989–1995 гг., в течение которого Россия оказалась на краю бездонной пропасти и могла бы на самом деле взорваться, став жертвой кавказских ирредентистов, 80 своих этносов и практически полного отсутствия возможностей контроля над своими бескрайними просторами.



И тридцать лет спустя видно, что это настоящее чудо – сохранить территориальную целостность России.



И секретные пружины путинского решения о Крыме искать следует именно в этой эпохе, когда его поколение стало свидетелем точечного дробления государственной власти, скольжения всей страны по склону пропасти, под угрозой расчленения со стороны всех центробежных сил распадающейся империи.

В то время как Путин в марте 1989 г. с оружием в руках утихомиривает толпу перед российским посольством в Восточном Берлине, политика окончательно умирает на Западе.



Но он об этом ещё не знает. Он заметит этот факт двадцать лет спустя. Пока Россия готовилась швырнуть издыхающий коммунизм к подножью Берлинской стены, Запад предпринял исторический поворот, откуда через тридцать лет выросло настоящее взаимонепонимание, которое господствует во взаимоотношениях Владимира Путина, Европы и Соединённых Штатов.



Изобретя две чумы – коричневую и красную, – Запад впервые в истории человечества умудрился на тридцать лет, в свой последний период эйфории роста, убить идею верховенства общего блага, которую называют политикой.



Экономика окончательно возобладала над политикой и проглотила её, и трансцендентность должна была быть навечно устранена из публичной сферы.



Западный мир опрокинул иерархию власти и умертвил нематериальную перспективу общества, смысл жизни, власть символов и подлинное человеческое величие, опирающееся на мечту об Эдеме.

Новая мечта – это американская мечта. Доллар как предел кругозора и процедура как форма общения. Нравственное право уступило своё место гражданскому, всё должно регулироваться законом.



Бездушный юридический формализм. Естественная нравственность побуждала людей исправляться, пока ошибка ещё не допущена, положительное право обязывает их санкционировать её последствия.



Здравый смысл исчез – тот здравый смысл, на который опирается Путин, как на доктрину, столь же очевидную, сколь и невидимую, которую восхвалял Соловьёв – один из тех авторов, кто написал настольную книгу для президента; здравый смысл стушевался перед лицом правил положительного права и диктатом оккультных сил и сфер влияния…

Новый горизонт юных поколений Европы теряется в отдалённой дымке материализма, кодифицированного силами англосаксов, гедонистического потребительства.



На Западе сами искусства избавились от содержания, с этими современными ухватками и уродливыми и нелепыми масками, – скоро они падут под давлением народа, который в конце концов увидит, что – по знаменитому выражению – "король голый".



Российский президент не желает этого общества, он хочет воплотить политику в благородном смысле слова. Корни путинского видения власти уходят в глубь цивилизации, оно иерархично, централизовано, структурировано, упорядочено, символично и воодушевлено нематериальным.

В эпоху, когда Владимир Путин вместе со своими друзьями участвует в мягком восстановлении своего государства, он ещё не видит, что Европейский союз, чьё бросающееся в глаза процветание обманчиво, под допингом финансовых рынков, где американские спекулятивные продукты позволяют получать прибыль в ускоренном темпе, медленно ползёт в пропасть.



Он порождает гиперкоммуникационное общество. Западные демократии окончательно попадают в рабство к массмедиа, а медиа становятся слугами толпы. Но "толпа всегда предаёт народ", как говорит Виктор Гюго.



И если Путин, как его с полным основанием цитирует Хуберт Зайпель, настаивает на том обстоятельстве, что он "делает то, чего от него ждёт народ", он прислушивается к голосу своей совести и совести России; и – по ходу исполнения своей должности – он будет тем больше испытывать недоверие к ужимкам прессы, что он распознает упадок демократии на Западе.

Главы западных государств уже больше ничего не слышат, кроме волны текущего момента, гальванизированного средствами медиа, стремящихся упростить реальность, чтобы лучше продавалась бумага. Демократия свернулась, опьянившись избытком прозрачности и иллюзорной свободы.



Между главами государств, правящих миром, то есть, с одной стороны, президентом Соединённых Штатов и его вассалами, руководителями Европейского союза, начиная с Германии, и с другой – Владимиром Путиным, будет вырыт непреодолимый ров.



Исторические недоразумения будут множиться, и потребуется давать ответ на систематические провокации Запада и на ошибки его аналитиков.

Тем не менее Владимир Путин, когда он приходит к власти, предаётся благодушию по отношению к Западу.



Он показал своё видение отношений между Соединёнными Штатами и Россией в знаменитой статье, опубликованной в ноябре 1999 года в "Нью-Йорк Таймс", и повторно сделал это в знаменитом обращении "Россия на заре тысячелетия" в декабре 2000 года, – это основополагающий документ для тех, кто хочет понять, как видит мир российский президент.



Даже и тогда, когда, в нарушение данного американцами слова, без иного оправдания, нежели давление Соединённых Штатов, Венгрия, Польша и Чешская Республика вступают в НАТО…



Путин до 2007 года и несмотря на весьма многочисленные американские выпады против его страны и против него самого, будет делать всё, чтобы поддержать энергичное сотрудничество с Соединёнными Штатами.

