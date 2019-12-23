Е.Ю.Спицын. “Еще раз о “сталинских репресиях””

Интервью четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова писателю Константину Симонову о критическом положении под Москвой осенью 1941 года. Интервью с военноначальником было записано в 1966 году, оно должно было стать частью ...
...какие-то «репрессии», да еще «сталинские»?То, что в 1937 ...главной Победы, вся история сталинского руководства – цепь побед и...дела не характеризовались как в сталинскую эпоху словом «самые» –...и еще другой, не так явно выраженный протест – протест «сталинский»....
... его решения не несу! А раз выбирал – значит, несешь. Судьба власти... от реальности, что удивляет, что еще остались те, кто в них...» Романовых, Гогенцоллеров и кого-либо еще, кто снова мечтает возродить в...
Если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью.
БОЛГАР- БРАТ РУССКИМ ЛЮДЯМ
Первоисточник:
http://pravoslav-voin.info
↑ №21 Vikypr_m Сегодня, 17:39
Ленин В.И. в отношении русских: «стрелять и вешать»
10 января 2012. Фрагмент:
В России насчитывается около 1800 памятников Ленину и до 20 тыс. бюстов. Более 5 тыс. улиц носят имя революционера №1. Во многих городах скульптуры Ленина возвышаются на центральных площадях. Хотя, если бы мы знали о великом вожде всю правду, эти памятники давно оказались бы на свалке.
Анатолий Латышев – известный историк-лениновед. Ему удалось раздобыть документы из секретного фонда Ленина и закрытых архивов КГБ.
- Анатолий Григорьевич, как вам удалось проникнуть в секретные фонды?
- Это случилось после августовских событий 1991 г. Мне выдали спецпропуск для ознакомления с секретными документами о Ленине. Власти думали найти причину переворота в прошлом. Я с утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в Ленина, но после первых же тридцати прочитанных документов был просто потрясен.
Ленин В.И. в отношении русских: «стрелять и вешать»- Чем именно?
- Ленин из Швейцарии в 1905 г призывал молодежь в Петербурге обливать кислотой полицейских в толпе, лить с верхних этажей кипяток на солдат, использовать гвозди, чтобы увечить лошадей, забрасывать улицы “ручными бомбами”. В качестве главы советского правительства Ленин рассылал по стране свои наказы. В Нижний Новгород пришла бумага следующего содержания: “Навести массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. Ни минуты промедления”. А как вам ленинский наказ в Саратов: “Расстрелять заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты”?
- Говорят, Владимир Ильич вообще недолюбливал русский народ?
- Русофобия Ленина сегодня мало изучена.У него в роду не было ни капли русской крови. Мать его была немкой с примесью шведской и еврейской крови. Отец – наполовину калмык, наполовину чуваш.
2
Первоисточник:
http://pravoslav-voin.info
Ленин воспитывался в духе немецкой аккуратности и дисциплины. Мать постоянно твердила ему “русская обломовщина, учись у немцев”, “русский дурак”, “русские идиоты”. Кстати, в своих посланиях Ленин говорил о русском народе только в уничижительной форме. Однажды полномочному советскому представителю в Швейцарии вождь приказал: “Русским дуракам раздайте работу: посылать сюда вырезки, а не случайные номера (как делали эти идиоты до сих пор)”.
- Существуют письма, в которых Ленин писал об истреблении русского народа?
- Среди тех страшных ленинских документов как раз особо жесткие приказы были по уничтожению соотечественников. Например, “сжечь Баку полностью”, брать в тылу заложников, ставить их впереди наступавших частей красноармейцев, стрелять им в спины, посылать красных головорезов в районы, где действовали “зеленые”, “вешать под видом “зеленых” (“мы потом на них и свалим”) чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей…”. Кстати, деньги за “тайно повешенного” (первые “ленинские премии”) оказывались единственными премиальными в стране. А на Кавказ Ленин периодически отправлял телеграммы следующего содержания: “Перережем всех”.
Помните, как Троцкий и Свердлов уничтожали российское казачество? Ленин тогда оставался в стороне. Сейчас найдена официальная телеграмма вождя к Фрунзе по поводу “поголовного истребления казаков”. А это знаменитое письмо Дзержинского вождю от 19 декабря 1919 г. о содержащихся в плену около миллиона казаков? Ленин тогда наложил на него резолюцию: “Расстрелять всех до одного”.
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Анатолий Латышев – известный историк-лениновед. Ему удалось раздобыть документы из секретного фонда Ленина и закрытых архивов КГБ.
- Ленин мог так запросто отдавать приказы о расстреле людей?
- Вот какие записки Ленина мне удалось раздобыть: “Я предлагаю назначить следствие и расстрелять виновных в ротозействе”; “Раковский требует подлодку. Надо дать двоих, назначив ответственное лицо, моряка, возложив на него и сказав: расстреляем, если не доставишь скоро”;
“Мельничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму, что позором было колебаться и не расстреливать за неявку”. А вот одно из писем Ленина к Сталину: “Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной”. Ленин настаивал на расстрелах за “нерадивость” и “нерасторопность”. Например, 11 августа 1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: “повесить (непременно повесить), чтобы народ видел”, не менее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подобрать “людей потверже”. В конце 1917 года, когда Ленин возглавил правительство, он предложил расстреливать каждого десятого тунеядца. И это в период массовой безработицы.
