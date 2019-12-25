В США появились проблемы, приведшие в своё время СССР к распаду

Поводом стал очередной скандал в Вашингтоне, спровоцированный американским президентом. Напомним, что в своем Twitter-аккаунте Дональд Трамп умудрился оскорбить сразу четырех конгрессвумен, отметив, что все они являются «выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой», а также предложив им вернуться на родину и помочь своим государствам.

Один из ведущих американских журналов Foreign Policy опубликовал статью под названием «Дорога Америки к репутационному краху». В тексте делается вывод о том, что закат былой «мягкой силы» США начался не с президента Трампа, но он всячески способствует этому процессу своей неполиткорректностью и несдержанностью.

Автор статьи приходит к выводу о том, что в случае переизбрания Трампа в 2020 году, многие союзники Америки, привыкшие смотреть на нее, затаив дыхание, больше не станут этого делать. Да, согласно майскому опросу более 10 тысяч жителей США, проведенному Pew Research Center, 55% американцев считают, что Трамп изменил характер и тон политических дебатов в стране в худшую сторону, а у 76% опрошенных комментарии Трампа регулярно вызывают обеспокоенность.

Тем не менее дело не только в президенте, способным парой твиттов привести к ожесточенным дебатам в Конгрессе, вся нынешняя политическая обстановка в США буквально пронизана духом взаимных упреков и недоверия. В том же опросе 85% американцев считают, что политические дебаты в стране становятся все более негативными и неуважительными к чужой точке зрения. Общественное мнение в стране резко поляризуется.

Внешняя политика есть производная от внутренней. Америка теряет свою «мягкую силу», а вслед за ней и часть прежних геополитических позиций не только из-за вызова, брошенного ее могуществу Россией и Китаем, но и в силу внутренних проблем. Американская империя отказывается от своих базовых ценностей (семья, религия), а традиционные институты (армия) вступают в полосу турбулентности.



Вооруженные силы США (как полиция и пожарные) пользуются огромным авторитетом в обществе, а назвать их «величайшими в мире» считает своим долгом практически каждый политик, но проблема в том, что, кажется, американская армия перестает понимать, за что она сражается в десятках конфликтов по всему миру.

Существует очевидный разрыв между двухпартийным милитаризмом в Вашингтоне и скептицизмом среди американских военных ветеранов, сегодня в большинстве своем считающих последние войны страны «пустой тратой времени». Начавшаяся 11 сентября 2001 года так называемая долгая война привела к тому, что 64% ветеранов (согласно соцопросу все того же Pew Research Center) называют иракскую войну, как не окупившую затрат, понесенных США, 58% бывших военных так же оценивают и афганскую кампанию.

«И до тех пор, пока мы не вернемся к внешней политике, завещанной нам отцами-основателями – воздерживаться от участия в распрях других стран, – нам не суждено ощутить себя в безопасности даже в своем собственном доме», – отмечает в своей книге «Смерть Запада» известный американский палеоконсерватор Патрик Бьюкенен. Кто, как не человек, служивший старшим советником у трех американских президентов (Никсона, Форда и Рейгана) и причастный к ряду внешнеполитических успехов США, понимает пагубность бесконечных войн и вашингтонских гуманитарных интервенций?

Несмотря на постоянные военные действия, способность США управлять другими явно ослабла. Достаточно просто обратить внимание на Восточную Азию, Ближний Восток – Америке больше не удается как раньше навязывать свою волю другим странам, хотя она по-прежнему невероятна сильна в экономическом и военном плане. Крайне показателен пример Турции, одной из важнейших стран НАТО, которая просто проигнорировала все угрозы Вашингтона по поводу покупки российского комплекса С-400.

Америка всегда считалась крайне богобоязненной страной, став убежищем для многих гонимых в Европе христианских сект. Но сегодня ситуация меняется: за последние 20 лет американские церкви всех направлений потеряли 20% прихожан, по оценке New York Times, количество пожертвований на религиозную деятельность также сократилось на 50%.



Сокращение численности прихожан свидетельствует об ослаблении социальной сплоченности в американском обществе. В США давно озаботились этой проблемой и пишут целые книги, иногда подходя к вопросу с неожиданной стороны.

