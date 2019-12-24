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Россия как ковчег. Где лежит наш путь в будущее

09:47. 24 декабря 2019 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялось представление общественности идеи стратегического развития России до 2050 года — «Русская мечта». Автор термина Александр Проханов сообщил о завершении первой совместной работы членов Изборского клуба при поддержке Всемирного русского народного собора — книги «Вероучение русской мечты». Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, отвечая на вопросы журналистов о смыслах, заложенных в данной стратегии, отметил, что наше государство не может жить без цели: «Русская мечта может стать той самой национальной идеей, поиском которой занимаются многие последнее время».

#ДеньТВ #Проханов #Малофеев #Русскаямечта #будущее #идеололгия #Изборскийклуб

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k_K6YVZq1GE

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