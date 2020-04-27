Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Небензя: «Проект Косово» нежизнеспособен

12:07. 27 апреля 2020 173 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rg.ru @ Александр Борисов

«Ситуация в Косово продолжает усугубляться. Никакие радужные байки о «косовских демократических достижениях», которые нам регулярно рассказывают, не убедят нас в обратном. Мы последовательно заявляем, что этот проект нежизнеспособен», — подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе видеоконференции членов Совета Безопасности по Косово.

Высокопоставленный дипломат указал на тот факт, что косовоалбанское руководство демонстрирует отсутствие заинтересованности в диалоге между Белградом и Приштиной, несмотря на готовность Сербии возобновить переговоры, однако после отмены Приштиной дискриминационных торговых пошлин. «Многие на Западе поспешили приветствовать, в том числе и сегодня, заявление Альбина Курти о снятии пошлин начиная с 1 апреля, — констатировал он. — Однако в действительности они были всего лишь временно приостановлены, а в адрес Белграда были выдвинуты ещё более неприемлемые требования».

Небензя также обратил внимание на то, что США и ЕС возобновили попытки создать условия для возобновления диалога. «Считаем, что такие попытки обречены на провал, если они будут игнорировать положения резолюции 1244 Совета Безопасности и если введенные Приштиной односторонние меры не будут сняты, — говорит российский представитель. — Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС по-прежнему буксует, в первую очередь потому, что Евросоюз не убедился в выполнении косовоалбанцами обязательств, которые они приняли на себя 7 лет назад, прежде всего — о формировании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Рассчитываем, что новый Спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак сможет найти решение этого вопроса».

Резюмируя, дипломат сообщил, что Россия поддержит достижение Белградом и Приштиной устойчивого и взаимоприемлемого решения, основанного прежде всего на резолюции СБ 1244, решения, которое будет соответствовать международному праву и будет одобрено Советом Безопасности ООН.

«Ни форсирование «окончательной нормализации» между Белградом и Приштиной, ни навязывание искусственных сроков не приведут к достижению этой цели, — заявил Небензя. — Совет Безопасности должен продолжить оказывать поддержку МООНК, которая является ключевым международным присутствием в Косово, играющим ведущую роль в мониторинге, поддержании стабильности и создании условий, которые позволят сторонам прийти к окончательному решению путем переговоров».

Между тем постпред РФ выступил с осуждением планов, которые находят поддержку у некоторых государств-членов о создании т.н. «косовской армии». «Они противоречат положениям резолюции СБ 1244 и могут лишь привести к дестабилизации обстановки в Косово и в целом на Балканах, — предупредил он. — Позвольте задать вопрос нашим американским коллегам. Объект «Бондстил» был запущен в рамках миротворческих операций по реализации резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Однако впоследствии он фактически стал американской военной базой в Косово, которая используется для тренировок косовоалбанских подразделений с целью создания «Вооруженных сил Косово», что, как мы уже говорили, противоречит положениям резолюции СБ 1244″.

Мнение

В своей работе «Проект «Косово»: Мафия, НАТО и большая политика» доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова (ОАК).

Согласно выводам ученого, ОАК «создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая — создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма «хозяев большой игры». Вторая — это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании «мины» замедленного действия под Европу в целом». И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе «клана Клинтонов».

Кроме того, Пономарева, описывая феномен западного проекта «Республика Косово», приходит к следующему выводу. «Важно знать, что «независимое» Косово — это не только прекрасная транзитная база для криминальных потоков, это не просто замечательное место для создания тренировочных баз террористов, но и кладовая ресурсов. По имеющимся ископаемым Косово не имеет себе равных на Балканах, а возможно, и во всей Европе», — подчеркивает исследователь, добавляя, что «Республика Косово» — это лишь один из проектов Запада по криминализации, дегуманизации и архаизации мировой системы. Есть и другие: в Северной Африке, Латинской Америке, Азии. Однако это совсем не означает, что сербы, русские и многие другие народы смирились и согласны с этими проектами. Вместе мы сможем стать, как провидчески написали братья Стругацкие, камешками «в жерновах ихнего прогресса» и сделать «все, чтобы на этом камешке жернова затормозили».

Обложка: Фото: iStock

Источник: https://nstarikov.ru/nebenzja-proekt-kosovo-nezhiznesposoben-115027

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
... объединенных наций». Помимо этого, проект резолюции предлагает «проведение независимого расследования... условий. Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением «агрессии ... против законной власти», — сказал Небензя в ходе экстренного заседания СБ...
Новости Украины и Новороссии 10 апреля 2018
... лекций Клима Жукова? Поддержи проект!https://oper.ru/donate/historyАудиоверсия...вызов глобальной безопасности. При этом Небензя отметил, что западных руководителей ...Он утверждает, что этот амбициозный проект «противоречит интересам Европы». Если газопровод...
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2019
...-востока Украины выживать», — сказал Небензя. «Поэтому мы направляем туда регулярные...культурными обычаями?» — обратился к Генассамблее Небензя. Читайте также: Почему Россия не...«Вориэр Вотчер — 2019» (Warrior Watcher). Проект закона 19 февраля был направлен...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2019
... Кабмин будет должен подать проект изменений к Госбюджету на...подали уже сразу два проекта постановлений об отмене результатов...бумажкой для Киева, — Небензя Постоянный представитель России при ...права», — заявил полпред. Небензя отметил, что Россия искренне ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2018
...пули и снаряды», — сказал Небензя. Как заявил дипломат, последние ... европейских партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», известила...только сохранит объем финансирования проекта в 2018 году на...лет: срок для таких проектов в буквальном смысле этого...
Новости Украины и Новороссии 02 июля 2015
... без правовой основы Василий Небензя, заместитель главы дипломатического ведомства...транслировал телеканал «112 Украина». «Проект изменений в Конституцию не предусматривает... президент. По его словам, проект лишь позволяет устанавливать специфический порядок...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)