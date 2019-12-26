Механизмы любви. Александр Волошин. Часть 2
Самореализация личности.
Автор-сказитель – Александр Волошин
Часть 1 – https://youtu.be/wvyrfiKAOxc
- Механизм человека. Душа управляет телом в своих интересах.
- Самореализация мужчин. Иллюстрация — песня «Первым делом — самолеты».
- Самореализация женщин. Иллюстрация — песня Дианы Дрыгиной «Яблонька».
- Тайна женщин. Внешняя и внутренняя реальность.
- Иллюстрация — песня «Русская матрешка».
- Виды людей: душевные, бездушные, одержимые. Лучший фильм про одержимость – новогодняя комедия «Чародеи».
– Главная героиня Алена Игоревна теряет контроль над собой и перестает быть душевной. Врожденная безрадостность жизни – свойство бездушных людей.
- Роль стабильности в жизни женщины.
- Роль телепатии в общении людей. Иллюстрация — песня про Чижикова.
- Понятие об энергетике людей. Сравнение энергии человека душевного и одержимого. Применение одержимости в государственном механизме.
- Природная модель сближения парня и девушки.
- Близость с одержимым или одержимой.
- Близость с бездушным человеком. Пример — диалог из кинофильма «Обыкновенное чудо» и песня из кинофильма «Соломенная шляпка». Применение бездушия в государственном механизме и в промышленности.
- Выводы.
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