- К православию у него тоже было негативное отношение?………………..”
Военное обозрение, Первоисточник:
http://pravoslav-voin.info
Да ВСЁ мы знаем.
Но не МЫ эти памятники ставили.
Пусть стоят никому не мешают.
И ЦАРЯМ памятники стоят и ЧЁ?
ХОХАЛЬ-ЧИТАЙ ДО КОНЦА, ПЛИИЗ !
ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНОГО БЛАНКА:
“Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей…”. Кстати, деньги за “тайно повешенного” (первые “ленинские премии”) оказывались единственными премиальными в стране. А на Кавказ Ленин периодически отправлял телеграммы следующего содержания: “Перережем всех”.
Помните, как Троцкий и Свердлов уничтожали российское казачество? Ленин тогда оставался в стороне. Сейчас найдена официальная телеграмма вождя к Фрунзе по поводу “поголовного истребления казаков”. А это знаменитое письмо Дзержинского вождю от 19 декабря 1919 г. о содержащихся в плену около миллиона казаков? Ленин тогда наложил на него резолюцию: “Расстрелять всех до одного”!
Ну и что?
Знаю.
Большевики ВЫРЕЗАЛИ Россию.
Вот просто тупо РЕЗАЛИ.
И Сталинидзе один из них.
И Жуков начинал с того что рубал шашкой БЕЗОРУЖНЫХ крестьян.
И что?
ХОХАЛЬ – ТВОЯ ПОЛОВИНА “ПРАВДА” ХУЖЕ ОБМАНА ,ПРОВОКАТОР!
НЕ БОЛЬШИВИКИ , А ” ЖИДО-БОЛЬШЕВИКИ” ИЗ НЮ-ОРКА ,НА ТЕНЬГАХ ЯКОФА ШИФТА -И ОСТАЛЬНАЯ ЖИДО-БАНКИРСКАЯ СВОЛОЧЬ!
А тогда , В 20-ЫЕ ГОДЫ,тов. СТАЛИН БЫЛ НИКТО – ТОГДА ИМЕННО МОВШЕВИЧ-СФИРДЛОФ БРОСАЛ ТЫСЯЧИ КАЗАКОВ ПОД ЛЬДУ РЕКИ ДОНА в феврале!
IN THE MIDST OF THE WINTER !
А ТЫ ,ХОХАЛЬ ДУРАК, ЕСЛИ НЕ ЧИТАЛ ПРО ЗЕМЛЯЧКУ ЗАЛКИНД, И БЕЛА КУН, ЖИДО-БАЛЬШИФИКИ РАЗУМЕЕТСЯ , ТА ЖИДО-СТЕРВА , С ДЫМЯЩИМ МАУЗЕРОМ !
ЧИТАЙ ОСЕЛ, И ПИШИ ФАКТАМИ , , А НЕ БОЛТОВНИ !
А ты узнай как НИКТО Сталин вместе с Тухачевским ДРАПАЛ от поляков.
Или как РЕЗАЛ русских под Царицыным.
———
войска Западного фронта под командованием Тухачевсткого стремительно продвигались к Висле. 23 июля 1920 года главнокомандующий Сергей Каменев приказал Тухачевскому форсировать Вислу и взять Варшаву не позднее 12 августа. Войскам же Юго-Западного фронта под командой Егорова (Сталин был членов РВС и комиссаром фронта), следовало продолжать наступление на юг, захватить Львов и быть готовым к отражению возможного удара из Румынии.
1 сентября 1920 года Иосиф Сталин был снят с постов комиссара и члена РВС Юго-Западного фронта
А ТЫ ХОХЛАМА ,УЗНАЙ ,ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ ТОГО , , КАК ЕВРОПА ДРАПАЛА И ПРОСИЛА СТАЛИНА РАНШЕ НАЧАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ , , А ТО ПРИ АРДЕНЫ АНГЛО-ЦИОНИСТАМ СТАЛО ЖАРКО ОТ ГИТЛЕРА !
ПРИ ТОМ , ОТ 2 СОРТ ЗОЛДАТЕН-ПРИЗЫВНИКОВ !
ОСЕЛ ТЫ , ГОЛОДНЫЙ ЖИДО-ХОХАЛЬЧИК !
А КУЛЬТУРНЫЕ ХРАНЦУЗЫ ПОСТРОИЛИ В ПАРИЖ “ПАНТЕОН СЛАВЫ” ,ТАМ ВСЕ ГЕНЕРАЛЫ, МАРШАЛЫ, ПИРАТЫ,МИНИСТРЫ-И “КОНЕЦ-ДЕЛУ ВЕНЕЦ!”
И нету у них кладбище-МОГИЛА С ПОЗЕЛЕНЕВШИМИ КОСТЯМИ С ПЛЕСЕНЬЮ в центре столицы ! ПРОСВЕЩЕНИЕ , ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, МУЛЕН РУЖ,LÁRK DE TRIUMF ,ПЕРВЫЕ ПИСОАРЫ С 1632г,первые кареты-такси в Париже-biensur-тоже!
Не грех заимствовать опыт !
ИНАЧЕ РАЗБРАСЫВАТЬ ПО РУСИ ЖИДО-КАМНЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ДАЙ БОГ ,ЗАБЫЛИ ПРО СИФИЛИСТИЧНОГО ГЕЯ БЛАНКА , , , ОЙ-ОЙ – КАКОЙ БЕДОЙ !
——
ХОХАЛЬ – ТВОЯ ПОЛОВИНА “ПРАВДА” ХУЖЕ ОБМАНА ,ПРОВОКАТОР!
Болгарин ты болен.
Хвалишь Сталини но орёшь на Ленина.
А они ОДИНАКОВЫ ))
Сионисты сыграли существенную роль в октябрьском перевороте 1917 года. Известно, что летом 1918 года только в Петрограде в высших эшелонах власти из 298 человек 271 были сионистами. 265 из этих 271 были привезены Троцким из Нью-Йорка.
http://www.liveinternet.ru/users/2587857/post90091607/
«пламенный революционер» БЛАНК постоянно заявлял: «А на Россию мне плевать».
1
Вот что писал И.А. Бунин о Ульянове-Ленине:
«… Выродок, нравственный идиот от рождения.
Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек…
И все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?»
Для Ленина СССР вовсе не был неким новаторским государственным образованием. Финансируемый кайзеровской Германией, этот «пламенный революционер» постоянно заявлял: «А на Россию мне плевать». Меньше всего «вождь мирового пролетариата», одержимый зудом глобализма, думал об Отечестве. Предполагалось, что союз должен объединить все государства земного шара по мере того, как в них будут происходить «пролетарские революции». Россия и была расчленена на несколько «самостоятельных», придуманных республик — Украину, Белорусию, чтобы показать «всемирность» большевистской революции, именуемой сегодня американским глобализмом. При этом Сталин, например, в 1920 г. писал: «Окраины России обречены на неминуемую империалистическую кабалу без политической, военной и организационной помощи центральной России». Оккупированная «пламенными революционерами» Россия всегда была особого рода политическим инструментом в руках большевистской номенклатуры и ее вождей, стремившихся к мировой гегемонии, которую они в целях маскировки называли «победой социализма во всемирном масштабе», как сегодня НАТОвские бомбардировки именуются «демократическими ценностями». То есть, Союз с юридической точки зрения, был государственной структурой, базирующейся на правовых последствиях «Великого Октября», а вовсе не на свободном волеизъявлении народов. Земли передали вместе с мужиками. Привкус рабства и крепостничества — основа союзных республик…
Это когда Ленин заключил с Германией похабный и грабительский «Брестский мир» под пляску гопака. Оправдывая этот предательский сговор с кайзеровской военщиной, «Ильич» прямо заявил: «Мы защищаем не великодержавность: от России ничего не останется. Мы утверждаем интересы мирового социализма которые выше интересов национальных». Это дало возможность начальнику штаба Восточного фронта генералу Гофману в 1919 году заявить: «В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа». Не буду подтверждать слова генерала деяниями гетьманов и грушевских. Напомню лишь, что немецким платным агентом являлся и ленинский сатрап на Украине — Христиан Раковский. А главным организатором и финансистом «державы» был небезызвестный сионист А. Парвус. Мина ленинской модели «национально-государственных образований» сработала через 60 лет после его путешествий «на халяву» в запломбированном вагоне.
3
Результаты РЕПРЕСИЯХ ЖИДО-БАЛЬШИФИКОВ ИЗ НЮ-ОРКА- USA-1918г
В ходе «первой волны репрессий», в течение только 1918г было расстреляно 16000 священников.
В течении «второй волны», когда был арестован Патриарх Тихон, расстреляно около 10000 представителей духовенства.
Владимир Солоухин в своей статье «Читая Ленина» приводит сотню драконовских цитат и распоряжений вождя. Приведу несколько:
«Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля… Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление, нам этого мало. Нам надо не только запугать, нам надо сломать и пассивное сопротивление, несомненно еще более опасное и вредное. И мы имеем средство для этого… Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность».
О пролетарской гегемонии: «Подчинение, и притом беспрекословное, единоличным распоряжениям советских руководителей, диктаторов». «Необходимый военный поход против деревенской буржуазии, срывающей нашу монополию». «Нужен крестовый поход рабочих против укрывателей хлеба. Потому что распределяя его, мы будем господствовать над всеми областями труда». «В настоящее время задача преодоления и подавления сопротивления в России окончена в своих главных чертах. Россия завоевана большевиками».
А вот как выглядит человеколюбие «вождя мирового пролетариата» в газете «Правда», 15 сентября 1911 года (Еврейская газета, издающаяся в Нью-Йорке) «Мы надеемся, что пуля, угодившая в Столыпина, верно попала в цель, что она выполнила свое назначение, что мудрая пуля освободила Россию и мир — от гнусного создания, человечество от великого позора. Мы не боимся и нас не пугает, что человек стрелявший в не человека (изверга) — еврей; что рука, вновь поднявшая в России знамя борьбы, знамя свободы, — это еврейская рука. Столыпин порешил жизнь и умер Николаевским лакеем, Николаевским вешателем!»
Или же «Брестский мир». Оправдывая свой предательский сговор с кайзеровской военщиной «Ильич» прямо заявлял: «Мы защищаем не великодержавность: от России ничего не осталось кроме Великороссии, а на Россию мне плевать, и даже не национальные интересы, – мы утверждаем интересы мирового социализма, что выше интересов национальных, выше интересов государства».
Представителем и инструктором «Ильича», как утверждает «Большая советская энциклопедия», был «крупный марксистский теоретик», помогший Ленину и К добраться в запломбированном вагоне в Петроград, сионист А. Парвус. Вот что он докладывал в Берлин в 1915 году: «Интересы германского правительства, вполне совпадают с интересами русских революционеров. Русские социал-демократы могут достигнуть своей цели только в результате полного уничтожения царизма. Германия не сможет выйти победительницей из этой войны, если до этого не вызовет революцию в России. Но и после революции Россия будет представлять большую опасность для Германии, если она не будет расчленена на ряд самостоятельных государств. Отдельные группы русских революционеров уже работают в этом направлении. Но для этого требуются значительные деньги». Таков был план видного идеолога большевиков и куратора «Ильича».
Германский генштаб уделил «внимание» двум направлениям; активизации различных сепаратистских группировок типа «Союза освобождения Украины», но главную надежду в деле разрушения России возложил на большевиков-ленинцев. Документально установлено, что Ленин во время войны получил от «Союза освобождения Украины» $5 тыс. на возобновления выхода своей газеты, которую издавал в Швейцарии. Отдельные экземпляры ее пересылались в Германию, где в морском министерстве перепечатывались на папиросной бумаге в большом количестве экземпляров и пересылались в Россию, где «ленинская политика» во время Гражданской войны количеством жертв превзойдет в несколько раз фронтовые потери России в войне… …
Простое порабощение, как сейчас говорят, грантоедами лишает народ цветения, полнокровного роста и духовной жизни в настоящее время. Геноцид, особенно такой тотальный, какой проводился в течении десятилетий на Русских землях, большевиками и самостийниками, лишает народ цветения, полнокровной жизни и духовного роста в будущем. Генетический урон невосполним, и это есть самое печальное последствие того явления, которое и сегодняшние коммутанты, захлебываясь от восторга, именуют – ленинианой… Николай Яременко
ДЛЯ РУГАТЕЛЕЙ СТАЛИНА !
СО СЧЕТОВ В БАНКАХ ШВЕЙЦАРИИ, КАК БЫЛО У БЛАНКА, БРОНЩЕЙНА,ГЕЛЬФАНДА,И ВСЯ СВОБОЧЬ ПАРХАТАЯ!
I-Руководство Архипелага ГУЛАГ состояло только из евреев. Начальники- Израиль Плинер,Федор Ейхманс, Берман Яков Матвеевич – До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов. Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР – Фирин Самуил Яковлевич. Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря – Коган Самуил Леонидович. Начальник лагерей и поселений Северного края – Финкельштейн. Начальник лагерей и поселений Свердловской области – Погребинский.
По распоряжению Урицкого Несколько барж с арестованными офицерами были потоплены в Финском заливе—-Его руки тоже замараны кровью безвинных людей
II-ЕВРЕИ-НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕСТАХ Московская область-Реденс Ленинградская область-Заковский Западная область-Блат,Азово-Черноморский край-Фридберг Саратовский край- Пилляр,Сталинградский край-Раппопорт,Оренбургская область-Райский Горьковский край-Абрампольский,Северо-Кавказский край-Файвилович,Свердловская область-Шкляр,Башкирская АССР-Зеликман,Западная Сибирь-Гоголь,Восточная Сибирь-Троцкий Средняя Азия-Круковский Белоруссия-Леплевский.1-й зам. Наркома-Я.С.Агранов-еврей.Главное управление рабоче-крестьянской милиции(ГУРКМ)-Л.Н.Вольский-еврей.Главное управление пограничной и внутренней охраны(ГУПВО)-М.П.Фриновский-русский.ГУЛАГ-М.Д.Берман-еврей. Административно-хозяйственное управление(АХУ)-И.М.Островский-еврей.Финансовый отдел(ФИНО)-Л.И.Берензон-еврей.Отдел кадров(ОК)-Я.М.Вейншток-еврей
III-Особоуполномоченный НКВД СССР — В.Д.Фельдман-еврей.Кроме того, в состав ГУГБ-т.е. госбезопасности,входили следующие отделы:Особый отдел(ОО)-М.И.Гай-еврей. Экономический отдел (ЭКО)-Л.Г.Миронов-еврей.Иностранный отдел(ИНО)-А.Х.Артузов,хез Оперативный отдел(Оперод)-К.В.Паукер-еврей.Специальный отдел(Спецотдел)-Г.И.Бокий-украинский еврей. Учетно-статистический отдел(УСО)-Я.М.Генкин-еврей-Нарком НКВД–Гершель Гершелевич Иегуда-Генрих Ягода-”Честь” изобретения этих знаменитых лагерей смерти принадлежит иудею Натану (Нафталию) Ароновичу Френкелю, о чем из “скромности” западная печать никогда не упоминает, сваливая “лагеря” на “козла отпущения” Сталина-ДА ЗДРАВСТВУЕТ тов. СТАЛИН – ” БЕЛыЙ ДУХ-РУССКИЙ ЩыК – ЗОВ 21 ВЕКА !
