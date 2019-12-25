Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — сказал Рогозин.

Луна в долгом ящике

Ранее США объявили о старте работ по окололунной станции. В 2017-м «Роскосмос» и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

В НАСА позднее не исключали, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли «Союз», которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность лунных миссий.

Глава «Роскосмоса» также отмечал, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировались на высадку астронавта на поверхности спутника Земли в 2024 году. Тем не менее никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении Луны не получила.

До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию. На итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный Рогозин говорил, что два модуля (узловой и научно-энергетический), которые планировалось пристыковать к МКС в 2021 и 2023 годах, могут оставить на Земле. По его словам, их можно будет приспособить под окололунную станцию.

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