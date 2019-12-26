Механизмы любви. Александр Волошин. Часть 1

Самореализация личности.



Автор-сказитель – Александр Волошин

Часть 2 – https://youtu.be/Gy5km2sj6tQ



- Механизм человека. Душа управляет телом в своих интересах.

- Самореализация мужчин. Иллюстрация — песня «Первым делом — самолеты».

- Самореализация женщин. Иллюстрация — песня Дианы Дрыгиной «Яблонька».

- Тайна женщин. Внешняя и внутренняя реальность.

- Иллюстрация — песня «Русская матрешка».

- Виды людей: душевные, бездушные, одержимые. Лучший фильм про одержимость – новогодняя комедия «Чародеи».

- Главная героиня Алена Игоревна теряет контроль над собой и перестает быть душевной. Врожденная безрадостность жизни – свойство бездушных людей.

- Роль стабильности в жизни женщины.

- Роль телепатии в общении людей. Иллюстрация — песня про Чижикова.

- Понятие об энергетике людей. Сравнение энергии человека душевного и одержимого. Применение одержимости в государственном механизме.

- Природная модель сближения парня и девушки.

- Близость с одержимым или одержимой.

- Близость с бездушным человеком. Пример — диалог из кинофильма «Обыкновенное чудо» и песня из кинофильма «Соломенная шляпка». Применение бездушия в государственном механизме и в промышленности.

- Выводы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wvyrfiKAOxc