IV- Среди 556 большевистских руководителей молодой России, имена которых официально опубликованы в 1918-19 гг., 448 были евреями. ЦК меньшевиков и эсеров насчитывали 55 евреев и 6 прочих. ЦК большевистской партии в тот период состоял из 2 русских и 10 евреев, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) состоял из 42 евреев и 19 русских, латышей, грузин и прочих. Совет народных комиссаров насчитывал 17 евреев и 5 лиц других национальностей. Московская ЧК возглавлялась 23 евреями и 13 «прочими», по преимуществу латышами. Сообщение об избрании Екатеринославского городского комитета РСДРП(б) на общегородской конференции РСДРП(б). «Открытым голосованием избраны в комитет: Петровский, Аверин, ватин, Квиринг, Копылов, Власенко, Гопнер, Эпштейн, Баглей, Хавский и Ройземан» («Звезда», № 70, 20 августа 1917 г. «Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине», т. 1, Госизд. Политической литературы, 1957 г., стр. 735)
ЖИД БЛАНК- „ЧЕМ БОЛЬШЕ РАССТРЕЛОВ – ТЕМ ЛУЧШЕ!“
А в чем, собственно, был виноват перед советской властью боевой офицер, кавалер двух Георгиевских крестов, объявленный «злостным антисоветчиком, активным участником контрреволюционного заговора»? Слухов об этом до сих пор ходит много. Вот беспристрастное мнение бывшего старшего помощника Генпрокурора СССР Д.А.Терехова, доцента Высшей школы КГБ. В 1968-м, когда Лукницкий-старший обратился к Генпрокурору с просьбой о помиловании Гумилева, именно он изучил его дело как начальник отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Прокуратуры СССР. «По делу установлено, что Н.С.Гумилев действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное, которое в настоящее время относится к роду особо опасных государственных преступлений, а так называемое сейчас иное государственное преступление, а именно – не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщицкую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, нет. Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса: пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему обратиться «с доносом».
Преступление совершено не по политическим мотивам… Соучастием недонесение по закону не является. Нельзя смешивать в одну кучу и тех, кто согласился участвовать в заговоре, и тех, кто от этого категорически отказался. В настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, которое не было подтверждено материалами того уголовного дела, по которому он был осужден …»
Так почему же реабилитация затянулась на 23 долгих года, хотя все ясно было еще в 1968-м?
Нельзя было замахиваться на святое для правящей КПСС при Брежневе, Андропове, Черненко, том же Горбачеве имя Ленина! Реабилитация означала бы, что поэта, ученого с мировым именем ни за что расстреляли при гуманисте Ильиче. А дело сфабриковали. У нас, как известно, все злодеяния творились при культе личности Сталина, а Ильич был добрейшим человеком. Есть даже придуманная в НКВД фальшивка, что Горький приходил к Ленину просить за Гумилева, и тот сказал: «Пусть лучше будет больше одним контрреволюционером, чем меньше одним поэтом!» И послал срочную телеграмму помиловать. Да Зиновьев не подчинился.
На самом деле Ленин согласился с применением суровых мер к арестованным по делу профессора Таганцева, о которых ему доложили Дзержинский и нарком юстиции Д.Курский. А его позиция четко выражена в секретной записке членам Политбюро: «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать.»
Так что все репрессии, бессудные расстрелы начались при гуманисте Ильиче.
«ДОБРЫЙ» СЛЕДОВАТЕЛЬ
Есть еще миф, что Якобсон, ведший дело Гумилева, не знал его роль в поэзии, потому и подтасовал факты, сделав активным участником заговора. Но уж Яков-то Саулович Агранов, зам председателя ЧК-ОГПУ-НКВД, курировавший дело Таганцева, не мог не знать эту фамилию. Он занимался в чекистском ведомстве творческой интеллигенцией. Был знаком с Есениным, Маяковским, имел любовную связь с Лилей Брик. Позже вскрылась его подлая роль в « деле Таганцева.» Профессор Петербургского университета, арестованный по обвинению в заговоре, молчал 45 дней. Тогда чекист убедил его подписать соглашение. «Я, Таганцев, сознательно начинаю давать показания о нашей организации, не утаивая ничего… не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса.» И показал профессору свою расписку: «Я, уполномоченный ВЧК Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд… Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания.»