Когда он осенью 2007 года торжественно открывает сотрудничество между "Лукойлом" и американцами на нью-йоркской земле, он принимает предложение отправиться на частное ранчо Джорджа Буша и подчёркивает качество их отношений в то время.



"Большая восьмёрка" встречается в России, делаются снимки, демонстрирующие сердечную дружбу, барометр времени пока ещё на отметке "ясно", хотя непокорный Медведь и начинает дразнить великого Орла…

Ирония истории заключается в том, что Владимир Путин на самом деле пришёл к власти при косвенной поддержке клана Березовского. Этот олигарх, который позднее предаст российского президента, был полностью подчинён американцам.



Но этот парадоксальный этап позволил Владимиру Путину увидеть, как функционирует машина "США": в его присутствии в 1996 году на русскую почву прибыла целая армия политтехнологов, которые разместились в Президент-отеле, чтобы обеспечить перевыборы Ельцина и воспрепятствовать возвращению коммунистического лидера Зюганова.



МВФ тогда одолжил России не один миллиард, и "Тайм" произвёл Березовского – самые сливки! – в апостолы демократии! Путин присутствует при этой циничной комедии и продолжает усваивать, каков мир… Никогда не поддаваясь досаде.

Когда у него – непонятого мечтателя – хватает смелости – напасть на радикальный террористический исламизм, руководимый Шамилем Басаевым и Ибн аль Хаттабом, которые желают учредить в Дагестане "исламское государство" (!) (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), его просят оправдаться перед американским парламентом и объяснить свой отказ от демократии!



В статье, которая составит эпоху своей прогностической мощью, он обращается нам с предостережением об угрозе, нависшей над всем миром, как и над Соединёнными Штатами, – за два года до 11 сентября. Мы забыли об этих пророческих предостережениях…

2004 год с оранжевой революцией на Украине, организованной ЦРУ, и с массированным приёмом в НАТО соседних с Россией стран (Болгарии, Румынии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии, Словении).



До сих пор Путин тщательно обдумывал этапы возможного примирения, но последовательные нападки со стороны янки, поддержанные Европейским союзом, испортят его отношения с Западом. Ему создадут образ провокатора и врага мира – на деле pax americana.

Зияющая пропасть между Западом и Россией будет расширяться. Эта пропасть была вырыта европейцами. По этому разлому текут тошнотворные воды чистого потребительства и анархии – нового видения общества.



Там, где разрушительный волюнтаризм европейских элит окончательно устраняет из общества Бога и народные традиции, Путин примиряет Россию с самой собой, совершая при этом деяния громадного исторического значения.



Тогда он вернет Отечеству прах Деникина, похоронив его в Санкт-Петербурге, реабилитацией восстановит честь Романовых, заставит олигархов идти в ногу, налагая на них обязанность финансировать строительство многочисленных церквей по всей стране; равным образом он действует с величайшей скромностью ради примирения двух Православных Церквей, Московского Патриархата и Церкви в изгнании, находящихся в разделении с 1917 года, и достигает этого примирения в мае 2007 года.



Вскоре он заставит парламент одобрить закон о реституции похищенного церковного имущества, при том же случае гарантируя ей финансовую независимость, а стало быть, независимость от властей.

Путин всё понял о том, чем должно быть тонкое равновесие, регулирующее взаимодействие между духовным и мирским, которые взаимно оплодотворяют друг друга, и он великолепно воплотил в жизнь эту связь, которая у нас исчезла уже давно.



Это глубокий человек, с сильным внутренним миром, который верит в силы Духа. Он был тайно крещён своей матерью Марией Ивановной и испытывает особое благоговение к святой Елизавете. Равным образом он весьма привержен символическому.



Там, где Запад избавился от него, не заметив, что это зрительный нерв любого общества, желающего смотреть дальше, нежели на неровности рельефа настоящего, Путин полагает, что символика должна жить в политике.



Он причастен к обоим видам auctoritas и potestas Древнего Рима [власти авторитета и власти силы].

Он мыслит как эллин скорее, чем как англосакс. Он смотрит на политику как на наследницу иерархии основных функций общества, как на империю символов по преимуществу – таинственных связей, сочетающих общественные корпорации друг с другом, предоставляя им общую перспективу.



Он в такой же степени человек действия, что и человек духа, он не выносит обид. Западная "культура" провокаций и Pussy Riot, тщетно ревущих на алтаре базилики "Дерьмо, дерьмо, Бог дерьма!", полностью чужда ему, как, по-видимому, все эти марши всяческой гордости, извергающие свои упадочные чувства под воспалёнными глазами извращённого западного мира.

Нужно знать жизнь президента и эти факты, забытые или неизвестные, которые – если встроить их в перспективу – показывают, до какой степени несовместимыми стали видение власти Владимира Путина и концепция, которой на сей счёт придерживаются на Западе.