Например, известный политолог Роберт Патнэм в своей работе «Боулинг: крах и возрождение американского сообщества» использовал статистику сокращения любительских лиг для боулинга с целью показать падение интереса у рядовых американцев к общественной жизни.



В самом боулинге, пишет Патнэм, нет ничего волшебного, но огромное количество лиг и команд любительского боулинга несколько десятков лет назад были симптомом живого и здорового общества: люди предпочитали общаться вне дома и работы. Вряд ли сегодня американцы играют в боулинг меньше, чем раньше, но все чаще они предпочитают делать это поодиночке, констатирует автор.

Падает численность и многих других гражданских организаций: «Рыцарей Колумба», Красного Креста, профсоюзов, «Лиги женщин-избирательниц» и т. д. Это означает, что сегодня между американцами значительно меньше связей и гражданских дискуссий, чем раньше, они выбирают не общение, а работу и потребление.

Одним из главных столпов гражданского общества является нуклеарная семья. Любое обсуждение упадка гражданского общества в Соединенных Штатах было бы неполным без обсуждения проблем семейной жизни. Нет никаких оснований подозревать, что со времени последней общенациональной переписи 2010 года институт семьи пережил какое-то возрождение. Во всяком случае, скорее всего, наоборот.

Количество американцев, которые никогда не были женаты, достигло рекордно высокого уровня в 2012 году – 25% от всех взрослых, причем доля никогда не создававших семью чернокожих старше 25 лет равняется 36%.



Сегодня количество американских детей, живущих в стандартной семье с двумя родителями, составляет 46%, в 1980 году их было 61%, в 1960-м – 73%. В 1965 году 25% всех чернокожих детей родились вне брака. В 2016 году этот показатель увеличился до 70% и даже превысил 80% в некоторых городских районах. В 1940 годах это число равнялось 5%, что сопоставимо с показателями белых детей. Средний коэффициент американской рождаемости вне брака в 2016 году составлял 52%, а для белых – 30%.

Влияние домохозяйств с одним родителем на будущее ребенка намного серьезнее, чем принято думать: американские исследователи установили, что дети в домохозяйствах с одним родителем в два раза чаще страдают от психических расстройств и зависимостей. 63% самоубийств среди молодежи происходят в домах без отца, 90% всей бездомной молодежи и беглецов происходят из домов без отца, что в 32 раза больше, чем в среднем по стране.



85% всех детей с проблемами поведения происходят из домов без отца, что в 20 раз превышает средний показатель по стране. 71% всех учащихся, бросивших школу, происходит из домов без отца, что в девять раз превышает средний показатель. 85% всех несовершеннолетних в тюрьмах происходят из семей с одним родителем, что в 20 раз превышает средний показатель и так далее.

Советский Союз, одна из самых могущественных империй в истории человечества, рухнул не только из-за падения цен на нефть, сближения США и Китая, Афганской войны и растущего национализма в советских республиках – но прежде всего из-за дискредитации тех идей, которые проповедовал советский строй.

Скучающие на нудных идеологических собраниях комсомольцы, цеховики, ведущие, по сути, уже западный образ жизни сотрудники Министерства внешней торговли – всем им и миллионам других советских граждан советский строй был уже не нужен: огромная империя перестала существовать в течение нескольких лет. Точно так же и американской цивилизации, постепенно отказывающейся от своих ценностей, угрожает пусть и не скорый, но упадок влияния.

Конечно, «мягкая сила» Америки по-прежнему очевидна, США находятся на вершине цивилизационного могущества, но не покидает ощущение, что это – начало заката. Накануне одного из главных национальных американских праздников – Дня независимости (4 июля) – Институт Гэллапа установил, что во второй раз за последние 19 лет менее половины взрослых в США «очень гордятся» тем, что являются американцами.

Foreign Policy прав, когда пишет об упадке американского влияния: в 2018 году только 30% опрошенных в мире заявили о позитивном отношении к США под руководством Трампа, еще несколько лет назад эта цифра равнялась 50%. Сами американцы отказываются от своих ценностей, принесших им успех, и вряд ли даже с приходом политика-демократа неуклонное сокращение американского влияния в мире повернет вспять.



Артем Филиппов



***

.