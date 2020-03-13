Новости Украины и Новороссии 13 марта 2020

Украинская журналистка Олеся Медведева прокомментировала назначение нового руководителя Министерства по делам «оккупированных территорий» Алексея Резникова. По её словам, «новое старое министерство снова появится в Кабмине».

«Хотя я напомню, что осенью власть его ликвидировала, соединив с Минветеранов. А теперь их снова разделят. Да и в принципе в ближайшее время ожидаются возможные серьёзные перетрубации во властных кабинетах», — отметила Медведева.

Что известно об этом Резникове и сможет ли он поменять ситуацию на Донбассе или хотя бы способствовать этому?

«По нашим данным, Резников попал в команду Зеленского через близких людей Алексея Гончарука, а также помощника президента Ермака. В сентябре 2019 года именно Ермак и определил Резникова на позицию представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы на Минских переговорах по Донбассу», — рассказала журналистка.

При этом она добавила, что «подгруппа по политическим вопросам — Трёхсторонняя контактная группа — является самой сложной, поскольку там обсуждается именно политическое урегулирование на Донбассе».

«На момент назначения Резникова были надежды, что команда „Зе“ начнёт двигаться в этом направлении, поскольку чисто механически и без определённых политических решений войну на Донбассе закончить нельзя в принципе. Однако, как показало время, политическое решение конфликта у Зеленского видят точно также, как видели у Порошенко», — заметила Медведева.

Она пояснила, что «по логике Банковой, нужно изменить Минские соглашения и переписать в них очередность передачи Украине контроля над границей».

«И сделать это в таком порядке, что сначала граница, потом — выборы и уже особый статус. Может быть… Россия на этот вариант, который является фактической капитуляцией ДНР и ЛНР не соглашается, считая, что Украина, которая в 2014–2015 годах фактически потерпела поражение на фронте, не имеет основания для подобных трактовок», — отметила ведущая.

Так, по словам Медведевой, ситуация зашла в тупик. Потому что план Резникова по переговорам, который содержит в сущности то же самое, что было во времена Порошенко, в ДНР, ЛНР и Москве «жёстко раскритиковали».

«Это был прецедент: впервые официальный представитель Украины в Минске предложил переписать Минские соглашения. По идее, после этого в политической подгруппе ТКГ с Резниковым говорить было не о чем. Однако поэтому ли его удаляют из „Минска“ и переводят в Киев либо по какой-то другой причине, пока неизвестно», — пояснила Медведева.

В заключение она сказала, что Министерство по делам «оккупированных территорий» имеет много направлений работы. Это и «анализ ситуации на Донбассе», и «работа» с переселенцами (которая, по словам блогера, «не ведётся»), а также всякие «гуманитарные проекты» и проекты «восстановления инфраструктуры».

«Напомню, что заместитель министра по делам оккупированных территорий — товарищ Грымчак сидел за расхищение средств. По-моему, он там уже не сидит…» — сказала Олеся Медведева.

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