Новости Украины и Новороссии 13 марта 2020
- 08:35 Порошенко сбежал из Украины перед допросом.
- 05:30 Министр по Донбассу восстал против Минских соглашений (ВИДЕО).
- 04:01 «Это неприемлемо»: ВКонтакте и русские певцы вернут Украину в Русский мир.
- 01:34 Как сдали Сивохо.
- Вчера 21:58 Платформа примирения и единства.
- Вчера 21:40 Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 20:40 Коронавирус на Украине: число заражённых возросло.
Порошенко сбежал из Украины перед допросом
Адвокаты Петра Порошенко заявили, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул Украину.
Учитывая, что украинским депутатам (а Порошенко сейчас является депутатом ВР) все загранкомандировки временно запрещены, уехать он мог только по личным делам. Поскольку у Порошенко есть поместье в Испании, вполне возможно, что отправился он именно туда. Ну, а так как Испания относится к странам, в которых сейчас риск заразиться коронавирусом нового типа очень высок, вероятно Порошенко рассчитывает на карантин после возвращения.
Напомним, вчера в пресс-службе ГБР сообщили, что Порошенко вызван на допрос в пятницу в 11.00 (полдень по московскому времени). По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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Министр по Донбассу восстал против Минских соглашений (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева прокомментировала назначение нового руководителя Министерства по делам «оккупированных территорий» Алексея Резникова. По её словам, «новое старое министерство снова появится в Кабмине».
«Хотя я напомню, что осенью власть его ликвидировала, соединив с Минветеранов. А теперь их снова разделят. Да и в принципе в ближайшее время ожидаются возможные серьёзные перетрубации во властных кабинетах», — отметила Медведева.
Что известно об этом Резникове и сможет ли он поменять ситуацию на Донбассе или хотя бы способствовать этому?
«По нашим данным, Резников попал в команду Зеленского через близких людей Алексея Гончарука, а также помощника президента Ермака. В сентябре 2019 года именно Ермак и определил Резникова на позицию представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы на Минских переговорах по Донбассу», — рассказала журналистка.
При этом она добавила, что «подгруппа по политическим вопросам — Трёхсторонняя контактная группа — является самой сложной, поскольку там обсуждается именно политическое урегулирование на Донбассе».
«На момент назначения Резникова были надежды, что команда „Зе“ начнёт двигаться в этом направлении, поскольку чисто механически и без определённых политических решений войну на Донбассе закончить нельзя в принципе. Однако, как показало время, политическое решение конфликта у Зеленского видят точно также, как видели у Порошенко», — заметила Медведева.
Она пояснила, что «по логике Банковой, нужно изменить Минские соглашения и переписать в них очередность передачи Украине контроля над границей».
«И сделать это в таком порядке, что сначала граница, потом — выборы и уже особый статус. Может быть… Россия на этот вариант, который является фактической капитуляцией ДНР и ЛНР не соглашается, считая, что Украина, которая в 2014–2015 годах фактически потерпела поражение на фронте, не имеет основания для подобных трактовок», — отметила ведущая.
Так, по словам Медведевой, ситуация зашла в тупик. Потому что план Резникова по переговорам, который содержит в сущности то же самое, что было во времена Порошенко, в ДНР, ЛНР и Москве «жёстко раскритиковали».
«Это был прецедент: впервые официальный представитель Украины в Минске предложил переписать Минские соглашения. По идее, после этого в политической подгруппе ТКГ с Резниковым говорить было не о чем. Однако поэтому ли его удаляют из „Минска“ и переводят в Киев либо по какой-то другой причине, пока неизвестно», — пояснила Медведева.
В заключение она сказала, что Министерство по делам «оккупированных территорий» имеет много направлений работы. Это и «анализ ситуации на Донбассе», и «работа» с переселенцами (которая, по словам блогера, «не ведётся»), а также всякие «гуманитарные проекты» и проекты «восстановления инфраструктуры».
«Напомню, что заместитель министра по делам оккупированных территорий — товарищ Грымчак сидел за расхищение средств. По-моему, он там уже не сидит…» — сказала Олеся Медведева.
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«Это неприемлемо»: ВКонтакте и русские певцы вернут Украину в Русский мир
Сложно найти более недальновидных людей, чем украинцы. Как оказалось, даже создание украинского контента в угоду прославления своей страны им не под силу. Эксперты заявили, что дешевле попросту запретить российские социальные сети, чем вступать в конкуренцию и создавать свои.
