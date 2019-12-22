Л.И. Брежнев. Поздравление с Новым 1979 годом.
17:47. 22 декабря 2019 227 просмотров 7 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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В настоящей жизни ничем не надо гордиться и ни к чему не надо иметь пристрастие.
мне это больше нравится .https://yandex.by/video/preview?filmId=1973911419759824809&text=ролик%20где%20добкину%20диктовали%20речь…&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1577028617962035-262757628826458841200122-sas1-5514&redircnt=1577028635.1
Ага!
Шедеврально))
Но меня больше пугает Путин в очках поздравляющий “дорогих Россиян” в 2039 )))
Вот Лукашенко поздравляющий в этом-же году беларусов не пугает.
А Путин пугает ))
ты думаешь ,что ОНИ его не отпустят,если не случится переворот
Не знаю.
Я не Ванга ))
Это что сейчас было….ты мало того что произнес ртом,но еще и напечатал слово “ШЕДЕВРАЛЬНО”.Как бы понятно что не х.я не понимаешь значение слово “шедевр”,но сам факт…ты смог.Давай дальше.Не останавливайся на достигнутом….Соберись.Слово “параллелепидально”…Это-новый уровень.”Это было “параллелепидально””.Все ох..ют от твоего ума…Не узнавай что такое параллелепипед…Слишком тяжело…Но коррекционщики оценят.Будешь местным королем.
Я уже оценил….)
Еб..ся,какой у меня был по глукомысленности,полноте и содержанию коммент….Сам от себя был в шоке.Глажу себя во всех местах в знак почтения самому себе…Спасибо за оценку.