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Новости Украины и Новороссии 13 марта 2020

09:30. 13 марта 2020 174 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Порошенко сбежал из Украины перед допросом

Порошенко сбежал из Украины перед допросом | Русская весна

Адвокаты Петра Порошенко заявили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул Украину.

Учитывая, что украинским депутатам (а Порошенко сейчас является депутатом ВР) все загранкомандировки временно запрещены, уехать он мог только по личным делам. Поскольку у Порошенко есть поместье в Испании, вполне возможно, что отправился он именно туда. Ну, а так как Испания относится к странам, в которых сейчас риск заразиться коронавирусом нового типа очень высок, вероятно Порошенко рассчитывает на карантин после возвращения.

Напомним, вчера в пресс-службе ГБР сообщили, что Порошенко вызван на допрос в пятницу в 11.00 (полдень по московскому времени). По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.

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Министр по Донбассу восстал против Минских соглашений (ВИДЕО)

Министр по Донбассу восстал против Минских соглашений (ВИДЕО) | Русская весна

Украинская журналистка Олеся Медведева прокомментировала назначение нового руководителя Министерства по делам «оккупированных территорий» Алексея Резникова. По её словам, «новое старое министерство снова появится в Кабмине».

«Хотя я напомню, что осенью власть его ликвидировала, соединив с Минветеранов. А теперь их снова разделят. Да и в принципе в ближайшее время ожидаются возможные серьёзные перетрубации во властных кабинетах», — отметила Медведева.

Что известно об этом Резникове и сможет ли он поменять ситуацию на Донбассе или хотя бы способствовать этому?

«По нашим данным, Резников попал в команду Зеленского через близких людей Алексея Гончарука, а также помощника президента Ермака. В сентябре 2019 года именно Ермак и определил Резникова на позицию представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы на Минских переговорах по Донбассу», — рассказала журналистка.

При этом она добавила, что «подгруппа по политическим вопросам — Трёхсторонняя контактная группа — является самой сложной, поскольку там обсуждается именно политическое урегулирование на Донбассе».

«На момент назначения Резникова были надежды, что команда „Зе“ начнёт двигаться в этом направлении, поскольку чисто механически и без определённых политических решений войну на Донбассе закончить нельзя в принципе. Однако, как показало время, политическое решение конфликта у Зеленского видят точно также, как видели у Порошенко», — заметила Медведева.

Она пояснила, что «по логике Банковой, нужно изменить Минские соглашения и переписать в них очередность передачи Украине контроля над границей».

«И сделать это в таком порядке, что сначала граница, потом — выборы и уже особый статус. Может быть… Россия на этот вариант, который является фактической капитуляцией ДНР и ЛНР не соглашается, считая, что Украина, которая в 2014–2015 годах фактически потерпела поражение на фронте, не имеет основания для подобных трактовок», — отметила ведущая.

Так, по словам Медведевой, ситуация зашла в тупик. Потому что план Резникова по переговорам, который содержит в сущности то же самое, что было во времена Порошенко, в ДНР, ЛНР и Москве «жёстко раскритиковали».

«Это был прецедент: впервые официальный представитель Украины в Минске предложил переписать Минские соглашения. По идее, после этого в политической подгруппе ТКГ с Резниковым говорить было не о чем. Однако поэтому ли его удаляют из „Минска“ и переводят в Киев либо по какой-то другой причине, пока неизвестно», — пояснила Медведева.

В заключение она сказала, что Министерство по делам «оккупированных территорий» имеет много направлений работы. Это и «анализ ситуации на Донбассе», и «работа» с переселенцами (которая, по словам блогера, «не ведётся»), а также всякие «гуманитарные проекты» и проекты «восстановления инфраструктуры».

«Напомню, что заместитель министра по делам оккупированных территорий — товарищ Грымчак сидел за расхищение средств. По-моему, он там уже не сидит…» — сказала Олеся Медведева.

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«Это неприемлемо»: ВКонтакте и русские певцы вернут Украину в Русский мир

«Это неприемлемо»: «ВКонтакте» и русские певцы вернут Украину в Русский мир | Русская весна

Сложно найти более недальновидных людей, чем украинцы. Как оказалось, даже создание украинского контента в угоду прославления своей страны им не под силу. Эксперты заявили, что дешевле попросту запретить российские социальные сети, чем вступать в конкуренцию и создавать свои.

