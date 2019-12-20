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Трезвость норма жизни русского человека. В.Г.Жданов. 17 ноября 2019г.

16:39. 20 декабря 2019 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Георгиевич Жданов
Профессор, председатель “Союза борьбы за народную трезвость”.
Доклад “Трезвость норма жизни русского человека” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни”. 17 ноября 2019г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vWQPUvHul2w

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