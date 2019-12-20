О реальном числе дизлайков пресс-конференции Путина

Покажу это на примере видео-канала "Россия-24", где было самое большое число просмотров и реакции зрителей в лайков/дизлайков и комментариев.

Уже через час после начала Путин набрал 13 тыс. дизлайков при 3,6 тыс. лайках:

После этого сразу начался сброс дизлайков, но несмотря дизлайки продолжали свой стремительный рост, через 2 часа достигнув 29 тысяч, через три часа 42 тыс.

Это при том, что дизлайки периодически сбрасывались, что легко проверить, если обратиться к ресурсу dislikemeter.com. Вот вся картина борьбы за лайки Путину, как на ладони:

Из графика понятно, что целых восемь раз админы сбрасывали дизлайки с Путина. Лайки же не трогали.

Также нетрудно подсчитать, что было сброшено порядка 39 тыс. дизлайков. То есть 56 тыс. дизлайкам нужно прибавить 39 тыс. Итого имеем 95 тыс. дизлайков при 15 тыс. лайков. Таков реальный рейтинг поддержки Путина в интернете.

Это все говорит о том, что власть категорически не желает видеть реальной картины, искажая в выгодную для себя стороны даже безобидные лайки/дизлайки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/o-realnom-chisle-dizlaikov-presskonferencii-putina-5dfc95316d29c100ae6c3655