По «делу» Таганцева ЧК расстреляла 87 человек из 201 арестованного. Включая наивного профессора. Без всякого суда. Где-то у станции Бернгардовка.
Возможно, публичные сталинские процессы 30-х, где обвиняемые признавались в самых жутких преступлениях, оговаривая себя и других, строились по методике Агранова. Им всем обещали жизнь. И казнили. Самого Агранова расстреляли как врага народа в 1938 г.
Не исключено, что и само «Дело Таганцева» было провокацией чекистов. Еще 5.12.1920 г Дзержинский разослал в губернские ЧК совершенно секретный приказ, требуя устраивать фиктивные белогвардейские организации «в целях быстрейшего выяснения иностранной агентуры на нашей территории.» Чекисты сами создавали «подпольные организации, террористические группы» и сами же судили этих «террористов». Так что любую группу можно было объявлять контрреволюционной.
P.S. Так уж случилось, что детство мое прошло близ станции Бернгардовка. А первая журналистская практика – во Всеволожской районной газете, которая и выступила в 2012 г с призывом собрать деньги на памятник Гумилеву. А еще я учился на одном курсе журфака Ленинградского госуниверситета с Сережей Лукницким, мы общались. И на встречах выпускников всегда его вспоминаем. Пусть эти заметки будут памятью о прекрасном человеке, вернувшем доброе имя Николая Гумилева.
Вячеслав → ХОХОЛ 8 ноября 2019 в 17:10
https://pandoraopen.ru/2019-11-08/lenin-byl-prav/comment-page-1/#comment-445655
И не мудрено… Согласно генеалогической информации, скрупулёзно собранной Анной Ильиничной Ульяновой и хранящейся в ныне рассекреченом архиве музея В.И.Ленина, по материнской линии В.И.Ленин — чистокровный еврей. Дедушка его матери (прадед В.И. Ленина) — Сруль Мойшевич Бланк. Её отец (дед В.И. Ленина) — Израиль Бланк, переименован в Александра после того, как коварно обходя установленные для евреев в России барьеры, принял обряд крещения.
Дед Ленина, по отцовской линии, Николай — русский, но с примесью калмыцкой крови. Этот дедушка отличился тем, что состоял в супружеских отношениях с собственной дочерью Александрой Ульяновой, младшей его на 25 лет, и прижил от неё четверых детей. Последним ребёнком этого, уже 67-летнего, кровосмесителя был Илья Николаевич — отец Ленина.
После смерти Ильи Николаевича официально зарегистрированным опекуном всей семьи Ульяновых и воспитателем всех детей был опять таки еврей, директор местной гимназии Фёдор Керенский, отец будущего главы Временного Правительства.
Владимир Солоухин в книге “При свете дня”, стр. 49 характеризует “гениального вождя мирового пролетариата”: “в семье были обеспокоены поведением Володи, а точнее сказать – его здоровьем. Его душевным здоровьем, его психикой… в нем пробудился бес разрушения,…в него вселился дьявол… у подростка появились отклонения психики, началась пока еще очень робко та болезнь мозга, которая потом целое мозговое полушарие высушит до величины грецкого ореха (обнаружено при вскрытии), но которая в зрелом возрасте Владимира Ильича развила в нем чудовищную, бешеную, не знающую никаких преград агресcивность. Если бы больной сидел дома под присмотром родных – это одна картина. Но он волею судеб сделался диктатором над сотнями миллионов людей. И полились реки крови”. Мало этого – последние находки в архивах подтвердили, что Бланк был и грязным гомосексуалистом. Его любовниками были Цедельбаум (Зиновьев), с которым он провел несколько медовых месяцев в воспетом иудейскими пейсателями шалаше в Разливе под Санкт-Петербургом, Бронштейн (Троцкий) , и другие представители человеческих отбросов.
Вячеслав → Ларион 8 ноября 2019 в 16:52
Почему одним из первых декретов большевиков стал декрет “ОБ ОТМЕНЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ГОМОСЕКСУАЛИЗМ”?
19 декабря 1917 года, сразу после декретов “О мире”, “О земле”, “Об отмене брака” и о “О детях”, выходит декрет Ленина “Об отмене наказания за гомосексуализм”. Лозунги революции в области половых отношений, в Советской России 20-х годов, вытекают из классической теории коммунизма, разработанной ещё её основоположниками, и в первую очередь Марксом, Энгельсом, Бебелем и другими. Эта теория в первую очередь требует распада моногамной семьи и переход на удовлетворение сексуальных потребностей в т. н. “свободной любви” с обязательной постоянной сменой т. н. “партнёров”. Он это сделал, ещё и потому что 90% пламенных геволюционегов были голубыми… Ещё в 1904-м году Ленин писал: “раскрепощение духа чувсвенности”, или другими словами “энергии, направленной не на семейные псевдоценности”, поможет выплеснуть это сгусток на дело победы социализма”…
И только Сталин вернул эту уголовную статью обратно…
Вячеслав → Ларион 8 ноября 2019 в 16:52
О ПРЕСТУПЛЕНИИ К РОССИЮ ЖИДО-большевиков :
https://pandoraopen.ru/2019-11-08/lenin-byl-prav/comment-page-1/#comment-445655
Почему одним из первых декретов ЖИДО-большевиков стал декрет “ОБ ОТМЕНЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ГОМОСЕКСУАЛИЗМ”?
