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Не факт! Борис Годунов. Избранный царь

18:17. 21 декабря 2019 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск №161

700 лет правила на Руси династия Рюриковичей, и никто другой не мог претендовать на верховную власть. Но в 1598 году умер бездетный царь Фёдор Иоаннович, и династия прервалась. На Земском соборе представителям городов и сословий впервые в истории пришлось выбирать царя. Жребий самодержца выпал брату вдовствующей царицы Ирины – боярину Борису Годунову. Ведущий программы «Не факт» Арарат Кещян постарается выяснить: как выходец из не самого знатного рода добился высшей власти? Правда ли, что он готовился стать царём долгие годы? И на самом ли деле Годунов был причастен к смерти последних Рюриковичей?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UXuh6OUwXfQ

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