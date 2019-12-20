О реальном числе дизлайков пресс-конференции Путина
Покажу это на примере видео-канала "Россия-24", где было самое большое число просмотров и реакции зрителей в лайков/дизлайков и комментариев.
Уже через час после начала Путин набрал 13 тыс. дизлайков при 3,6 тыс. лайках:
После этого сразу начался сброс дизлайков, но несмотря дизлайки продолжали свой стремительный рост, через 2 часа достигнув 29 тысяч, через три часа 42 тыс.
Это при том, что дизлайки периодически сбрасывались, что легко проверить, если обратиться к ресурсу dislikemeter.com. Вот вся картина борьбы за лайки Путину, как на ладони:
Из графика понятно, что целых восемь раз админы сбрасывали дизлайки с Путина. Лайки же не трогали.
Также нетрудно подсчитать, что было сброшено порядка 39 тыс. дизлайков. То есть 56 тыс. дизлайкам нужно прибавить 39 тыс. Итого имеем 95 тыс. дизлайков при 15 тыс. лайков. Таков реальный рейтинг поддержки Путина в интернете.
Это все говорит о том, что власть категорически не желает видеть реальной картины, искажая в выгодную для себя стороны даже безобидные лайки/дизлайки.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/o-realnom-chisle-dizlaikov-presskonferencii-putina-5dfc95316d29c100ae6c3655
Количество + и – , это капля в море по отношению ко всему населению, посматривающих время от времени на экран с выступающим. К сожалению я не уверен, что вся страна с большим вниманием приникла к экранам , как это было во времена чёрных, круглых динамиков, потому что народ уже не слушает слова, а готов видеть дела, вместо говорящих голов, разных национальностей и интернациональную музыкальную тусовку с толстыми уродливыми клоунами в женских одеждах.
Пока мы будем “лайкать и дизлайкать”, плетясь в хвосте мировых технологий, и рабски повторять “иностранный сленг”, засоряя свой язык, всегда найдутся те, кто будет подтирать историю и навязывать свой взгляд победителя побеждённым.
Совершенно согласен.
Более того, следует учесть еще несколько факторов:
- очень вероятна организованная кампания (на войне как на войне),
- часть негатива есть результат предыдущих аналогичных кампаний,
- большинству неинтересны текущие политические частности.
Большинству интересно, “куда несет нас рок событий” и
“что делать нам в своей стране”.
Лайки-дизлайки ))
Сивый бред ))
Их ещё проще штамповать чем подсчёт голосов при ТАЙНОМ голосованнии.
Вот ПОЭТОМУ и лайки-дизлайки НЕ ПОИМЁНННЫЕ и голосование ТАЙНОЕ.
Так легче манипулировать.
Путину выкатили 10 тыщ дизлайков из ЮАР и 10 тыщ лайков из Свазиленда
А из обизянии сколько выкатили лайков?
Обизян опять ни хрена не шевелишься,на других сайтах друззя путина уже прям заплевали автора,а ты только с пальмы слез – работать тупое животное,давно плетей не получал.
Неугомонные. Всё собачек считают.
Лавров как в воду глядел.