Такой информацией поделился бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Так и сказал: создавать — дорого и сложно, а запретить — просто и не требует никаких финансовых затрат.
«Когда мы говорим о создании и распространении контента, мы говорим об инвестировании значительных денег, значительных финансовых средств, которые создаются, распространяются и доносят украинский месседж. Когда мы говорим о блокировке, это метод государственного принуждения, который не влечет дополнительных финансовых расходов», — заявил Золотухин.
Заявление в духе современных украинцев: зачем думать и прилагать усилия, когда можно просто запретить и деградировать дальше.
Дальше — больше.
Политик уверен, что социальная сеть Вконтакте потеряла 50% украинских пользователей. Золотухин прямо-таки гордится тем, что три миллиона украинцев удалось обезопасить от «угроз русских спецслужб», не затратив при этом ни гривны.
Пользователи уже высмеяли данное обращение, напомнив политику о том, что украинская аудитория продолжает пользоваться российским мессенджером через VPN.
К слову, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов также обеспокоен тем, что украинцы посещают российскую социальную сеть ВКонтакте.
Его тревожит тот факт, что в скором времени могут быть разблокированы российские информационные ресурсы.
«Почему нам не вернуть какие-то российские сайты? Потому что это даст украинцам возможность получать разную информацию. Почему бы нам не вернуть эстраду российскую? То есть, это нас поставит в контекст, который может вызвать движение в сторону „русского мира“. Поэтому это неприемлемо», — без зазрения совести признался русофоб.
Бояться, по правде говоря, стоит. Как узнают украинцы о коррупции во властных структурах, да как поднимут новый бунт. Смешно и грустно. Вот, что случается с русским человеком, когда он забывает, что такое быть русским.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Как сдали Сивохо
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Платформа примирения и единства
Достаточно наглядная иллюстрация "примирения и единства на Украине". Нацики напали на советника главы СНБО, бывшего КВНщика Сивохо.
Это к вопросу о "единстве на Украине". Пока там не пройдет полноценная денацификация, а банды нацистов не будут загнаны под шконку, никакого "примирения и единства" там и близко не будет.
Ну а раз Авакова, как одного из главных кураторов встроенных с государственные структуры нацистов, переназначили в новое правительство, можете сами судить о том, насколько вероятны перспективы реальной денацификации и прекращения того цирка, который произошел во время презентации "Национальной платформы согласия и примирения".
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Зеленскому и министрам запретили приходить в Раду (ДОКУМЕНТ)
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни». Оно вводит ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Среди них — запрет на посещение парламента всем, кроме народных депутатов и их помощников.
Всего в распоряжении перечислено 11 мер.
1. До 3 апреля 2020 года ограничить допуск к административным зданиям и служебным помещениям Верховной рады всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата Верховной рады, помощников-консультантов нардепов, которые работают по срочному договору на постоянной основе.
2. Председателям комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий проводить заседания этих органов парламента исключительно в административных зданиях Верховной рады.
3. Допускать ученых, экспертов и представителей общественности на заседания комитетов в режиме видеоконференции.
4. Председателям комитетов в случае необходимости подготовить предложения по уточнению дат проведения парламентских слушаний.
5. Продолжить обработку письменных или электронных обращений граждан, приостановив до 3 апреля личный прием народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.
6. Отменить до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной рады и нардепов.
7. Контактировать с иностранцами по рабочим вопросам с помощью электронных средств коммуникации.
8. Рекомендовать нардепам ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан.
9. Позволить присутствие в Верховной раде журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания по улице Грушевского, 5.
10. Руководителю Аппарата Верховной рады Украины В. В. Штучному обеспечить информирование посетителей о временном ограничении допуска к административным зданиям и освещение деятельности Верховной рады с учетом этого распоряжения.
11. Контроль за выполнением этого распоряжения оставить за самим Разумковым.
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Коронавирус на Украине: число заражённых возросло
Число зараженных коронавирусом на Украине по состоянию на 12 марта возросло. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В частности, первый на Украине случай заражения был зафиксирован в Черновцах 3 марта, с тех пор о новых случаях не сообщалось. Однако сейчас число зараженных возросло до трех человек.
Так, зафиксированы еще два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Указано, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.
Также отмечается, что состояние мужчины, у которого изначально обнаружили заражение в Черновцах, сейчас удовлетворительное.
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