19 декабря 1917 года, сразу после декретов “О мире”, “О земле”, “Об отмене брака” и о “О детях”, выходит декрет Ленина “Об отмене наказания за гомосексуализм”. Лозунги революции в области половых отношений, в Советской России 20-х годов, вытекают из классической теории коммунизма, разработанной ещё её основоположниками, и в первую очередь Марксом, Энгельсом, Бебелем и другими. Эта теория в первую очередь требует распада моногамной семьи и переход на удовлетворение сексуальных потребностей в т. н. “свободной любви” с обязательной постоянной сменой т. н. “партнёров”. Он это сделал, ещё и потому что 90% пламенных геволюционегов были голубыми… Ещё в 1904-м году Ленин писал: “раскрепощение духа чувсвенности”, или другими словами “энергии, направленной не на семейные псевдоценности”, поможет выплеснуть это сгусток на дело победы социализма”…
И только Сталин вернул эту уголовную статью обратно…
ЖИДО-ПЕДЕРАСТИЯ В КРЕМЛЕ !
Откуда растут рога ДЬЯВОЛА?
Сегодня- Болг. преса:
http://www.budnaera.com/201403/140801016.html
Ленин бил гей, разкриват интимни писма. Сталин е знаел!
Ленин-БЛАНК и Зиновиев-Цедельбаум са били хомосексуалисти. Сталин е знаел!
За първи път статията на Соколов с любовната кореспонденция между Ленин и Зиновиев е публикувана през 1996 г. във вестник ,,Русский взгляд” бр.3, под заглавие – ,,Ленин – палач на руския народ и обикновен педераст”. След това същата статия излиза във вестник ,,Русский порядок” /бр.38-40/.
През същата 1996 г. откъси от кореспонденцията на педерастите Ленин и Зиновиев се появяват във вестник ,,Наше отечество” /бр.55/, под заглавие „Марксисткият любовен триъгълник”.
От десетина години насам из руския печат спорадично излизат факти от засекретените архиви на ЦК на КПСС, разкриващи потресаващи факти за сексуалната ориентация на някой от вождовете на пролетарската революция. Още през 1996 г. са разкрити и публикувани част от писмата, разкриващи педерастките подвизи на най-високопоставените болшевики. Факти за това, че трима от най-главните диктатори на Русия – евреите Ленин /Бланк/, Троцки /Бронштайн/ и Зиновиев /Радомислский/ – са имали уклон в педерастията, бяха открити и публикувани от историка Соколов.
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И так, пламнала любов между Ленин и Зиновиев още в Швейцария. Именно там, в своята квартира, Надежда сварва своя мъж и съратник Володя в обятията на Гришка Зиновиев, като Гришка ,,чукал” Володя. След този неприятен случай, ,,когато тя най-напред ни свари” /по думите на Зиновиев/, срещите на тези двама педерасти-марксисти не прекъснали, но се наложило да бъдат по-внимателни. Крупская, разбира се, е подозирала, че те продължават да се сношават, но била принудена да търпи.
Ленин и Зиновиев са се срещали и във Франция, и в Австрия, и в Полша. Ленин и Зиновиев заедно са съчинявали книжката”Социализма и войната”, издадена през 1916 г. След февруари 1917-та, Ленин, Зиновиев, Крупская и Инеса Арманд, заедно с десетки още болшевики, пристигат с пломбиран вагон под немска охрана в Русия. За съжаление, те така и не са написали книжка „За педерастията в редовете на социалдемокрацията”. Не са написали и книжка „За ползата от педерастични сношения за революционерите марксисти”. Не са написали и книжка „За необходимата пълна свобода за педерастите в бъдещето комунистическо общество”.
Още с пристигането си в Петроград, Ленин започнал да навива своята партия да завладее властта и за „социалистическа” революция. През юли 1917 г. не им се удало. Трябвало да се крият. На 8 юли Сталин и Алилуев съпровождат Ленин и Зиновиев до станцията Разлив, на 34 километра от Петроград. Ленин и Зиновив отначало се настаняват във вилата на работника Емелянов. Скоро /както е в официалната хронология/ Емелянов решил, че във вилата е все пак опасно, съседите могат да видят Ленин и Зиновиев и да съобщят за тях. Ето защо ги скрил на един остров на езерото Разлив и там са им оборудвали спалня в една колиба. Жената и синовете на Емелянов са им носили тук храна. Ленин и Зиновиев са живели заедно месец време.
Защо Ленин и Зиновиев са се оказали заедно, а не са се скрили от Временното правителство по отделно в различни дупки? Главната причина – това е желанието на Ленин да се наслаждава на ласките на ,,милия приятел”.
