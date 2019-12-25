Особенности китайских квартир

Вот что пишет Ксения, которая 4 года жила и работала в ПекинеВот ее рейтинг странностей китайских квартир7 место: все жилые комнаты ориентированы на юг.Если вы когда-нибудь посмотрите на план любого китайского города, то увидите вот это.2. Юго-восток Пекина – yandex maps.Такой план – это первый маркер – перед вами Китай. Все дома стоят строго с востока на запад параллельно друг другу. Больше нигде в мире так не проектируют. Почему?В Китае есть одно правило в жилом строительстве (это мне приходится знать в силу профессии) – все жилые комнаты должны быть ориентированы на юг . Не на восток/запад, не на юго-восток и куда-то там еще, а на юг строго , и уж точно никак не на север. Это пошло, скорее всего, из традиционного китайского жилища, которое тоже проектировалось всегда спальнями на юг, либо что-то из феншуя.В итоге, планировки китайских квартир ужасно нерациональные. Половину площади съедает коридор, который затейливо петляет, съедая жилую площадь. В квартире будет гостиная/столовая вообще без окон, причем совмещенная с прихожей и кухней-нишей. Зато спальни смотрят на юг – все по феншую!Кстати, так строят не только на севере, но везде в Китае. Откройте для любопытства карту Пекина, Уханя, Шенженя – везде в жилых районах будет этот параллельный частокол жилых домов. На север всегда будут ориентированы лестницы/лифты и кухни/подсобки, а все комнаты – четко на юг.6 место: маленькие кухни.Так как коммунистический Китай и СССР делят общие градостроительные и общественные идеи, особенно насчет общественного питания, то, так же как и в родных хрущевках, кухни в китайских домах 1950-1980х – очень маленькие.И хорошо, если они вообще есть. Как-то, когда мы с офис-менеджером искали мне жилье, нам встретилась квартира, где кухню переоборудовали в жилую комнату. Я понимаю, ничего личного, просто бизнес… Можно сдать больше комнат отдельным людям, но где готовить?«А где готовить?» – удивилась я вслух.«А ты что, дома готовишь?» – удивилась офис-менеджер в ответ.«Конечно, а ты нет?»«Ну… Пару раз в месяц может быть».3. Кухня у меня дома. От силы 4 кв. м и без окна. При общей площади квартиры ~100 кв. мТо есть, реальность такова, что молодые китайцы кухней практически и не пользуются. Всю еду можно купить на улице – рулет из яйца с луком на завтрак по дороге на работу, обед в столовой возле офиса, ужин – в одной из многочисленных не очень чистых, но дешевых «чифанек», которых в городе миллион, или вообще заказать еду на дом… Дома готовят только китайские старики, прожженные эстеты кулинарии, ну, или иностранцы.5 место: нет духовки.В китайской кухне вообще нет ничего такого, что нужно было бы запекать. Еда либо жарится в воке (огромная сковорода), либо варится (рис), либо готовится на пару (китайские пельмени). Соответственно, духовку можно встретить опять же в новых домах, которые хотят «чтоб было как в ваших Европах». Очень редко, в целом.4 место: нет ванны.Ни в одной из квартир, где я жила в Пекине (а я за четыре года сменила их шесть), не было ванны. Только душ. Хотя нет, в последней ванна есть, но она не работает ???? В последнее время ванны устанавливаются только в современных жилых комплексах, которые немного «косят» под европейские стандарты жилья. Изначально в китайских квартирах они не предусмотрены.3 место: плиточный пол везде!В квартирах, которые делаются под сдачу – это обязательно будет, но в обычных квартирах тоже встречается часто, особенно на юге Китая. Пол выложен плиткой не только в кухне/ванной, но и вообще везде , включая спальни. Вообще везде в квартире плитка! Наверное, для юга Китая это прикольно, но мы тут на севере, и мне определенно не нравится касаться ногами ледяного пола утром зимой. Хотя, я могу понять, плиточный пол проще в эксплуатации и более долговечный.2 место: прозрачные туалеты.Вот еще одна из «азиатских» фишек, которые, конечно, не встречаются в жилых домах, зато часто встречаются в гостиницах: туалет отделен от комнаты стеклянной стеной . А-а-а! Конечно, обычно к ней прилагаются жалюзи, но сам факт такой открытости миру… Полагаю, что ноги этого интерьерного приёмчика растут тоже из исторических жилых домов. Это связано либо с феншуем, либо с тем, что делать туалет внутри дома было дорого, и раз уж он есть, то все должны знать, что вы обеспеченный человек.4. Номер в моей первой гостинице в Пекине – Nostalgia Hotel ????Встречено мной неоднократно в гостиницах в Китае, в основном «старого типа». Зато в новых гостиницах часто встречается огромное окно из комнаты в туалет – современная интерпретация стеклянной стены, видимо.1 место: Отсутствует 4, 14, 24… этаж. 13 этажа тоже нет.Перед вами панель лифта у меня дома. Сколько отсутствующих цифр вы насчитали?:)5. Панель лифта Sanlitun SOHO Beijing.Дело вот в чем. Цифра 4 (四 — si) в Китае несчастливая, потому что созвучна слову «смерть» или «мертвый» (死 — si). Из-за этого в домах никогда нет 4-го этажа, а так же любых этажей, которые содержат цифру 4. Квартиры на этих этажах просто никто не купит:) Тринадцатого этажа, кстати, тоже нет.Эта путаница с этажами у китайцев – повод для шуток со стороны гонконгцев, которые считают цифирные суеверия каким-то глупым помешательством в 21 веке. Тем не менее, в отношении традиций – Китай остается удивительно консервативным.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/osobennosti_kitajskikh_kvartir/2019-12-25-80683