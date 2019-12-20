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Это наша элита или уже не наша? Л. Ивашов. И. Шишкин

09:22. 20 декабря 2019 153 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Доктор исторических наук Леонид Ивашов о том, как интересы корпораций играют всё большую роль в мире. Какие последствия это будет иметь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i7brQoo0A-Q

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