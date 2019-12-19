Council On Foreign Relations (США): тенденции 2020 года в графиках.

Сокращение товарооборота между США и Китаем.

Начавшаяся в прошлом году торговая война в 2019 году интенсифицировалась. Администрация президента Дональда Трампа обложила пошлинами две трети импорта из Китая. В результате американские компании, цепочки поставок которых проходят через Китай, ищут поставщиков в других странах, в особенности во Вьетнаме. Если дефицит торгового баланса США с Китаем немного сократился, то с Вьетнамом сильно увеличился.

Скорость перемен сильно варьируется от сектора к сектору. Скажем, в торговле мебелью, на импорт которой была наложена огромная пошлина в 25%, ситуация меняется быстро, так как американские фирмы ищут новые, более удобные источники поставок. В торговле одеждой и в торговле стиральными машинами, на которые пошлины меньше, сдвиги не так заметны, но Китай все равно теряет позиции. Если торговая война продолжится в 2020 году, все больше американских импортеров будут искать альтернативы Китаю, продвигаясь к разрыву связей, за который выступают некоторые представители администрации Трампа.

Эдвард Олден — старший научный сотрудник CFR, специалист по экономической, торговой и иммиграционной политике США.

Ослабление латиноамериканских левых.

Изрядная часть Латинской Америки в последние годы переживает политический сдвиг. Так называемая розовая волна демократически избранных левых правительств, захлестнувшая регион в первое десятилетия двадцать первого века, явно отхлынула.

Одной из основных причин стал конец сырьевого бума, ударивший по доходам ключевых латиноамериканских экономик и, соответственно, по социальным программам таких лидеров, как боливийский президент Эво Моралес (Evo Morales), бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inacio Lula da Silva), эквадорский президент Рафаэль Корреа (Rafael Correa) и венесуэльский президент Уго Чавес (Hugo Chavez). Более того в ряде стран левые партии оказались замешаны в коррупционных скандалах и нарушениях демократических норм, что подорвало их общественную поддержку.

Однако некоторые левые режимы сумели выдержать бурю и сохранить власть — кто демократическим путем, кто с помощью репрессий, — что обеспечивает региону поразительное идеологическое разнообразие.

Пол Анджело — научный сотрудник CFR, специалист по Латинской Америке.

Африке грозит жилищный кризис.

Жилищный кризис в африканских городах уже представляет собой серьезную проблему, а без значительных инвестиций и грамотной политики он сильно обострится в ближайшее десятилетие. Африканская молодежь, количество которой продолжает расти, продолжает стекаться в города в поисках работы. Найти жилье в городе многим из них будет трудно.

Нехватка жилья в африканских городах, вероятно, будет угрожать здоровью и безопасности горожан, а также порождать общественное недовольство и политическую нестабильность. Чтобы предотвратить кризис, общественным лидерам следует обеспечить скорейшее введение зонирование, расширение строительства и проведение других реформ, способных подготовить почву для своевременного и устойчивого наращивания жилищного фонда.

Мишель Гэвин — старший научный сотрудник CFR, специалист по Африке.

Рост ультраправого терроризма.

В Соединенных Штатах терроризм определенно поправел. Ультраправые экстремисты несут ответственность за 15 из 17 терактов, произошедших за последние два года, включая расстрелы в Калифорнии, Пенсильвании и Техасе. За пределами США ультраправые также часто прибегают к насилию. Особенно сильно это заметно в Германии, Новой Зеландии и Норвегии.

Эта тенденция, скорее всего, продолжится в Соединенных Штатах и в 2020 году с учетом напряженной атмосферы вокруг президентской избирательной кампании и импичмента. В то же время сохранится террористическая угроза со стороны усиливающегося воинствующего ультралевого движения и со стороны самопровозглашенного «Исламского государства» (запрещено в РФ, — прим. ред.), отчаянно стремящегося отомстить за смерть Абу-Бакра аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi) и ряда других своих лидеров.

Ультраправые террористы, несомненно, продолжат вдохновляться примером своих предшественников, но кроме того, вероятно, будут опираться на разрастающиеся транснациональные сети. В дальнейшем США должны будут учитывать растущее разнообразие противников при планировании своей контртеррористической деятельности.

Брюс Хофман — старший научный сотрудник CFR, специалист по национальной безопасности и противодействию терроризму.

Обнуление автомобильных выбросов.

В будущем активисты-экологи, вероятно, станут считать 2019 год поворотным пунктом. Именно в этом году в американский конгресс было впервые внесено предложение запретить машины с бензиновыми двигателями. Поддерживаемый представителями Демократической партии законопроект требует от автопроизводителей продавать к 2040 году только транспортные средства, не дающие вредных выбросов. Хотя в помешанных на автомобилях США в обозримом будущем это предложение вряд ли будет принято, оно — часть международной тенденции, постепенно набирающей обороты.

В последнее время многие страны, включая Францию, Индию, Нидерланды и Британию, обещали свернуть продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с целью борьбы с загрязнением городского воздуха и ограничения выбросов углекислого газа в транспортном секторе, на долю которого приходятся в общей сложности 15% от мировых выбросов. Китай, самый большой в мире рынок автомобилей, решил последовать этому примеру и сейчас детально прорабатывает свой собственный план. Тем временем такие города, как Лос-Анджелес и Лондон, также обещают в ближайшие годы запретить въезд таких автомобилей в городской центр.

Эми Майерс Яффе — старший научный сотрудник CFR, специалист по энергетике и экологии, директор программы «Энергетическая безопасность и изменение климата».

Гонка исследований и разработок.

Китай вкладывает огромные ресурсы в разработку нового поколения важнейших технологий и продолжает продвигаться к первому месту в мире по расходам на исследования и разработки. Рывок Пекина к положению инновационной сверхдержавы может способствовать глобальному росту и процветанию, но одновременно он угрожает экономической конкурентоспособности и национальной безопасности США.

Однако лидерам в Вашингтоне еще не поздно принять меры и выделить больше средств на исследования, которые выглядят слишком рискованным или дорогими для частного сектора. Пока Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по совокупным расходам на исследования и разработки, и они могут сохранить конкурентоспособность, если правительство вернет вложения в эту область на прежний уровень. Если довести федеральное финансирование исследований и разработок до исторически среднего уровня примерно в 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) — что равняется приблизительно 230 миллиардам долларов, — это может привести к новым открытиям, подобным тем, которые преобразили и оживили американскую экономику.

Адам Сигал — старший научный сотрудник CFR, специалист по новым технологиям и национальной безопасности, директор программы «Цифровая политика и политика для киберпространства».

Старение Азии.

Азия превратилась в двигатель глобальной экономики, однако динамичность этого региона может снизиться, так как ряд ключевых его стран столкнулись со старением населения. Крупнейшие азиатские экономики — Китай, Япония и Южная Корея — вынуждены справляться с серьезным демографическим сдвигом, в рамках которого их рабочая сила устойчиво сокращается. В результате неработающее население в этих странах может превзойти работающее.

Это будет иметь огромные последствия для азиатских обществ и правительств, а также для внешней политики азиатских государств. В частности, больше женщин вынуждены будут работать, чтобы поддерживать свои семьи и национальное богатство. Бремя уход за детьми, больными и стариками в большей степени будет ложиться на государство. Геополитика региона может фундаментальным образом видоизмениться.

С другой стороны, в некоторых азиатских странах станет заметно больше рабочей силы. Смогут ли они воспользоваться этим и совершить экономический рывок, обогнав соседей?

Шейла Смит — старший научный сотрудник CFR, специалист по Японии

Источник: https://inosmi.ru/social/20191218/246458123.html