Историкът Соколов привежда намерената в архива на Зиновиев любовна записка от Ленин. Писмото е написано още на 1 юли 1917 г. „Григорий! Обстоятелствата ме накараха незабавно да се скрия от Петроград. Далече да замина не е възможно, работата не позволява.Другарите предлагат едно място, което било напълно безопасно. Но така скучно е да бъдеш самотен,… Присъединявай се към мен, и ние ще си прекараме двамата чудни дни далеч от всичко…Ако можеш да се уединиш с мен, телефонирай бързо – аз ще дам указания да приготвят всичко за двама души.” Зиновиев, разбира се, веднага се съгласил. Ленин и Зиновиев приятно си прекарвали времето сред природата, в колибата на езерото Разлив, отдавайки се на ласки. Къпали се и се препичали на слънце. Зиновиев бил във възторг. Жалко, че в ония времена е нямало видеокамери.
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ЖИДЫ-МУЖСКИЕ ПРОСТИТУТКИ В КРЕМЛЕ ОКОЛО ЛЕНИНА-БЛАНКА ( СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ХОХАЛЬ )
След месец ЦК отправя своя вожд ЛЕНИН на още по безопасно място, във Финландия. Зиновиев го наляга силна мъка и през септември пише писмо до Ленин: „Скъпи Вова! Няма да повярваш колко ми е мъчно тук без теб, как само ми липсваш, ти и нашите ласки. Няма да повярваш, не съм се докосвал до никой от мига, в който ти замина. Можеш да бъдеш съвършено уверен в моите чувства към теб и в моята вярност. Повярвай ми, нито до мъж, нито до жена не съм се докосвал, нито ще се докосна. Само към теб, мой най-близък приятел…Пристигай, не се бой, аз ще приготвя всичко по най-добър начин.” Вероятно Ленин не откликва на това писмо и тогава Зиновиев, след седмица, му пише следващото: „Мили Вова! Не ми отговаряш, наверно си забравил своя малък Гершел. А аз съм приготвил за нас забележително гнезденце.Можем да бъдем там по всяко време, когато си поискаме. Една прекрасна квартирка, където ще ни бъде хубаво и никой не ще попречи на нашата любов. Ще бъде така прекрасно, какти преди. Аз помня какво щастие бе за мен да те срещна. Помниш ли, още в Женева, когато ни се налагаше да се крием от твоята жена…Никой няма да ни разбере, нашите чувства, нашата взаимна привързаност… Пристигай бързо, чакам те, цвете мое. Твой Гершел”.
В края на октомври двамата педерасти отново се срещат в Петроград. Тук болшевиките и левите есери извършват държавен преврат, възползвайки се от пълната безпомощност на идиота Керенски. Ленин изпраща временно Зиновиев в Москва, за да помага за преврата и там. Зиновиев пише на Ленин от Москва: „Илич! Всичко, което ми поръча, изпълних…..Тук е много тежко и сложно, но мен ме топли мисълта, че след броени дни ще те видя и прегърна в своите обятия. Пазиш ли още нашето гнезденце? Да не би да водиш там други? Аз тук много страдам, и само надеждата за твоята вярност ме топли. Целувам твоето марксистко дупенце.Твой Гершел”.
„При прочита на тези записки – пише историка Соколов – възникнаха два въпроса. Първият – коя е била тая жена, от която Ленин и Зиновиев са се криели в Женева? И втория – кой от тях е бил активният любовник и кой пасивният.” Коя е била тази жена, скоро се изяснява. През 1918 г. Зиновиев пише за нея по конкретно: „Вова! Всеки път, когато съм далеч от теб, се измъчвам ужасно. Все ми се струва, че аз седя тук, страдам по теб, а ти точно в тази минута ми изневеряваш. Знам те, че си голям палавник. А аз се държа и нищо не си позволявам. А при теб положението е по- отвратително – трябва винаги да бъдеш с Надя. Разбирам те… И колко е трудно да се преструваш пред околните, също разбирам. Сега е по-леко – не е необходимо нищо да крием от нея, както тогава в Женева, когато ни свари най-напред…”
Да, в Женева жената на Ленин ги сварила, и тримата били в шок. Вождовете на световната революция вероятно са продължавали да се срещат тайно от Крупская, но след време Ленин признал на жена си за своето непреодолимо желание да се наслаждава с Григорий в леглото, и тя се смирила и повече не се противопоставяла. А дали за педерастическия уклон на Ленин е знаела Инеса Арманд – за това няма никакви данни.
А от следващото писмо на Зиновиев става ясно кой от тях е активен педераст и кой пасивен. От фронта Зиновиев пише: „Вова! Да не би да срасна твоето дупенце от времето на нашата разлъка? Да не би да е предало богу дух през това време?..Скоро ще си дойда и ще се заемем с прочистването на твоето мило дупе.”
През пролетта на 1918 г. Зиновиев /по думите на Сталин/ ,,бе умрял от страх”, когато белите започнали настъпление към Петроград и пише от Нарва на Ленин съвсем откровено: „Вова, скоро се връщам и повече не ще те изпусна от своите обятия. Врагът бяга по всички фронтове. Така че –чакай ме и бързо се подмивай, скоро съм при теб.”