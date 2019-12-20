За союз с Россией! — заявление патриотов Белоруссии из-за угрозы украинского сценария (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» поступило заявление лево-патриотических общественных объединений, образовавших Координационный Совет «Единство», по вопросу митинга в поддержку Союзного государства Белоруссии и России, намеченного на 20 декабря 2019 года.

8 декабря 2019 года исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. К сожалению, как уже не раз отмечалось в наших сообщениях, процесс строительства Союзного государства застопорился, и абсолютное большинство статей (в частности, политических) Договора за 20 лет так и не было выполнено.

В связи с юбилеем в Сочи проводилась встреча президентов Белоруссии и России, на которой рассматривались нерешенные вопросы экономического взаимодействия двух государств и пути белорусско-российской интеграции.

В эти же дни (7–8 декабря 2019 года) на Октябрьской площади в центре Минска прозападная оппозиция провела несанкционированные акции, направленные против интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

Милиция не препятствовала проведению этих шабашей, на которых некоторые участники демонстрировали откровенно русофобские призывы, стремясь дестабилизировать общественную обстановку в республике. Это вызвало негативную реакцию в белорусском обществе.

Ввиду сложившейся ситуации вокруг Союзного государства 11.12.2019 нами было направлено письмо в Администрацию Президента Республики Беларусь, в котором излагалась следующая просьба: «Общественное объединение „Движение за демократию, социальный прогресс и справедливость“ и Патриотическое общественное объединение „Отечество“ всегда поддерживали, поддерживают и намерены в дальнейшем поддерживать строительство Союзного государства Белоруссии и России.

Ввиду того, что времени для подачи официальной заявки на массовое мероприятие 20 декабря 2019 года не осталось, а вопрос интеграции Белоруссии и России очень важен для наших народов, просим Вас оказать содействие в выдаче разрешения на проведение митинга в поддержку углубленной белорусско-российской интеграции на Октябрьской площади города Минска в вышеуказанный день с 12.00 до 13.00 часов».

17.12.2019 Администрацией Президента в наш адрес был направлен следующий ответ:

«В соответствии со статьей 5 Закона „О массовых мероприятиях“ заявление о проведении массового мероприятия в городе Минске подается его организаторами в Минский городской исполнительный комитет».

Как говорится, круг замкнулся, к сожалению, митинг, назначенный на 20 декабря, не состоится.

Несмотря на то, что СМИ сообщили: «Милиция запретила проведение митингов в Минске 20 декабря», т. е. сторонникам белорусско-российской интеграции и ее противникам, возникают вопросы: почему же милиция не запретила несанкционированный шабаш националистов 7–8 декабря, когда они бесновались с антироссийскими лозунгами в центре белорусской столицы? На чью мельницу льет воду такая избирательность в вопросе разрешения массовых мероприятий в городе-герое Минске?

Мы, руководители левопатриотический объединений, образовавших Координационный Совет «Единство», напоминаем, что Договор о создании Союзного государства был подписан с учётом воли народа, выраженной на двух референдумах — Всесоюзном в марте 1991 года и республиканском в мае 1995 года. Воля народа — высший закон.

Таким образом, прозападная оппозиция, претендуя на звание защитницы интересов народа и в то же время выступая против Союзного государства, в очередной раз подтвердила свой антинародный характер.

Мы заявляем, что намерены внимательно отслеживать ситуацию вокруг исполнения воли белорусского народа в части реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России.

При необходимости мы призовем трудящихся столицы оказать поддержку Союзному государству, чтобы ситуация в республике не пошла по украинскому сценарию, в чем заинтересованы западные спонсоры белорусских националистов.

Как известно, на Украине после государственного переворота при поддержке Запада к власти пришли необандеровские силы, и теперь украинский народ ввергнут в гражданскую войну, в которой гибнут ни в чём не повинные люди, разрушается экономика в интересах западных компаний, в стране введены профашистские порядки и идет усиленная работа по вступлению в агрессивный блок НАТО для войны против братской России.

Мы заявляем: «Союз Белоруссии и России вечен и нерушим!» Так сказали белорусы, так тому и быть!

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Руководители левопатриотических организаций Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»:

В. В. Драко, председатель Республиканского совета Общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», депутат Палаты представителей Национального собрания РБ I созыва;

В. Б. Зеликов, председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество»;

Л. Е. Школьников, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза».