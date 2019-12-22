Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Создание общинных производств как основы Державности. 17 ноября 2019г.

13:41. 22 декабря 2019 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Олег Сергеевич Бажин.
Славянская Нижегородская община.
Доклад “Создание общинных производств как основы Державности ” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни”. 17 ноября 2019г.

Быть ДОБРУ!

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4kd1i7hm_LM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отчёт о конференции 17 ноября 2019 года. Алексей Орлов.
....- Принципы экономического взаимодействия славянских общин.- Создание общинных производств как основы Державности.- Самообеспечение продуктами питания:... обитания как основа преемственности поколений.- Коллективная среда обитания как основа преемственности...
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
...незаконно созданного субъекта на основе Российской Империи (РИ), в которой, как уже... Государственный оборот, в интересах общин, родов и граждан России,...инвестирования и сектора вложения средств (производство, торговля, услуги, домохозяйство) существует...
Права семьи как основа России
...о мире как о механизме легло в основу всей европейской ...экономического потенциала в сфере производства различных товаров и услуг...и решали всё сообща – общинами, в городах трудились артелями...также сказать о необходимости создания Всеобщей декларации прав семьи...
«Взрослый ребенок» и конкуренция, как источник дегенерации
...природе капиталистический способ производства «Город» (где...«стирания противоречий» и создания преимущественно небольших «сельских»... конкурентной городской среде», как основе «капиталистического способа воспроизводства... и утрата общинного воспитания нарушили ...
Социально-общинный строй и новая идеология
...коллективизированной» собственности основных средств производства и, как ее владельцы, имеют право ...самых до окраин» .В основе процессов смены общественно-экономических формаций...».Этот же процесс создания кланово-корпоративных общин идет усиленными темпами ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...разных каналов, – нежели на создание какого‑либо порядка. В мире, ... современной школьной системе отраслей производства расширили институциональную хватку настолько,...Организации, тогда как в основе существования Семьи и Общины лежит объединение ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)