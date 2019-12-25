Главная » Наука

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

07:00. 25 декабря 2019 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции | Русская весна

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — сказал Рогозин.

Луна в долгом ящике

Ранее США объявили о старте работ по окололунной станции. В 2017-м «Роскосмос» и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании такой станции. Однако позднее Рогозин заявил, что Россия откажется от участия в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

В НАСА позднее не исключали, что России поручат создание корабля для доставки космонавтов и астронавтов на орбиту Луны. О том, что для этого могут модернизировать корабли «Союз», которые сейчас летают к МКС, говорил и Рогозин. По его словам, российские корабли обеспечили бы резервную систему для полетов к Луне, повысив таким образом безопасность лунных миссий.

Глава «Роскосмоса» также отмечал, что США интересует орбита Луны, а Россия хотела бы изучать поверхность спутника. Впоследствии и США переориентировались на высадку астронавта на поверхности спутника Земли в 2024 году. Тем не менее никакого развития тема российско-американского взаимодействия в освоении Луны не получила.

До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию. На итоговой пресс-конференции 2019 года на космодроме Восточный Рогозин говорил, что два модуля (узловой и научно-энергетический), которые планировалось пристыковать к МКС в 2021 и 2023 годах, могут оставить на Земле. По его словам, их можно будет приспособить под окололунную станцию.

Читайте также: Путин назвал польского посла «свиньёй» и «сволочью» (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1577245982

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 18 марта 2015
... президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с... Соединенных Штатов, а США Россия считает главным врагом». ... в последнее время возобновилась активная дискуссия по ...останавливает собственные производственные проекты в России и продолжит работу...
Новости России и Крыма. Сегодня 24 марта 2015
...Роскосмос с 2018 года возобновит туристические полеты на ..., заточенного против России». Решение конгрессменов США о поставках оружия... кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах,...«Ангару» могут использовать в проекте «Морской старт» вместо «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 февраля 2016
... ООН при голосовании. Подготовленный Россией и США проект резолюции был распространен накануне вечером... ООН Стаффан де Мистура планирует возобновить переговоры между Дамаском и оппозицией 7...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
...(в рамках Манхэттенского проекта) гидроаккумулирующую электростанцию, ... торжества. В России модно сопровождать очередную...почти задаром, а США повязывает Ирак долговыми...где под предводительством архиепископа возобновились переговоры между правительством и ...
Новости Украины и Новороссии 19 ноября 2015
... заместитель помощника президента США по национальной безопасности...«В настоящий момент проект временного положения направлен министерством... МВФ предложил прямые переговоры России и Украины по ...rusvesna.su Демчишин: Киев возобновит импорт электроэнергии из РФ ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017
... них могла быть и Россия, но переговоры о строительстве в Джибути ее... активизации китайского проекта по присмотру за силами специального назначения США в Джибути... ВВС Сирии в Алеппо (ВИДЕО) Возобновились ожесточенные боестолкновения на западных окраинах...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3214 2720
    sergej 25 декабря 2019 в 13:23

    Как удачно время подобрано в связи с «Северным потоком -2» …С одной стороны открыто враждебные действия , с другой стороны переговоры об участии в проекте американской окололунной станции Gateway…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)