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Самообеспечение продуктами питания: способ достижения результата в современных условиях. 17-11-2019.

13:52. 23 декабря 2019 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Викторович Иовлев.
Генеральный директор ООО «Альянс МИР».
Доклад “Самообеспечение продуктами питания: способ достижения результата в современных условиях” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни”. 17 ноября 2019г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hAH8fTvcgFk

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