Такой информацией поделился бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Так и сказал: создавать — дорого и сложно, а запретить — просто и не требует никаких финансовых затрат.

«Когда мы говорим о создании и распространении контента, мы говорим об инвестировании значительных денег, значительных финансовых средств, которые создаются, распространяются и доносят украинский месседж. Когда мы говорим о блокировке, это метод государственного принуждения, который не влечет дополнительных финансовых расходов», — заявил Золотухин.

Заявление в духе современных украинцев: зачем думать и прилагать усилия, когда можно просто запретить и деградировать дальше.

Дальше — больше.

Политик уверен, что социальная сеть Вконтакте потеряла 50% украинских пользователей. Золотухин прямо-таки гордится тем, что три миллиона украинцев удалось обезопасить от «угроз русских спецслужб», не затратив при этом ни гривны.

Пользователи уже высмеяли данное обращение, напомнив политику о том, что украинская аудитория продолжает пользоваться российским мессенджером через VPN.

К слову, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов также обеспокоен тем, что украинцы посещают российскую социальную сеть ВКонтакте.

Его тревожит тот факт, что в скором времени могут быть разблокированы российские информационные ресурсы.

«Почему нам не вернуть какие-то российские сайты? Потому что это даст украинцам возможность получать разную информацию. Почему бы нам не вернуть эстраду российскую? То есть, это нас поставит в контекст, который может вызвать движение в сторону „русского мира“. Поэтому это неприемлемо», — без зазрения совести признался русофоб.

Бояться, по правде говоря, стоит. Как узнают украинцы о коррупции во властных структурах, да как поднимут новый бунт. Смешно и грустно. Вот, что случается с русским человеком, когда он забывает, что такое быть русским.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Как сдали Сивохо

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Платформа примирения и единства



Достаточно наглядная иллюстрация "примирения и единства на Украине". Нацики напали на советника главы СНБО, бывшего КВНщика Сивохо.
Это к вопросу о "единстве на Украине". Пока там не пройдет полноценная денацификация, а банды нацистов не будут загнаны под шконку, никакого "примирения и единства" там и близко не будет.
Ну а раз Авакова, как одного из главных кураторов встроенных с государственные структуры нацистов, переназначили в новое правительство, можете сами судить о том, насколько вероятны перспективы реальной денацификации и прекращения того цирка, который произошел во время презентации "Национальной платформы согласия и примирения".









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Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду (ДОКУМЕНТ)

Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни». Оно вводит ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.

Среди них — запрет на посещение парламента всем, кроме народных депутатов и их помощников.

Всего в распоряжении перечислено 11 мер.

1. До 3 апреля 2020 года ограничить допуск к административным зданиям и служебным помещениям Верховной рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата Верховной рады, помощников-консультантов нардепов, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

2. Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Верховной рады.

3. Допускать ученых, экспертов и представителей общественности на заседания комитетов в режиме видеоконференции.

4. Председателям комитетов в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний.

5. Продолжить обработку письменных или электронных обращений граждан, приостановив до 3 апреля личный прием народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.

6. Отменить до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной рады и нардепов.

7. Контактировать с иностранцами по рабочим вопросам с помощью электронных средств коммуникации.

8. Рекомендовать нардепам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан.

9. Позволить присутствие в Верховной раде журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.

10. Руководителю Аппарата Верховной рады Украины В. В. Штучному обеспечить информирование посетителей о временном ограничении допуска к административным зданиям и освещение деятельности Верховной рады с учетом этого распоряжения.

11. Контроль за выполнением этого распоряжения оставить за самим Разумковым.

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Коронавирус на Украине: число заражённых возросло

Коронавирус на Украине: число заражённых возросло | Русская весна

Число зараженных коронавирусом на Украине по состоянию на 12 марта возросло. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В частности, первый на Украине случай заражения был зафиксирован в Черновцах 3 марта, с тех пор о новых случаях не сообщалось. Однако сейчас число зараженных возросло до трех человек.

Так, зафиксированы еще два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Указано, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Также отмечается, что состояние мужчины, у которого изначально обнаружили заражение в Черновцах, сейчас удовлетворительное.

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Метки: важное, компиляция

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