Мы расстались с настоящей властью, её цемент растворился в наших смертоносных идеологиях "удачной мондиализации", и наши общества находятся под угрозой распада и утраты корней. Они разлагаются.



В то время как Путин опирается на пронизанный историей эмпиризм, мы каждое утро – понемногу – отсекаем у себя приверженность к ещё одной жизненной ценности и мчимся за новыми химерическими империями – к децивилизации.



Мы оставляем Украину в хаосе, низвергаем режимы, которые защищали нас от терроризма, налагаем санкции на наших друзей и полностью подчиняемся сильным игрокам настоящего момента…

Запад изобрёл идеологию и оставил её в наследство Востоку. Но благодаря Востоку идеология умерла и похоронена в глубокой почве тайги и в руинах ГУЛАГа.



О, если бы Владимир Владимирович Путин мог в один прекрасный день предоставить нам противоядие от разъедающего нас зла, и о, если бы русский народ мог измерить, насколько Бог почтил его, подарив ему такого слугу!

Нам была оказана великая честь – встретиться с Владимиром Путиным в Крыму, в царской летней резиденции Ливадии. Мы были очарованы в ходе этой встречи крепостью его личности.



Его мощь, сила, проницательность взгляда, живость ума, простота речи, которая разрежает бесполезные длинноты по мере того, как поднимаешься к сути дела. Равным образом нас поразила благожелательная серьёзность этого человека.



На его лице можно прочесть страдание под гнётом возложенной на него власти, направленной на служение другим, переживаемой как жречество и принуждаемой к стольким трудным решениям и к отражению постоянного натиска, – но равным образом и подлинное доброжелательство.



И эта склонность к дружбе и к юмору, свойственная русским, поскольку они настоящие и умеют пренебрегать испытаниями и роком, прикидываясь, будто объемлют время как своего союзника.

У Путина есть сознание ответственности перед людьми. Его роль вышла за российские границы, и его решения или советы много раз защитили бы Запад от него самого, если бы мы, Америка и Европейский союз, к ним прислушались.

Когда Колин Пауэлл размахивал в Совете Безопасности склянкой с непонятным содержимым перед лицом легковерного мира, чтобы своим очевидным убеждением внушить покорному собранию мысль о необходимости свергнуть определенный режим, Россия в лице Путина первая воспротивилась этому.



Он предупреждал нас о Ливии, об "арабских веснах", чьи революционные ветра сегодня почти повсюду превратились в радикальные бури, контролировать которые невозможно. Он объяснил нам и Украину, чьи коррумпированные элиты показали ныне свое истинное лицо американцам, пытающимся править ими.

Когда Франция подверглась нападению в "Батаклане", после того как ополченцев "Аль-Нусры" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) инструктировали по приказу нашего правительства, – "Исламское государство" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) сорвалось с цепи, разрушая многотысячелетний труд цивилизации в Пальмире, проникая в ряды миллионов мигрантов, явившихся, чтобы воспользоваться нашей слабостью и наивностью, чтобы несколько разбавить собой наплыв апатридов в итоговом болоте, – Путин – один вопреки всему остальному миру – вмешался на стороне войск Дамаска.

Он снова продемонстрировал свою трезвость и реализм в Сирии. Где бы мы были сейчас без его интервенции? Он изменил ход истории.



И в тот момент, когда я пишу эти строки, мне сообщают, что "Большая семёрка", притязающая сегодня на то, что она представляет интересы мира, и провозглашающая себя "международным сообществом", продлила санкции против России, в то время как наш провал на Украине бросается в глаза всем.

Нужно восхищаться терпением, безмятежностью, глубокой надеждой российского президента, который в одиночку продолжает свою битву с безумством наций. Когда так настоятельно стоит задача создать Европу христиан, "Европу от Атлантики до Урала".



И мы знаем, что под маской лидера кроется человек по-настоящему чувствительный – 4 марта 2012 года он проливал слезы на Манежной площади; обозреватели по большей части их не заметили, а между тем они образуют у российского президента сам источник его верности, глубокой любви к своему народу и своей стране и концепции жертвенной политики.

Но Государь остаётся в одиночестве, и по мере того как он противостоит нашим заблуждениям, наша пресса обрекает его на преследования со стороны сложившихся элит, натягивая картину, чтобы исказить образ того, что есть на самом деле.



Мы стремимся сделать из него катализатор всех несчастий этого мира, объявляя о его изоляции и торжественно чеканя эти слова: ведь в Европе ещё с 1789 года верят, будто слова создают реальность, в то время как реальность мстит за себя тем, кто ей лжёт.



В это время Китай, Индия, добрая часть Южной Америки и Африки смотрят на эту глобалистскую комедию философским взором, ожидая, пока спокойно перевернутся страницы мировой системы…

Жизнь президента уникальна в своём роде. Это хроника великого характера. Единственный государственный человек в Европе – в тот момент, когда миру нужно бы побольше Владимиров Путиных.



История воздаст ему справедливость: он служил, он был стоек, он воплотил свою страну. Он – из той вечной России, трогающей нас и заслуживающей нашей любви и верности.

Филипп де Виллье, Гийом де Виллье

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